Liberan a sindicado del asesinato de teniente de la Policía

Sebastián Medina Jaimes, alias Mono Toro, el único capturado por el asesinato del subteniente Juan Pablo Vallejo en los cerros orientales de Bogotá, tiene graves antecedentes delincuenciales por homicidio, fugas de presos, acceso carnal violento, uso de menores para comisión de delitos y hurto calificado y aún así lo dejaron en libertad, al parecer, por errores en el procedimiento de captura.



Como se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hay que esperar a que se recupere para que se emita de nuevo una orden de captura. Por ahora se sabe que el 4 de marzo de 2019 el indiciado estuvo privado de la libertad por el delito de hurto calificado y agravado, lesiones personales dolosas y agravadas.

Todo esto se conoce tras la investigación que se lleva a cabo por dos asesinatos que se cometieron en una semana en la avenida Circunvalar desde el parque Nacional hasta el ingreso de Monserrate. En este sector, y las zonas boscosas que lo rodean, ocurrió también el asesinato de Cristian Romero, un joven de 28 años, la noche del pasado martes.



El subteniente Juan Pablo Vallejo llegó hasta este sector con tres policías más el viernes pasado, más específicamente a la cuenca del río Arzobispo, para investigar el crimen. Subiendo de la carrera 1.ª por la diagonal 39, la vía que lleva hasta el barrio El Paraíso, donde para muchos se están escondiendo los delincuentes que están atacando por esta zona, fue abordado por tres criminales. Uno de ellos le disparó.



Aunque inicialmente se relacionaron los dos crímenes, nueva información de inteligencia conocida por EL TIEMPO le da un giro a los dos hechos.



Para el caso de Romero, el amigo que iba con él, y quien es el único testigo de los hechos, dijo que varios delincuentes llegaron hasta donde estaban acampando y que le dispararon a su acompañante en el pecho en medio de un hurto.



Sin embargo, para las autoridades no hay referencias de que en ese lugar se suela ir a acampar. No hay vías de acceso: ni peatonales ni para carros.



Algunos investigadores están pensando que no hubo hurto, ni siquiera camping. Una nueva hipótesis que están valorando es que la versión que dio el testigo no es definitiva, y que él tendría, eventualmente, alguna responsabilidad. En la zona no hay cámaras de seguridad ni otros testigos, por lo que la suya es la única versión.



Para el caso del subteniente Vallejo, aunque inicialmente se dijo que los responsables serían los mismos del caso de Romero, la Policía ya tiene nuevos elementos que descartarían de tajo esa posibilidad.



Ese viernes, el grupo de investigadores llegaron a una zona en la que no se tenía información previa de presencia de grupos delincuenciales. Llegaron de civil, como suelen ir los policías de la Sijín, y habrían sido blanco de una banda de ladrones.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com