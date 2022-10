Una dura polémica causaron las declaraciones de la alcaldesa Claudia López acerca del bajo porcentaje de delincuentes que están siendo judicializados luego de cometer algún delito en la capital.



Según López, cerca del 88 por ciento de los criminales que son capturados en las calles están quedando libres y en impunidad, y culpa a los jueces, quienes, según afirma, “no han entendido que robar no es un deporte, sino un delito”.



(Le podría interesar: Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto de Región Metropolitana)

Estas afirmaciones no cayeron bien en la Federación Nacional de Jueces y Fiscales, que le respondió a la mandataria que ellos estaban para aplicar las normas existentes y no para crearlas, y que su actuar no tenía nada que ver con una cuestión de rectitud. “Por ello, el ciudadano que desconozca la norma aplicada por los funcionarios judiciales no queda con licencia para descalificar a los servidores de este poder público”, dijeron en su comunicado oficial.



Pero más allá del talante de las declaraciones de ambas partes, la pregunta que suscita el debate público es: ¿qué es lo que realmente está pasando con la judicialización de los criminales en Bogotá? Esta no es la primera vez que la alcaldesa señala el alto porcentaje de impunidad que hay en la capital. Según las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, tan solo en el primer semestre del año, de los 5.559 capturados por diferentes delitos en la ciudad, 4.941 fueron dejados en libertad.

Expertos consultados por este diario consideran: esto podría responder a tres factores claves: el primero, que los delitos cometidos son de menor cuantía y por ello no merecen una pena intramural; el segundo, que no hay una denuncia de las víctimas y, finalmente, que se pueden presentar fallas en los protocolos aplicados por los policías a la hora de efectuar las capturas, por lo que el juez de control de garantías no podría impartir legalidad al proceso.



Para tener aún más claro el panorama de este fenómeno hay que desagregar las cifras entregadas por la cartera de Seguridad de la ciudad. Del total de capturados entre enero y julio de este año, 4.691 son hombres y 868, mujeres; de ellos, 4.501 son nacionales colombianos y un grupo de 1.508, extranjeros.



Este último elemento representa un gran desafío para el sistema judicial no solo de la ciudad, sino del país. De los 1.508 ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en ese periodo analizado, el 80 por ciento quedaron en libertad por estar indocumentados. Un requisito que es indispensable para poder comparecer ante la ley colombiana.

¿Y los delitos?



El comentario de la alcaldesa López no fue gratuito. Si se analizan los datos de capturados entre enero y julio de 2022, se puede evidenciar que el 88 por ciento de ellos, es decir, 4.345 sujetos, fueron detenidos por el delito de hurto, siendo este el mayor motivo entre todos los delitos de menor cuantía; luego, el porte o fabricación de armas, que reportó 575 detenidos, para un 12 por ciento del total. Finalmente están el daño en bien ajeno, que agrupó 11 casos y representa el 0,2 por ciento, y la violencia contra servidor público, que representa el 0,2 por ciento de todos los capturados de ese periodo.



Ahora bien, también es clave mencionar que de los 13 delitos de alto impacto que se miden en Bogotá, solo cinco muestran cifras negativas (el hurto, la violencia sexual e intrafamiliar y las lesiones personales), mientras el resto presenta mejoras superiores al 15 por ciento.

Pero ¿qué pasa particularmente con el hurto?

Las cifras más recientes sobre el conteo de casos por este delito en la ciudad (enero-septiembre de este año) señalan que las modalidades de hurto a personas y a celulares son las que reportan los peores números entre todas las categorías de robos y las que acumulan más casos registrados entre todos los delitos.



Pero, a su vez, son los más difíciles de judicializar porque son delitos de menor cuantía o querellables, es decir, requieren una denuncia de la víctima. “Mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y no un delito, vamos a seguir teniendo dificultades por mucho esfuerzo que la Policía Metropolitana de Bogotá y los ciudadanos hagan”, afirmó la mandataria.

Una mirada experta

El abogado penalista de la Universidad Manuela Beltrán, Mauricio Tamayo, explicó que son varios los factores que intervienen en la liberación de los detenidos. En primer lugar, explica el experto, uno de ellos se relaciona con las falencias en el momento de realizar las detenciones.



“Es por esta razón que un juez de control de garantías está en la obligación de dejar a la persona en libertad toda vez que hay fallas en el proceso de detención”.



Pero Rafael Báez, experto en seguridad, va más allá y asegura que no solo es un problema de procedimiento policial, sino que, además de esto, el sistema penal colombiano está contemplado para que esta situación se dé y varios delitos no conlleven una medida de aseguramiento.



“De esta manera se puede aliviar el hacinamiento que hay en las URI, en las estaciones de policía, penitenciarías y cárceles, que en algunas ocasiones llega hasta el 500 o 700 por ciento”.



Pero explicó también que el problema es más profundo y tiene su raíz en la política criminal colombiana, que ha hecho de algunos delitos del común querellables, es decir que deben ser denunciados para poder ser juzgados, lo que pone de manifiesto “la baja cultura ciudadana de la denuncia, que impacta en la baja judicialización y retención de los delincuentes”.

La justicia para el migrante

La judicialización de migrantes tanto en la capital como en todo el país ha representado un reto para el sistema de justicia de Colombia. De acuerdo con Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, de los 1.508 extranjeros que fueron detenidos en la comisión de algún tipo de delito, entre enero y julio pasados, a la fecha el 80 % ya están en libertad.



Sin embargo, estos no son liberados por una falla en los procedimientos, sino porque no existe en el país una figura clara que permita abrir un proceso judicial en contra de una persona que se encuentra indocumentada. Ese es el caso de los migrantes ilegales quienes no tienen documentos oficiales.



Ahora, aunque no se realiza en todos los casos, desde 2019 existe una figura que permite que Migración Colombia asigne números de identificación exprés a los migrantes que cometan algún crimen.



Según la información recolectada, el procedimiento de captura es igual, pero antes de trasladar al presunto delincuente ante la Fiscalía, este es entregado a Migración para la asignación de su número, y ellos serán los encargados de entregarlo al ente acusador.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ