El orgullo de ser ciclistas diversos

En el mes del Orgullo, EL TIEMPO destaca tres historias de quienes encontraron en la bicicleta una herramienta para vivir Bogotá, el deporte y la movilidad de una manera segura.

‘Me siento como una guerrera sobre un corcel’: Valeria Bonilla

Valeria Bonilla comenzó un activismo hace 14 años como mujer trans. Defiende los derechos de su comunidad y el uso de la bici como medio liberador. Foto: Ana Puentes / EL TIEMPO

Mi historia de amor con la bici empieza en 2018, cuando pasé por una situación económica muy difícil: no tenía dinero para el transporte y me exponía a los peligros de colarme. Un amigo, preocupado, me prestó su bicicleta. Desde entonces, encuentro en ella economía, autonomía, libertad, seguridad… Antes de la bici me iba muy mal en el transporte, como mujer trans me enfrentaba a taxistas y conductores de plataformas morbosos y acosadores, a buses donde temía el atraco, la demora; con la bici encontré ventajas. Pero, además, me di cuenta de que estaba haciendo un ejercicio de revolución y rebeldía: a las personas trans se nos han negado históricamente los espacios de la bici… como se nos ha negado todo.



A nosotras nos serviría mucho tener bicis: para ahorrar, hacer ejercicio, estar seguras. Es una herramienta que empodera, que nos ayuda a resistir frente a todas las dinámicas a veces hostiles que tenemos para nuestra movilidad.

La bici me ha vuelto guerrera: todo mi estilo tuvo que adaptarse, para estar cómoda, para rodar lejos. Yo vivo en Bosa y mi novio, en el Chicó. Y hasta allá me voy.

En 2019, con la Red Comunitaria Trans y parches del barrio Santa Fe empezamos a hacer bicirrodadas diversas, inclusivas, horizontales. Algunos colectivos son todavía muy inseguros, machistas y discriminadores. Una vez me tocó una rodada en la que estaba programado un ‘putitour por el Santa Fe’, como desatinado, ¿no? A mí me respetan, pero con otras personas sí son irrespetuosos: como mujer te expones al machismo, al acoso y, además, las mujeres trans estamos más expuestas, nos tienen hipersexualizadas. Por eso, estos bike tour disidentes son una chimba, ya hemos trabajado con Teusaca, con Concienbiciate.



Ese mismo año, empecé a llevar en la bici una bandera trans y me encanta: me siento como en un corcel, con mi asta, mi bandera, como una guerrera. Me parecía importante que en medio de la protesta social se visibilizara que las personas trans –también vulneradas por lo que pasa en el país– estamos en las calles y en la resistencia, que también usamos la bici y que hacemos parte hoy del paro nacional.

‘El ‘bike polo’ no cuestiona identidades’:

Katherine Mora, de Rakas Bike Club

Rakas Bike Club es un equipo de bike polo que nació en 2015. Competir en el bike polo no es como en los otros deportes, donde está lo binario –equipos de hombres o equipos de mujeres–, aquí se juega mixto, más urbano, más autogestionado.



En 2017, una experiencia nos hizo boom en la cabeza: fuimos al torneo mundial Ladies Army (Estados Unidos) y tuvimos nuestra primera experiencia de competir contra mujeres trans y no binarias. Volvimos a Colombia y nos replanteamos todo: nos gustaba el bike polo, pero había algo más allá, la diversidad, las formas de habitar y de ser. Entonces, llegamos a una fundación de niñas y niños en Soacha, que trabaja con el tema de la bici, orientaciones y prácticas de seguridad. Allí implementamos una estrategia de deporte para el desarrollo, para la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Estuvimos año y medio y dejamos capacidad instalada para 15 chicas que practican bike polo.

Después de eso, nos encontramos con infancias diversas, un proyecto que empezamos este año en el que trabajamos con infancias trans. Todo nos lleva a cuestionarnos cómo llevar el deporte a la infancia, las lúdicas de los roles, la lógica de relacionarnos como débiles o fuertes.



Hacemos un trabajo para la aceptación propia y del cuerpo, decir: ‘tú no te identificas con ese cuerpo y está bien. Tu cuerpo es hermoso, es tuyo y hay que cuidarlo’. En el bike polo no importan las imposiciones hacia lo binario, el bike polo no cuestiona identidades.



En esto generamos espacios seguros para las infancias. A veces, hay que replantearse cosas como adultos: no decir ‘juegas como maricón’ o ‘juegas como una flor’. Ellos están aprendiendo mensajes y hay prácticas donde puede haber discriminación y segregación.

Aquí la bicicleta se vuelve una herramienta con elementos pedagógicos.

Rakas Bike Club es un colectivo de deportistas que practican ‘bike polo’ y trabajan con infancias diversas. Foto: Rakas Bike Club

‘Así fue nuestro salir del clóset’:

Bike Team

Alejandro Barrera, de Bike Team. Foto: Bike Team

Alejandro Barrera: Bike Team empieza con un grupo en Facebook que se llamaba Ciclovía LGBT Bogotá. Desde allí, empezamos a salir esporádicamente como plan de amigos. Luego vino nuestro ‘salir del clóset’: nos hicimos más visibles, fuimos a reuniones de líderes y lideresas de la bici. Y empezamos: en Bike Team le apostamos a la reivindicación de espacios seguros, a donde van personas lesbianas, gais, trans, donde pueden expresar quiénes son, sin tabús, sin ocultarse, y donde pueden ocupar espacios deportivos que no están atravesados por el machismo.



Para mí, el colectivo fue abrir mi mente. Yo no había aceptado públicamente ser gay y tenía ideas muy machistas, el estigma de la persona afeminada; pero compartir con más gente me permitió entender los mundos de las personas diversas.

Harlington, uno de los integrantes del colectivo Bike Team, que busca ser un espacio seguro del ciclismo. Foto: Bike Team



Edwin Rincón: A Alejo le voy a sumar algo que una vez dijo. Es un poco cansón que como personas LGBT estemos en espacios muy underground: solo la discoteca y el bar, solo la noche, lo cerrado, lo LGBT. Era interesante poder armar grupos en espacios libres, ocupar un parque, una carretera.

Ahora, vale decir que en Bike Team también tenemos actividades ‘sin ruedas’ para que sean un enganche para enamorarse de la bici. Tenemos caminatas, bicirretos con juegos ochenteros, bicipícnic. Eso atrajo, incluso, familias y amigos y se sintió bien.

Alejandra Camargo: Me uní hace dos años, es mi primer colectivo y me siento segura. Antes, trabajé como guardián de ciclovía y en algunas rodadas no tenía la confianza de ser, trataba de disimular, y era incómodo, porque escuchabas chistes sexistas, homofóbicos. Pero aquí no tengo miedo de que me digan: ‘por qué te vistes así, por qué te cortas el cabello así’, se da tan fluido que no te sientes en un lugar extraño.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes