En Bogotá hay más de 150 bibliotecas, algunas son de las más antiguas en latinoamérica, muchas son gratuitas y en su recinto reciben cientos de visitantes que buscan literatura o información académica. Hay unas sesenta y dos bibliotecas comunitarias, diez mega bibliotecas e, incluso, un “bibliobus”. En el centro de Bogotá, hay bibliotecas que merecen ser visitadas.

Biblioteca Nacional

Fue una de las primeras bibliotecas públicas fundadas en América Latina, está ubicada en la calle 24 #5-60 y su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m y los sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. En su colección hay 51 libros del siglo XVII, 610 volúmenes de manuscritos, ediciones elzevirianas y unos 30mil libros publicados antes de 1800.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Biblioteca Nacional de Colombia

Biblioteca Luis Ángel Arango

Tiene un área de más de 45 mil metros cuadrados y cuenta con un repertorio de más de 2 millones de títulos. Es una de las bibliotecas más frecuentadas del mundo con cerca de 5 mil visitantes diarios. Además de ser un centro investigativo, también desarrolla actividades culturales como conciertos, exposiciones y conferencias. Está ubicada en la localidad de La Candelaria en la calle 11 #4-14, el horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los domingos de 8:00 a.m. a 4:00 p.m, no tienen servicio los días feriados.

Facebook Twitter Linkedin

Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

Biblioteca Luvina

Ubicada en la localidad de la Macarena en Carrera 5 #26c -06, no es solo una biblioteca sino un café y galería de arte en el que poetas, escritores, pensadores, artistas y turistas se reúnen para disfrutar de la música, del vino, la comida y su colección de obras de ensayo, filosofía, historia y arte.

Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales (BEMCA)

Ubicada en la Cinemateca de Bogotá, es un espacio libre y gratuito de consulta e investigación cinematográfica con recursos como libros, revistas, carteles, fotografías, pressbooks, catálogos de festivales, programaciones, archivos de prensa y publicaciones y en la recuperación de información especializada en cine. Los horarios de atención son de martes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Librería Merlín

Si bien desde el exterior solo se aprecian títulos para investigación universitaria, en el segundo piso de la librería hay títulos de grandes autores de la literatura latinoamericana y del mundo. También es un lugar donde se pueden conseguir títulos poco comerciales porque tiene títulos en danés, árabe, chino, húngaro y portugués. Está ubicada en la carrera 8a #15 - 70 y su horario de atención es de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.