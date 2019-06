No termina el dolor para Leidy Delgado, atacada por su expareja

La familia de Leidy Delgado, atacada por su exnovio el pasado 3 de junio, permanece a la espera de que le hagan una imagen diagnóstica que revele el daño causado por las puñaladas que recibió. Los familiares manifiestan su preocupación por las presuntas demoras por parte de la institución en la que está recluida para practicarle este examen.

Desde hace 14 días, Leidy permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital El Tunal, debido a que durante el ataque de su exnovio, Braian Aldana (fallecido después de enfrentarse con la Policía), recibió dos puñaladas: una en la pierna y otra a la altura del cuello. Según el parte médico, Leidy está consciente, pero su pronóstico es reservado.

Después del ataque, Leidy fue llevada a un centro asistencial en donde tuvo que ser reanimada y operada de urgencia. Tres días después fue trasladada al hospital El Tunal, donde se encuentra actualmente.



Tras varios días de espera, la petición de la familia es que se le practique la resonancia que permitiría establecer los daños ocasionados por el agresor, pero, de acuerdo con su versión, los médicos han argumentado que el examen no es en este momento la prioridad.



Hace una semana, Leidy iba a ser remitida a la Clínica Palermo para que se le hiciera la resonancia, pero la ambulancia que la trasladaría llegó a las 5 de la tarde, hora a la que sería realizado el procedimiento en la clínica.



Llegaron una hora tarde y, según su tía Alexandra Delgado, les dijeron que no contaban con el personal médico necesario para anestesiarla y garantizar su salud, por lo que tuvo que regresar al hospital El Tunal sin el examen.



Durante una junta de médicos, Alexandra recibió la noticia de que Leidy debe ser trasladada a una clínica con unidad de atención a pacientes crónicos. Ya que en la UCI corre el riesgo de contagiarse con alguna enfermedad. Una vez sea trasladada, se le practicará la resonancia.



“Ellos se contradicen, dicen que la resonancia no es importante, pero, al tiempo, que no pueden hacer un diagnóstico sin tener el resultado de la resonancia”, explicó Alexandra.

Cuando uno llega a visitarla, lo primero que pide son masajes porque ella tiene las ganas de recuperarse. A veces se siente triste porque no siente nada, pero cualquier mejoría la alegra

La urgencia de la familia es que el traslado a una clínica especializada puede tardar días, semanas o meses, y ellos necesitan conocer el estado de Leidy, por lo que el pasado 18 de junio interpusieron una acción de tutela en vista de que la autorización para la reasignación de la resonancia se tardó.



“Ella tiene muchas ganas de vivir”, asegura su tía, “cuando uno llega a visitarla, lo primero que pide son masajes porque ella tiene las ganas de recuperarse. A veces se siente triste porque no siente nada, pero cualquier mejoría la alegra”.



Hasta el miércoles pasado, la movilidad de su cuerpo era prácticamente nula, lo único que lograba mover era uno de sus brazos. Sin embargo, ni ella ni su familia pierden la esperanza de que poco a poco recupere el movimiento en el resto de su cuerpo.



“Ayer, que fuimos a visitarla, nos dijo –gesticuló con los labios las palabras, porque debido a una traqueotomía no puede hablar– que nos tenía una sorpresa: podía abrir y cerrar los dedos del otro brazo que no había podido mover”, relató Alexandra, quien dice que la última palabra en la recuperación de Leidy la tiene Dios.

