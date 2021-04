Leidy , la joven que denuncia haber perdido el ojo en protestas

Leidy Tatiana es la joven que denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de un impacto en su ojo en medio de las protestas que se realizaron este miércoles, 28 de abril, en Bogotá.



(Además: Líderes del paro rechazaron actos de vandalismo)

Un abrazo grande a todos, perdí mi ojo pero les juro que siento que tengo diez mil allá afuera, sigan en pie de lucha que esto acá no acaba fuerza y cuídense mucho, no me alcanza la vida para agradecer a cada uno de ustedes me hacen sentir acompañada. pic.twitter.com/n30Bazbx0f — Leidy Natalia (@Inaguantable_) April 29, 2021

Facebook Twitter Linkedin

Leidy Natalia es la joven que dice haber perdido su ojo en medio de las protestas del 28 de abril. Foto: Archivo particular.

Según sus declaraciones, el disparo provino del arma de dotación de un agente del Esmad, pero esos son hechos que en este momento son materia de investigación. Primero se tiene que evaluar todo el material probatorio disponible.



(Lea también: 16 estaciones de TransMilenio fuera de servicio por actos vandálicos)

Me tomaron todos los exámenes y me dijeron que el parte no era alentador que la retina se estaba saliendo del ojo. Que lo más seguro era que perdiera mi ojo FACEBOOK

TWITTER

Narró que todo sucedió cuando se encontraba en las inmediaciones del Museo Nacional en compañía de su novio y tres personas más. "Estábamos como en la esquina del Archies cuando vimos las protestas y gente del Esmad nos dijo que nos fuéramos, pero yo le decía que a dónde si estábamos encerrados". Agregó que los jóvenes con quien iba solo dijeron: "Panas, estamos quietos, no estamos haciendo nada".

Minutos después, dice la joven, sintió una especie de quemadura en su rostro y luego una hemorragia en sus rostro que no le paraba. Así se lo hizo saber al portal Primera Lineal Col. También que cuando buscó ayuda en un CAI de la zona, gracia a que unos motorizados de la policía la llevaron hasta allí, allá les dijeron que ninguna ambulancia llegaría allí y que lo mejor era que se trasladaran en un carro hacía un hospital.



(En otras noticias: 'Ana María Castro pudo haber muerto en un accidente de tránsito')

Afortunadamente en el camino se toparon con una ambulancia quien ayudó a la joven y la llevó hasta el hospital San Ignacio donde le hicieron toda la valoración médica. "Me tomaron todos los exámenes y me dijeron que el parte no era alentador que la retina se estaba saliendo del ojo. Que lo más seguro era que perdiera mi ojo".



(Además: Pese a preparativos, movilidad de Bogotá colapsó por protestas)

Hoy la joven ya confirmó que perdió su ojo y que en este momento se encuentra en recuperación. "Un abrazo grande a todos, perdí mi ojo pero les juro que siento que tengo diez mil allá afuera, sigan en pie de lucha que esto acá no acaba fuerza y cuídense mucho, no me alcanza la vida para agradecer a cada uno de ustedes me hacen sentir acompañada".



EL TIEMPO habló con el hospital San Ignacio pero este dijo que no estaba autorizados a dar información por privacidad de la historia clínica. La joven asegura que trabaja en el edificio Tequendama y que todo ocurrió cuando decidió salir por su bicicleta con el propósito de salir del centro hacia su casa.



(También: Líderes del paro rechazaron actos de vandalismo)

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com