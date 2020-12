Ley seca en Bogotá: ¿hasta qué hora se puede comprar licor hoy?

Este domingo 27 de diciembre se jugará el partido de vuelta de la final del fútbol colombiano entre Independiente Santa Fe y América.



El encuentro será a las 6 p.m., en el estadio El Campín, de Bogotá.



Los rojos capitalinos intentarán revertir un marcador en contra de 3-0, mientras que los rojos caleños buscarán mantener el resultado, o agrandarlo, para quedarse con el título.



Para vivir en calma, en paz, esta fiesta del fútbol y al mismo tiempo mitigar la propagación del nuevo coronavirus en Bogotá, la ciudad más afectada del país por la pandemia, la alcaldesa Claudia López tomó una serie de medidas.



Una de ellas es la ley seca en el territorio bogotano, que empezó al mediodía de este domingo y que irá hasta las 6 a.m. del lunes 28 de diciembre.



Y, ¿qué implica esta norma? Según explicó la propia López, que está totalmente prohibido la venta y el consumo de alcohol en toda la ciudad durante ese lapso.



"No está permitido el expendio de licor de ninguna manera: ni en los establecimientos ni a domicilio. Y el consumo está totalmente restringido", dijo la alcaldesa.En palabras más claras: ya no puede comprar alcohol ni tomárselo y tendrá que esperar hasta las 6 a.m. de este lunes 28 para hacerlo.

Para hacer control a esta medida habrá 35 puntos adicionales de vigilancia y se harán seguimientos para detectar usos de armas, alcohol y pólvora.



Otras medidas tomadas por López son el toque de queda (desde las 11:59 p.m. de este domingo hasta las 4 a.m. del lunes), el cierre de TransMilenio (desde las 6 p.m. de este domingo hasta las 4 a.m. del lunes) y la prohibición para ver el partido de la final en cualquier lugar público o establecimiento.



Hay que recordar que, actualmente, Bogotá está funcionando con una medida de 'pico y cédula' que irá hasta el próximo 15 de enero.



La norma consiste en que personas cuyo documento termine en número par no podrán entrar a determinados establecimientos (bancos, centros comerciales, entre otros) en día par. Quienes tengan documento terminado en impar tendrán la misma restricción en día impar.



Además, entre el 31 de diciembre a las 00:00 horas y el 1 de enero a las 11:59 p.m. no se permitirá la venta de alcogol en establecimientos, pero sí a domicilios.



