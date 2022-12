Aunque la Navidad es sinónimo de alegría y euforia entre los capitalinos, también es la época perfecta para que los delincuentes hagan de las suyas y los ciudadanos incautos, o muchas veces irresponsables, caigan en un sinfín de tretas, engaños, robos e imprudencias.



(Puede leer también: ¿Quiénes son los 'Plumas', grupo que organizó golpiza a presunto abusador de TM?)

Este año, diciembre empezó con un conteo de 38 casos de personas intoxicadas por el consumo de licor adulterado, de los cuales, hasta el lunes, 23 ya habían perdido la vida en Bogotá y otros cuatro en el municipio de Soacha.



Como lo ha mencionado la Fiscalía de Bogotá, que lleva la investigación de los casos, los criminales han aprovechado el incremento del consumo de alcohol y la poca capacidad de pago de algunos ciudadanos para levantar todo un negocio alrededor, no solo del licor adulterado con grandes cantidades de metanol (sustancia tóxica para el cuerpo humano), sino que, además, estarían traficando con botellas recicladas, sellos y estampillas falsas; además de cajas y empaques de marcas de licores reconocidos, que se imprimen de manera ilegal y se insertan en el mercado como las originales.



“Hemos activado investigaciones estructurales en materia de licor adulterado en Bogotá. Vienen jornadas muy fuertes de allanamiento en localidades como Fontibón, el centro de la ciudad, Kennedy y Ciudad Bolívar (…) hemos identificado la alta calidad en la fabricación de sellos falsos, nuestros peritos forenses han enviado el material hasta Escocia, donde se pudo verificar que son casi irreconocibles. Los licores también tiene una alta similitud con los originales”, señaló José Manuel Martínez, de la dirección de fiscalías seccional Bogotá.



Pero el problema parece ir más allá. De acuerdo con algunos comerciantes del centro de la ciudad que consultó EL TIEMPO, el problema de estos licores es que se consiguen a muy bajo precio tanto para cliente como para los dueños de las bodegas y almacenes de licor.



“Las botellas de los licores como el Rey de Reyes se consiguen con sabor a aguardiente y ron en el mercado callejero entre 7.000 y 15.000 pesos, pero también hay uno que se llama Cabañita, el ron Cacique o crema de Whisky CreyWisk que están en los mismo valores. Para todo hay mercado. Pero hasta los tragos más finos tienen réplica e incluso a veces a nosotros también nos los meten chimbos, porque es muy difícil ver las diferencias”, señaló un comerciante de la zona de la plaza España, en el centro de la capital.



En Bogotá se han realizado 128 operativos de verificación de alimentos y bebidas sanas y seguras en los que se han intervenido 283 establecimientos y se han sellado 20 lugares de ocio.

Las señales

Pero esa es la pregunta: ¿cómo se identifica un licor adulterado o de mala calidad? Según los comerciantes de la zona del centro, el primer indicio es la botella, que por lo general es reutilizada, “se ve vieja y rayada (…) uno cuando va a vender dice que es porque estaba guardada entre más botellas, pero uno sabe qué es y qué no es. Pero la gente también sabe lo que compra y lo que importa es el precio”.



Otra de las señales sobre la mala calidad del licor es la famosa estampilla, cuando se ven levantadas, superpuestas, sin adhesivo o que están rotas; es un signo de alarma. Respecto al contenido de la botella, “el aguardiente, por ejemplo, debe ser totalmente transparente y limpio, sin partículas ni burbujas. En el caso del que viene en caja debe ser igual, un líquido liviano y sin ningún tipo de ‘afrecho’, pero en ese caso es más complicado saber, porque no se ve”, explicó el comerciante.



Para los rones, la situación es la misma, el ron tiene una coloración específica, madorosa en el caso del ron añejo y muy limpia en los rones blancos. “No son tan aguados, es complicado identificarlos, pero si uno mira bien el ron bueno es un poco más denso y el color más fuerte”.



Finalmente, tanto autoridades como comerciantes han alertado que los mayores consumidores de este tipo de bebidas son los habitantes de calle, jóvenes y adultos que no cuentan con los recursos para pagar un licor de calidad y, preocupantemente, proveedores de bares y lugares de ocio, sobre todo al sur de la ciudad, que los usan para mezclas en cocteles o venta por copas.



Jonathan Toro Romero

REDACCIÓN BOGOTÁ.