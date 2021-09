Exalumnos rechazan boletín de colegio que dice no enseñar 'activismo LGBT'

Una comunicación que envió el pasado 24 de agosto el Colegio San Mateo Apóstol, de Bogotá, provocó gran rechazo entre varios de sus egresados. En un boletín, vía correo electrónico, se compartió una infografía que advierte que “en el colegio no se aprende sobre sexo, ideología de género o activismo LGBT”.



Un grupo de 200 exalumnos de esa institución privada firmó una carta dirigida a la rectora Luz Elena Aljure en la que expresaron su desacuerdo y solicitaron una retractación. El colegio, horas más tarde, se disculpó por lo ocurrido.



En el boletín, que contiene noticias recientes de la institución (un formato de newsletter), se incluyó una infografía en la que se exponen los conocimientos que los niños “deben aprender en sus casas” y los que adquieren en el colegio.



La infografía muestra seis viñetas. En las primeras se señala que los menores deben aprender en sus casas, entre otras cosas, a ser “honestos y puntuales”, a “no insultar y ser solidarios” y a “respetar a todos”.



Sin embargo, en la penúltima viñeta se advierte que “en el colegio no se aprende sobre sexo, ideología de género o activismo LGBT” ni tampoco sobre “comunismo, izquierdismo o socialismo”. Esto, según se lee en un inciso en la infografía, “porque con lo que se aprende en casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos”.



En la última viñeta se añade que “los profesores deben enseñar: matemáticas, español, historia, geografía, lengua extranjera, ciencias, química, física, biología, filosofía, sociología, educación física y artes”, y solo “reforzar lo que el alumno aprendió en casa”.



Esta fue la viñeta publicada por el Colegio San Mateo. Foto: Captura de pantalla

'No refleja una educación de calidad'

El boletín fue rechazado por 200 egresados de diferentes promociones de esa institución, quienes, a manera de respuesta, firmaron una carta en la que manifiestan que el contenido de este "no refleja una educación de calidad propia del siglo XXI, ni de cara a los retos del presente".



Los exalumnos resumen su desacuerdo en cuatro puntos. Primero, señalan que “el colegio debe ser un entorno seguro para todas las personas en todas sus diversidades”, por lo que consideran “inaudito que el colegio pretenda invisibilizar y estigmatizar a la población LGBTIQ+”. Y agregan: “afirmaciones como las presentes en el newsletter (boletín) parecen promover homofobia y discriminación”.



Por otro lado, sobre la educación sexual, argumentan que “pretender cargar únicamente sobre los hombros de la familia la educación en derechos reproductivos y sexuales es completamente irresponsable, entre otras cosas, porque no se puede asegurar que dichos temas se abordan en los hogares”.



En un tercer punto, indican que “el ‘no aprendizaje sobre comunismo, izquierdismo o socialismo’ trunca una educación integral, especialmente en áreas del conocimiento como historia y filosofía”. Y por último, señalan que “la afirmación de ‘los profesores deben enseñar…’ limita la educación a unas áreas del conocimiento herméticas y estériles”, pues, a su juicio, “la labor de los profesores implica una enseñanza de valores y principios que deben ser incluyentes y estar presentes en todo momento en las aulas”.



La respuesta del colegio

Ante el rechazo que generó el contenido del boletín, Inspired Group, grupo al cual pertenece el Colegio San Mateo Apóstol, emitió un pronunciamiento dirigido a los padres y miembros de su comunidad educativa.



"Esta comunicación es para asegurarles que los comentarios expresados en dicho boletín no solo son inconsistentes con nuestros valores como comunidad escolar y como grupo educativo, sino que también son objetivamente incorrectos. Por ello, deseamos disculparnos por el contenido de dicha comunicación", se lee en la misiva.



Y agrega: "Concretamente, queremos excusarnos por el malestar que este boletín haya causado a cualquier persona dentro o fuera de nuestra comunidad".



En el documento, Inspired Group también asegura: "Inculcamos a nuestros estudiantes que todas las personas, independientemente de su raza, género, etnia, orientación sexual, creencias religiosas o ideología política, son iguales y deben ser tratadas como tales. Cualquier insinuación contraria que haya sido incluida en ese boletín es inaceptable para nuestros valores y creencias".



Por último, aclara que no es cierto que en su plan de estudios no se incluyan temas como el comunismo y el socialismo. "No defendemos una única filosofía política, sino que nos esforzamos por ser un lugar de discusión e ideas abiertas, donde los estudiantes estén seguros para explorar diferentes ideologías (…)".



Sin embargo, los egresados consideran que el comunicado deja más preguntas que respuestas y no aclara por qué se publicó ese contenido. El colegio, entre tanto, aseguró que emitirá un comunicado de prensa en el cual explicará al detalle lo que sucedió.



'Que no se repitan casos como el de Sergio Urrego'

El boletín ha sido cuestionado desde otros sectores. Incluso, el representante a la Cámara Mauricio Toro le solicitó a la Secretaría de Educación de Bogotá “que inicie una investigación y aplique las sanciones que corresponda contra el Colegio San Mateo por clara violación de la Ley 1620, entre otros deberes que deben cumplir los colegios, sin importar que sean públicos o privados”.



De momento, la autoridad Distrital no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero este diario conoció que ya se puso en contacto con los exalumnos de la institución.



También se pronunció la Fundación Sergio Urrego, que trabaja en la defensa de los derechos de la niñez y la juventud: "Rechazamos cualquier tipo de discriminación y estamos a favor de la construcción de espacios escolares seguros y libres de cualquier prejuicio".



Y agregó: “Fomentar la ignorancia y la discriminación solo hace daño, estos prejuicios cuestan mucho dolor e incluso vidas".

Precisamente, esa organización señaló que los colegios del país deben cumplir con el marco legal vigente, que respalda a los niños, niñas y adolescentes con orientaciones sexuales, identidad o expresión de género diversas, "para que no se repitan casos como el de Sergio Urrego".



En Colombia, no hay cifras confiables que permitan dimensionar este fenómeno en los colegios públicos o privados, pero el caso de Sergio Urrego se convirtió en el más representativo sobre la homofobia en planteles educativos del país.



Sergio Urrego, estudiante que se suicidó por supuesta discriminación sexual. Foto: Foto: Instagram/sergio1125

Urrego fue víctima de discriminación y persecución en el colegio Gimnasio Castillo Campestre por su orientación sexual. Esto, según Alba Reyes, su madre, y la Fiscalía, le causó una crisis de depresión que lo llevó a quitarse la vida el 4 de agosto de 2014.



En mayo pasado fue capturada Amanda Azucena Castillo Cortés, exrectora de ese colegio, quien hoy paga una condena de ocho años y ocho meses en casa por cárcel, luego de que el juez 43 penal del circuito y, posteriormente, el Tribunal de Bogotá la sentenciaran por su participación y responsabilidad en el caso.



Castillo Cortés es la tercera persona en ser condenada por el caso de Sergio Urrego. También fueron sentenciadas la exveedora de la institución, Rosalía Ramírez, quien aceptó cargos por discriminación y ocultamiento de pruebas en 2016, y la entonces psicóloga de ese colegio, Ivonne Cheque, quien en 2017 aceptó haber cometido los delitos de discriminación y falsa denuncia.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

*Periodista de ELTIEMPO.COM

