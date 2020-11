Libros 'muy bogotanos' para regalar en esta navidad

Si está buscando los regalos de navidad para este diciembre, le tenemos una sugerencia: regalar libros de la historia y de los secretos del patrimonio de Bogotá.



Y hay una buena noticia: Del 1 al 12 de diciembre habrá Feria del Libro del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC- (y habrá descuentos y regalos).

"Las personas interesadas en el patrimonio cultural de Bogotá, podrán asistir de manera presencial a este espacio que ofrece grandes publicaciones con excelentes descuentos y reúne la mirada sobre lo patrimonial, de antiguos y nuevos actores, a través de encuentros, conversaciones y debates, así como la articulación de propuestas académicas y de otros saberes que se proyectan desde lo creativo, lo tradicional y lo local", aseguró el IDPC.



Aunque usted puede comprar algunos de estos títulos en www.libreriasiglo.com, si hace compra de manera presencial encontrará descuentos y, además, por su compra recibirá un regalo del sello editorial.



¿Dónde es la Feria del Libro? En el Centro de Documentación del IDPC, calle 12b No. 2-58, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 5:00 pm.

Los libros recomendados

Estos son algunos de los nuevos títulos que usted podrá encontrar en la Feria:

La vida privada de los Parques y jardines públicos de Bogotá: permite a través de más de 27 parques y jardines públicos, reconocer los actores, referentes políticos y lugares que permitieron su consolidación, una gran variedad de plantas (árboles y flores) sembrados allí. Incluye stickers que podrán ir pegando en el libro.

Gaitán: Una publicación sobre la historia de uno de los primeros barrios obreros de Bogotá: el barrio Gaitán. Este libro acude a tejer la historia del lugar junto con la participación activa de sus habitantes y resalta la particular tipología arquitectónica del barrio y la escultura del centro del barrio que una vez fue dinamitada y luego recuperada por parte de la acción colectiva de sus habitantes. Incluye otro libro que comprende la historia ilustrada del barrio.

Adentro / Vida en Bogotá: Crónicas íntimas que se acompañan de fotografías que logran ilustrar las vivencias de varios hogares de Bogotá.

Un herbario del Bronx. Vida y memoria entre las ruinas: ¿Busca agenda 2021?Este productor del IDPC incluye el planeador 2021 y una selección de una recolección de la vegetación ruderal que surgió en el lugar que ocupaba el Bronx. El herbario fue realizado por parte de ex habitantes de calle, investigadores y mujeres sabedoras que identificaron los usos de estas plantas.

Ricaurte, Carrizosa y Prieto: Reconstruye la trayectoria de esta firma de arquitectura compuesta por la segunda generación de arquitectos graduados en la Universidad Nacional de Colombia. Además de las casas individuales por encargo que realizó la firma, esta también desarrolló vivienda en serie multifamiliar para barrios como Quinta Mutis, el Polo Club y Niza.

Conéctese con los lanzamientos

Para que se termine de enamorar de las nuevas publicaciones del IDPC, conéctese con los lanzamientos que se harán por la cuenta de Facebook del Instituto de Patrimonio:



Martes 1 de diciembre

5:00 p.m.

Facebook live del título "Del barrio la Providencia al esplendor del Jorge Eliécer Gaitán". Participantes: Ximena Bernal, autores: Diana Blanco, Alexis Pacheco y Lucía Castañeda. Prologuista: Enrique Martínez.



Jueves 3 de diciembre

Libro Adentro: vida en Bogotá.

5:00 p.m.

Facebook live, visita comentada por el autor en la exposición del Museo de Bogotá

Participantes: Ximena Bernal, autor: Lorenzo Morales. Curadora: Cristina Lleras.



Miércoles 9 de diciembre

5:00 p.m.

Facebook live. Un herbario del Bronx. Vida y memoria entre las ruinas. Participantes: Ximena Bernal. Autores: Andrés Góngora, Ximena Castillo, Rayiv Torres.



Jueves 10 de diciembre

5:00 p.m.

Facebook live del título "Ricaurte, Carrizosa y Prieto". Participantes: Ximena Bernal, Mauricio Rojas (presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Bogotá, autora: Margarita Roa. Prologuista: Ricardo Daza. C.

