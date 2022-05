El proyecto de ley 408 de 2021 ya es ley: es decir, en Colombia ya existe la Ley Julián Esteban, que traerá cambios clave para mejorar las medidas de seguridad vial y reducir las muertes en siniestros viales en el país.



Este miércoles, en sesión plenaria de la Cámara de Representantes se surtió el último debate necesario para el trámite. Los votos fueron suficientes para que el proyecto impulsado por activistas, académicos y congresistas saliera adelante.



Ahora, solo falta la conciliación y el envío del documento para sanción presidencia.



(Le puede interesar: Muertes en siniestros de tránsito: drama del que poco se habla en Colombia)

(Para seguir leyendo: Proyecto de ley Julián Esteban busca reducir muertes en siniestros viales)

Este es un proyecto que tuvo como ponente a la senadora Ana María Castañeda, que es impulsado por la iniciativa ‘Conduce a 50, Vive al 100’ y La Liga contra la Violencia Vial y cuenta con el apoyo del Global Road Safety Partnership.

¿Por qué se llama Julián Esteban?

La ley lleva el nombre del niño recordado a nivel nacional por haber llorado de felicidad al ver a Egan Bernal coronarse campeón en el Tour de Francia. Luego, en medio de un trágico siniestro, el niño moriría arrollado por una tractomula en la vía Zipaquirá-Cajicá (Cundinamarca) mientras entrenaba en su bicicleta.



“En una reunión me preguntaron si estaba de acuerdo con ponerle su nombre a la ley porque creían que lo de mi hijo era una caso emblemático. A mí me pareció una bonita obra, me gusta el contexto del proyecto y espero, de todo corazón, que salga bien para que recordemos a los que han fallecido en siniestros viales no como números, sino como lo que eran: personas”, le contó Fernanda Torres, madre de Julián Esteban, a EL TIEMPO.

Julián Esteban fue y será la inspiración de esta ley y su aprobación. Agradecemos a su madre que siempre estuvo al lado, convencida que la seguridad vial es para todos los colombianos. @Bocarejo_JP @Fernand71508046 @GrupoSUR_UAndes pic.twitter.com/bQjk7o6NS6 — Conduce a 50, vive al 100 (@conducea50) May 18, 2022

(Le recomendamos: ‘La muerte de un niño en un siniestro vial evidencia que el sistema falló’)

¿Qué dice la ley?

Los artículos de la ley traerán cambios clave en:



-Límites de velocidad



- Reglamentación sobre vehículos



- Diseño vial



- Licencias de conducción



- Obligaciones de ciclistas y motociclistas



- Registros de lesiones

Noticia en desarrollo...

EL TIEMPO