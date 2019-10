Por errores en la captura, libres sindicados de homicidio en Marsella

El zootecnista de de 36 años de la universidad Nacional, Sergio Alejandro González, fue asesinado la noche del pasado lunes en medio de un asalto a un bar ubicado en el barrio Marsella de la localidad de Kennedy. Según contó el amigo con el que Sergio se encontraba en el momento de los hechos, sobre las 9:30 de la noche, tres hombres armados los intimidaron para que les entregaran sus pertenencias.

En el sitio estaban, además de ellos dos, una pareja y la propietaria del establecimiento comercial. Un delincuente esperaba en un carro mientras que los otros dos asaltaban a Sergio, a su amigo, y a la dueña del bar.

"Yo entregué mi celular y mi maleta, y me pegaron con la pistola en la cabeza y me mandaron para la parte de atrás. Después escuché que hubo un forcejo de Sergio con ellos y ahí fue cuando sonó el disparo", explicó esta persona, que era amigo y vecino de la víctima.



Los criminales huyeron, pero la Policía fue informada y rápidamente realizaron un plan candado. Dos de los asaltantes fueron capturados, sin embargo, quien presuntamente cometió el asesinato logró huir con el arma que usó para el crimen.



Estefani, hermana de Sergio, le dijo a EL TIEMPO que en la audiencia de legalización de captura, los dos detenidos, que fueron presentados por los delitos de hurto y complicidad en el homicidio, quedaron en libertad porque el juez declaró ilegal la detención.



"Los policías los capturaron pero no se los llevaron de inmediato a la URI. Se quedaron con ellos ahí al lado de la URI. Pasaron muchas horas, y cuando los presentaron ya era tarde y fueron dejados en libertad", lamentó la mujer.



Con estos delincuentes libres, la familia de Sergio está inquieta y atemorizada ya que fueron reconocidos por estos criminales en la audiencia. "Nos sentimos vulnerados", declaró Estefani.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom