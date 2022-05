Este jueves el Gobierno Nacional anunció que modificó el horario de inicio de la Ley Seca que habrá en este fin de semana de elecciones.



El cambio se da luego de una petición de Asobares para modificar la hora debido al partido de la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool que será a las 2:00 p.m. del sábado 28 de mayo.



Aunque el inicio estaba programado para las 4:00 p.m., el Gobierno informó que la medida regirá desde las 6:00 p.m. de ese sábado hasta el lunes 30 de mayo a las 12:00 del día.

El Ministerio del Interior aseguró que la modificación al Decreto 840 que rige esta medida se hizo para no afectar la reactivación económica del país.



Adicionalmente, Daniel Palacios, ministro de Interior, aseguró que: “Reiteramos el compromiso del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad, con más de 300 mil hombres de la Fuerza Pública, para las elecciones presidenciales en todo el territorio nacional. Las elecciones continúan no se aplazan, no se suspenden y hacemos un llamado a la no desinformación y noticias falsas y engañosas, si no que accedamos a la información oficial en los portales autorizados”.



En desarrollo...