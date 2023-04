Un nuevo escándalo por presuntos hechos de abuso sexual, acoso y discriminación en un colegio de Bogotá vuelve a prender las alarmas en la comunidad educativa. Esta vez la institución que está en el ojo del huracán por varias denuncias de alumnos y padres de familia es el liceo Bet-el, ubicado en la localidad de Suba.

Las primeras voces de alerta se conocieron a través de las redes sociales. Allí se señalaba por los hechos descritos a un reconocido pastor de la institución y a algunos profesores.

EL TIEMPO habló con una madre de familia, quien relato en palabras de su hija lo que le ocurrió: “Soy exalumna de este colegio. Fui víctima de bullying, abuso psicológico, discriminación y homofobia por parte de los directivos y acoso sexual por parte del pastor William Haya. Él citó a mis padres para que firmaran una autorización para estar a solas conmigo a mis ocho años. Mi salud mental se vio demasiado afectada y hasta el día de hoy estoy en terapia psicológica y psiquiátrica. Mis padres me retiraron del colegio hace un año porque yo estaba muy mal. Incluso llegué a pensar en atentar contra mi vida en el mismo colegio para que ellos sintieron mi dolor. Hoy quiero alzar mi voz por lo niños que están pasando por lo mismo”.

La madre de familia dijo que retirar a su hija de este colegio fue la mejor decisión. “Ya habíamos tenido varias discusiones acerca del trato de los profesores con los niños con uso de palabras no adecuadas. Siempre trataban con indiferencia en bullying entre compañeros de estudio porque además los directivos también discriminaban cuando había un estudiante con orientación sexual diferente. En ese colegio hay serios problemas de homofobia. Mi hija tiene 11 años y su proceso de recuperación ha sido doloroso, pero va bien. Ahora nos unimos a las otras voces ahora por hechos más graves”.

Una madre de familia, denunció que su hija, de solo 13 años de edad, fue una de las víctimas de estos hechos. “Yo la saqué a tiempo de ese lugar porque sufrió discriminación, homofobia y lo que queremos es no quedarnos calladas. Ella en este momento está en clases virtuales y sufrió varias afectaciones a nivel psicológico”.



En sus declaraciones ha llegado a afirmar que un pastor del liceo se le insinuó a su hija en varias oportunidades. “Mi hija me dijo: el pastor se me insinuaba, me decía que como mi papá me había abandonado, yo era más susceptible a aceptar proposiciones por parte de los hombres. En el colegio había varias cámaras, pero cuando estábamos con él me decía que no me preocupara, que era un lugar seguro” denunció la exalumna.

La institución se pronunció a través de un comunicado en el que anunciaron la contratación del abogado Víctor Medina, que estará a cargo de la representación y defensa de los intereses de la institución. Esta semana está programado un plantón en frente de las instalaciones de la institución educativa por parte de las presuntas víctimas.



Otro testimonio fue el de Valentina Melgarejo, quién tiene 21 años de edad y se graduó en 2019 del Liceo Bet-El. Ella dijo que fue discriminada por no hacer parte de la corriente religiosa del plantel. “Al principio, este señor se hizo ver como si fuera un padre para mí, hay que aclarar que nos hacían tener reuniones privadas con él, donde él investigaba acerca de nuestras vidas. Él me cogía las piernas, me saludaba de beso esquinero y le pregunté por qué se comportaba así. Él me decía que lo viera como mi padre porque así se trata a una hija”, dijo.



De acuerdo a su testimonio, la joven tuvo que hacer un discipulado de labor social, pero que en ese momento la acosó en la casa de uno de los pastores. “Él me cogió a la fuerza y me metió a uno de los cuartos de su casa y comenzó a quitarme el uniforme, yo ahí reaccioné y empecé obviamente a gritar y él me tapó la boca. Las directivas conocían lo que estaba pasando, me refiero a rectores, profesores, coordinadores académicos, porque todos son familia, son de una iglesia”, afirmó.

Daniela Calderón, otra exalumna, también contó su amarga experiencia. “Abrazaba a las niñas, a las jóvenes, a mí también me lo hizo, me abrazó, pero sobrepasaba ese límite, pasaba su mano por debajo de la espalda”, sostuvo Daniela.



También se han conocido casos de discriminación. “Cuando mi hija manifiesta sus preferencias sexuales, una profesora, que es la directora, delante de todos los compañeros, empieza a decir que es un asco que esto pase. Un tiempo antes de nosotros retirarla, nos citó a decirnos que veía a la niña con tristeza, nos hizo orar para pedirnos iluminación para poderla guiar, pero nos pidió firmar un consentimiento para estar con ella a solas… nosotros no dimos el consentimiento”, expresó Claudia, madre de la menor.



Alumnos y exalumnos preparan un plantón para el próximo viernes, mientras tanto la institución remitió un comunicado en el que informa que ya fue contratado un abogado penalista, que además profesa la misma fe, para defender los intereses del plantel.

¿Qué dice el colegio?

El Liceo Bet-el se pronunció sobre los tres casos de exalumnas que presuntamente fueron objeto de comportamientos sexuales ilícitos por parte de un exprofesor y un ex capellán del colegio. “Esperamos que las víctimas presenten las denuncias penales correspondientes ante las autoridades judiciales y cuentan con todo el apoyo del cuerpo directivo y docente de la institución para que se adelanten las investigaciones de rigor y se esclarezcan los hechos”.



También rechazaron de forma contundente lo que consideran la campaña de difamación y desprestigio adelantada contra la institución realizada a través de las redes sociales. “De esta han hecho eco los medios de comunicación sin que ni siquiera exista una sola queja o denuncia penal ante las autoridades administrativas o judiciales. Responderemos a sus promotores con acciones legales para que sean declarados responsables de los perjuicios que nos han causado”.



Agregaron: “Finalmente, agradecemos a la Secretaría Distrital de Educación y sus delegados, quienes el día 10 del presente mes y año visitaron nuestra sede e indicaron la hoja de ruta a seguir en estos casos. Lo cual hemos cumplido al pie de la letra. Sin que esto implique modificación alguna en nuestras creencias religiosas ni cambio de la misión o visión de la institución educativa”.



También agradecieron el respaldo que han recibió de padres de familia y alumnos. “A ellos les decimos que pueden estar tranquilos y que sus hijos están seguros en nuestra institución”.

