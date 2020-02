Levantan la alerta amarilla pero sigue la protesta de camiones viejos

En una jornada cruzada por al menos siete protestas de transportadores de carga, productores del 38 % de emisiones contaminantes de fuentes móviles, se levantó la alerta amarilla por calidad del aire.



Esto, después de que la Secretaría de Ambiente detectara una tendencia a la baja en la concentración de PM 2.5. Además, con el fin de la alerta, que duró 11 días, acaba también el decreto 047 de 2020, que restringía a unas pocas horas la circulación de camiones de más de 10 años en el foco de la emergencia: el suroccidente.

Con esta, más otras medidas a fuentes fijas y la mejora de las condiciones climáticas, se logró una reducción de material particulado en toda la ciudad del 47 % desde el 6 de febrero, día que se emitió la alerta en el polígono. La alerta amarilla también se levantó en el municipio de Soacha.

Sin embargo, queda vigente el decreto 840 de 2019 que, entre otras cosas, limita la movilidad de autos de carga de más 20 años con dos medidas: un pico y placa rotativo (que dura 16 horas un día a la semana) y una restricción permanente entre semana (de cinco horas diarias). Quienes incumplan la norma pueden ser sancionados con una multa de 438.900 pesos.



El lío es que los transportadores exigen también la derogación de este decreto. Lo han hecho con protestas en forma de bloqueos, plan tortuga y movilizaciones con pancartas y arengas en vías que conectan a Bogotá con la región.



"Seguimos preocupados por la incidencia del mantenimiento del decreto 840 del año anterior ya que las restricciones definidas en el mismo tienen efectos negativos sobre la competitividad del sector, debido a los inconvenientes que se han generado por los horarios nocturnos para realizar cargue y descargue de mercancías", manifestó el presidente de Colfecar, Juan Miguel Durán Prieto. Pero el Distrito, por tratarse de un asunto ambiental y de salud pública, no negocia ese punto.

“Esta administración escucha y concerta en la medida de lo posible. Pero las alertas ambientales y el decreto 840 no son negociables, porque nuestra responsabilidad es con la salud de los bogotanos”, declaró ayer la Secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia. Y no es cosa menor: según la Secretaría de Salud, en la alerta de hace un año, los altos niveles de PM 2.5 fueron responsables del 39 % de los casos de las Enfermedades Respiratorias Agudas.



Del otro lado, los transportadores alegaban el derecho al trabajo e indican que la chatarrización no ha sucedido como prometió la Nación.



Aunque, justamente ayer, se conoció el decreto 221 de 2020, expedido por el Ministerio de Transporte que abre una nueva puerta para la modernización del parque automotor. Este decreto permite a los transportadores de carga y pasajeros acceder a una exención del IVA cuando hagan la reposición, previa desintegración del viejo vehículo.



“A este beneficio pueden postularse los propietarios de hasta dos vehículos de transporte público o particular de carga de más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular”, explicó la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



Con esto, según el Ministerio, se espera lograr la renovación del 47% de los vehículos con más de 20 años en 2025 a nivel nacional.Además, según le explicó el viceministro de transporte Juan Camilo Ostos a este diario, las estrategias incluyen “un subsidio de hasta 70 millones de pesos” para comprar un carro nuevo de carga. Así, la nación habría puesto su parte en el tema.



Colfecar celebró la medida: "Saludamos la reglamentación dada al programa de modernización del parque automotor de carga y esperamos contribuir a su ejecución mediante la aplicación de nuestra propuesta de reposición escalonada ya que somos conscientes de que algunos pequeños propietarios tendrán dificultades para adquirir un vehículo nuevo, así que planteamos que con los recursos que gestionen puedan comprar a las empresas que cuentan con una flota moderna camiones con un uso máximo de 7 años".

Según Colfecar, el 34 % del parque automotor de carga había sido afectado por las restricciones del Distrito. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Por su parte, las Secretarías de Ambiente y de Movilidad han sostenido reuniones en los últimos días con representantes del gremio de transportadores y han aclarado dudas sobre el decreto. Pero no se ha modificado nada.



Vale aclarar, por otra parte, que los bloqueos de los últimos días no significan un desabastecimiento de alimentos y víveres para Bogotá. O al menos así lo indican las cifras de Corabastos, que no muestran una baja de entrada de vehículos ni de carga a la central. Por ejemplo, el viernes ingresaron 8.955 toneladas de alimentos a Corabastos, y el promedio en una jornada como esta es de 7.000 a 8.500 toneladas.



Por lo pronto, la discusión del futuro de la calidad del aire sigue sobre la mesa y los transportadores no serán el único foco de trabajo. Se espera que en el próximo Plan Distrital de Desarrollo haya cambios relativos a la logística, es decir, que se ajuste la forma en que ingresa el transporte de carga a la ciudad.

