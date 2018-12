El cronograma para que el metro ruede a partir del 2024

Con un solo oferente para la adjudicación del PMO (Proyect Management Officer, gerencia del Metro de Bogotá), se está a la espera de que el próximo 17 de diciembre se conozca si, efectivamente, el proponente, un consorcio colombo-chileno-francés, cumple con los requisitos que exige la Empresa Metro para adjudicarle el seguimiento y control del megaproyecto, por $ 91.000 millones, durante siete años.



En caso de que sea aceptada la propuesta del consorcio, conformado por las empresas Gómez Cajiao y Asociados (Colombia), CYD Ingenieria LTDA (Chile) y Setec ITS (Francia), serían los encargados de realizar el seguimiento de la planeación, estructuración, construcción, explotación y mantenimiento de las líneas del Metro.

Como ya lo había anunciado en su momento la Empresa Metro de Bogotá, el consorcio fue el único que cumplió con las exigencias del Distrito, además de que según el decreto 1082 de 2015, no habría ninguna irregularidad en adjudicarles el proyecto siendo únicos oferentes, siempre y cuando cumplan con los requisitos.



Pero si no cumplen, la licitación se declararía desierta y se debería abrir una nueva. Esto atrasaría el proceso de construcción y puesta en marcha de la primera línea del metro de Bogotá, la cual se calcula que se termine en un máximo de 84 meses.

En agosto del 2019 se abrirá la licitación para definir quién realizará la obra y operará el metro (esperan adjudicarla antes de terminar el año); en el 2024, si todo avanza con base en el cronograma, se prevé que se hagan las primeras pruebas de rodamiento de los vagones, y, para el 2030, que el 80 por ciento de los ciudadanos estén usando el sistema.



Además, quien sea elegido como ejecutor de la obra y operador del metro tendrá que promover, desarrollar y ejecutar proyectos urbanísticos y de renovación urbana en sus áreas de influencia (Las Américas, la Caracas y la autopista Norte).



De hecho, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual se espera que esté listo en el segundo semestre del 2019, de acuerdo con la Secretaría de Planeación Distrital, dejará claro que se debe incentivar la renovación urbana en zonas cercanas a las grandes avenidas, con construcciones que le entreguen nuevo espacio público en el mismo lugar en el que se ejecuten.

Por otra parte, los proyectos de renovación le permitirán al consorcio recuperar el dinero que invertirá en el proyecto del metro, a través de la captura de valor de los predios, puesto que la tarifa no sería suficiente para compensarlos porque el pasaje costará lo mismo que el de TransMilenio, además de poderse hacer transbordos entre ambos sistemas con un único pasaje.

Los recursos para la ejecución del metro ($ 13 billones) provienen en un 70 por ciento de la nación, por medio de vigencias futuras que lo aseguraron hasta el 2030, y un 30 por ciento de la ciudad.

Estudios terminados

Las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto, que acaban de concluir, han estado bajo la supervisión de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) desde el 2015, cuando inicialmente el metro iba a ser subterráneo.



En el 2016, el Distrito decidió que fuera elevado, por lo que se tuvieron que realizar unos nuevos estudios. Según la FDN, esta etapa fue rápida porque los estudios del metro subterráneo no se desecharon y se tuvieron en cuenta; entre otras cosas, el avance en el levantamiento topográfico y los costos que iba a tener, para reducirlos.



Ahora, lo que viene para el 2019 es la entrega de estudios y diseños de detalle (Systra-Ingetec), que están en proceso de elaboración mediante el software BIM (Building Information Modeling), que permite el moldeado de edificios y otras construcciones en tiempo real.



Con esta tecnología se están haciendo los últimos metros del mundo, e incluso es obligatoria en países como Chile o Inglaterra, donde está siendo utilizada en el nuevo metro subterráneo que atravesará Londres, según explicó la FDN en un taller para periodistas realizado el pasado fin de semana.



“El BIM permite disminuir la pérdida de tiempo en la obra porque detecta problemas de diseño en el momento y eso hace que se ahorren recursos”, dijo la FDN.La licitación del metro se abrirá con estudios de factibilidad y no con los de detalle, aclaró la FDN, “porque los primeros se hicieron con ingeniería básica avanzada, que permitieron tener suficiente información sobre los costos del proyecto”; pero la ejecución de la obra será con los de detalle.

El mismo que lo hará lo operará

Uno de los puntos más importantes que tiene el proceso de construcción y operación del metro es que todo se hará con un solo contrato, para que no se presenten inconvenientes que retrasen la obra o afecten su operación si en uno de los contratos hubiera fallas.



Otra de las formas como el metro se blindará de la corrupción, según la Empresa Metro Bogotá, es que al consorcio se le pagará por tramo entregado y no habrá anticipos. En total serán 500 unidades de ejecución.



“Si quien realiza la obra es el mismo que va a operar el metro, le conviene que sea ejecutada perfectamente para no tener problemas después, y no van a querer retrasos”, dijo Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro.

16 estaciones

En lo que corresponde a gestión de predios, la Empresa Metro ha confirmado que el proceso va en un 92 por ciento de avance, de 1.318 que se deben adquirir; 118 han sido considerados urgentes para la construcción del viaducto.



En total, serán 16 estaciones en la primera línea del metro de Bogotá, en una longitud de 23,9 kilómetros, desde el portal de Las Américas hasta la avenida Caracas con calle 76. Su trazado pasará por la avenida Villavicencio, la Primero de Mayo y la calle 1.ª.



De esas, 10 se conectarán con 10 troncales de TransMilenio, cada 1,4 kilómetros, donde los ciudadanos podrán hacer transbordos de un sistema al otro con un solo pasaje.



La primera línea del metro dejará listos diseños de su segundo tramo, que en principio irá desde la avenida Caracas con 76 hasta la calle 127. La meta es que pueda extenderse hasta la calle 170.Para evitar los colados, el metro no tendrá torniquetes sino puertas de pasillo de gran altura; tampoco tendrá conductores porque todo se operará mediante controladores.

VANESSA PEREA BONILLA

REDACCIÓN EL TIEMPOEn Twitter: @BogotaET