“Mi hija Leidy Viviana Martínez Villabón salió a una entrevista de trabajo, a una capacitación a las 5 de la mañana y nunca más volvió. Eso pasó el jueves 6 de octubre y nadie nos ha llamado a decirnos nada de ella. Solo hemos recibido unos mensajes extraños”, cuenta la madre de la joven desaparecida en Bogotá.

Dice que ya puso una demanda en la Fiscalía pero que, hasta ahora, no ha recibido información por parte de las autoridades porque los hechos están muy recientes.

Añadió que, en cambio, ha recibido llamadas de una supuesta red de proxenetismo de México que le pide una alta suma de dinero a cambio de respetarle la vida a su hija.



“Ellos me dicen que ellos la tienen. Nosotros no tenemos plata. No hay señales ni pruebas de que está bien. Pedimos que nos llamen si la han visto. Nos piden 7 millones y medio”, aseguró la madre.

Extorsionistas le piden a la familia una suma millonaria. Foto: Archivo particular

Adicionalmente, les cobran 4 millones de pesos más por dejársela ver a su madre a través de una videollamada. “Anoche me hicieron una videollamada, pero me colgaban”.



Su familia dice que para cualquier información se pueden comunicar con ella en el teléfono 3118829780. “Mi hija tiene cuatro hijos, el menor tiene un año. Ellos la están esperando. Pido que se conmuevan de la familia. Estamos desesperados. Ya han pasados seis días”, agregó.

Los aterradores chats:

Francisco Hernández: Doña Claudia. Nos comunicamos por parte de Leidy Viviana Martínez Villabón. Yo me dedico al tema de cabarets y casas de citas. El día de ayer me trajeron a esta chica a vender. Pero me esta diciendo mi contadora que la andan buscando.



Mamá de la joven: Sí señor. La estoy buscando. Dígame en dónde está para poder ir con ella. Por favor, ayúdeme.



FH: Aquí me la trajeron dos hombres. Yo no quiero problemas. Solo quiero recuperar mi dinero y dejarla ir.



Mamá de la joven: Dígame cuánto le debe mi hija y quiero una prueba de que es ella.

FH: Es que yo pagué 30 mil pesos por ella.



Mamá de la joven: Si es por ese dinero, yo se los pago. Dígame en dónde nos vemos y me la entregan, por favor.



FH: Ella le va a hacer una video llamada por cinco minutos, pero muestre interés. Le estoy hablando de 30 mil pesos mexicanos ósea 7 millones de pesos colombianos. Tiene que depositar 4 millones y los otros 3 en persona.



Mamá de la joven: Somos una familia de escasos recursos. Yo se los consigo, pero deme una prueba.



FH: La estoy llamando y no responde. Entonces me la llevaré a México. Tiene muy buen cuerpo y me dejará buenas ganancias. Tiene hasta mañana a las 10 de la mañana si quiere de regreso a su hija.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com