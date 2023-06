Si no ha renovado su licencia de conducción, no tome el volante, esto acarreará una multa y se puede exponer a la inmovilización del vehículo. Este 21 de junio se inician las sanciones económicas, si usted no ha renovado la licencia de conducción y es sorprendido por las autoridades conduciendo su automotor.

El teniente coronel Wilson Barrios Perdomo, jefe de la Seccional Tránsito de Bogotá, dará el parte de los primeros sancionados por esta causa.



¿Lo puedo renovar aún?

Sí, solo que no debe conducir hasta que no haya surtido el trámite. Para determinar si debe renovar su licencia de acuerdo con la Ley 2161, debe tener en cuenta los siguientes puntos, según indica el Ministerio de Transporte.



Licencias con vencimiento entre el 1 y el 31 de enero de 2022: Si su licencia de conducción caduca en este período, debe renovarla antes del 20 de junio de 2023. Este plazo aplica para todas las licencias que venzan en este rango de fechas.



Licencias con fecha de vencimiento 'indefinida': Si su licencia de conducción no tiene una fecha de vencimiento específica, sino que indica 'indefinido', también debes renovarla antes del 20 de junio de 2023. Aunque no haya una fecha establecida, la ley exige la renovación en este período.



Licencias sin fecha de vencimiento: Si su licencia de conducción no tiene una fecha de vencimiento impresa, también debes renovarla antes del 20 de junio de 2023. Es posible que algunas licencias antiguas no tengan una fecha específica, pero la ley establece el plazo para su renovación.

Si se le venció el pase y no lo renovó, usted está expuesto a multas y sanciones Foto: iStock

Pasos para renovar licencia

Antes de dirigirse a un punto de atención, por favor lea las siguientes instrucciones y recomendaciones que deberá tener en cuenta para que pueda realizar su trámite de manera personal, sin contratiempos y obteniendo el resultado esperado a su solicitud. No recurra a intermediarios.



Cumplir con los siguientes requisitos generales:



Presentar original del documento de identidad. Para nacionales mayores de edad: Cédula de ciudadanía- contraseña*. Para menores de edad, tarjeta de identidad – contraseña*.



Para extranjeros mayores de edad: Cédula de extranjería o contraseña certificada (provisionalmente) o, pasaporte vigente.



La solicitud es personal y el interesado debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).



Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.



Haber cancelado los derechos del trámite.



Tener 16 años cumplidos para obtener la licencia de conducción en servicio particular y los 18 años cumplidos para servicio público.



Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, incorporado en el RUNT, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Trasporte e inscrito en el RUNT.



Según la Circular N° 222 del 13 de diciembre de 2016, emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la actualidad existen tres clases de comprobantes de documento en trámite: La Contraseña, el Comprobante de Documento en Trámite que físicamente expide la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Comprobante de Documento en Trámite con código de verificación QR vía web.



Ingrese a www.ventanillamovilidad.com.co o dando clic aquí.



Haga clic en el botón “Agendar cita” ubicado en el banner principal.

Ingrese con su número de documento de identidad y contraseña. Si no está registrado, cree su cuenta.

De clic en 'Comenzar un trámite'.

Seleccione la categoría del trámite.

Lea atentamente los derechos del trámite y requisitos para que realice el proceso con éxito.

Seleccione el punto de la Ventanilla Única de Servicios en que quiere ser atendido.

Elia la fecha y hora de su cita.

Diligencie el formulario con tus datos personales y marca la casilla de verificación.

