De acuerdo con la Secretaría de Salud, en lo que va de la temporada navideña, se han reportado 15 casos graves de intoxicación por el consumo de licor adulterado. Según la entidad, de ese total de casos, siete han perdido la vida y otros ocho se encuentran hospitalizados esperando una evolución médica positiva.



Durante el desarrollo de los procesos de inspección, vigilancia y control relacionados con el brote de personas intoxicadas por una sustancia alcohólica desconocida, la Secretaría Distrital de Salud logró identificar la presencia de metanol en algunas unidades de una bebida denominada "Rey de Reyes", que sería una de las causantes de las intoxicaciones masivas en la ciudad.



Ante esta evidencia y la alerta emitida por el INVIMA el pasado 2 de diciembre, la entidad hizo un llamado especial a toda la comunidad para que se abstenga de consumir este tipo de bebida e informe a las autoridades mediante la Línea 123 o al hospital de la localidad, el sitio donde se identifique que se esté vendiendo o manipulando este tipo de bebidas.

Situación en Soacha

En Soacha también se ha venido registrando una situación similar. Las autoridades médicas del municipio también emitieron una alerta sobre la grave situación del consumo de licores adulterados. Allí se han registrado tres personas con casos graves de intoxicación, de ellos, dos perdieron la vida y uno está en estado crítico en un centro médico del municipio.



Las víctimas afectadas por esta sustancia química estaban entre los 40 y los 50 años y fueron atendidas por médicos expertos pero dos estaban tan mal que no se pudo hacer nada. La tercera víctima está en rehabilitación.



Por estos casos que tienen a dos familias sumidas en una tragedia, el gobierno de la ciudad prendió las alarmas para esta época de fiestas y presentó las medidas que se tomarán para prevenir nuevos casos.



Se tomó la decisión de aumentar las medidas de control y vigilancia a dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, especialmente en las comunas 1, 4 y 6 que es de donde proceden las víctimas. Asimismo, se da a conocer a la comunidad que la intoxicación con bebidas alcohólicas obtenidas de manera irregular puede ocasionar efectos graves en la salud como lo son visión borrosa, ceguera, estado de coma e incluso la muerte.



Durante cuatro días de seguimiento, la Administración ha detectado que en Soacha se presentaron intoxicaciones por metanol de forma frecuente. “Es de recalcar que en los últimos dos años no se habían presentado casos y hoy frente a esta evidencia se declara una alerta preventiva y se hace un llamado a todas la entidades para lograr controlar todos los expendios que tengan licor adulterado y también evitar la ingesta de alcohol etílico el cual es tóxico y puede ocasionar la muerte”, destacó Iván Moreno, secretario de Salud de Soacha.



Las autoridades recomiendan comprar en lugares reconocidos; revisar la botella o empaque tetrapack, verificando los sellos, tapas y estampillas; leer que el rotulado contenga registro sanitario, fábrica, lote y graduación alcohólica; revisar la etiqueta pasando el dedo por ella y si esta destiñe, se borra o despega fácilmente rechazar el licor y denunciar el hecho ante el Invima o las secretaría de salud.También ponga la botella a contraluz y si su color no es uniforme o si trae partículas, no lo compre. Desconfíe si el licor que va a comprar tiene un precio muy inferior al del mercado.