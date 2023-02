En la tarde de este lunes, se llevó a cabo la audiencia de Carlos Arturo Pulido Acosta, el hombre que arrolló a cinco personas en la tarde de este domingo en una ciclovía, en el sur de Bogotá, en la calle 17 con Novena, en el barrio El Sosiego de la localidad de San Cristóbal.



Aunque la audiencia se suspendió, un juez de control de garantías legalizó la captura del acusado.



El grave accidente, dejo cinco víctimas, de las cuales cuatro son hombres, entre ellos un menor de 16 años, y una mujer. Tres personas fueron hospitalizadas y la víctima fatal fue un hombre de 79 años.



La Fiscalía General de la Nación solicitó el aplazamiento de la audiencia porque no se cuenta con los elementos materiales probatorios en un 100 % para poder ser descubiertos y trasladados a las partes.



"Se ha tratado de agotar las actividades necesarias para obtener los dictámenes de Medicina Legal donde se determinan las lesiones a las víctimas, en el caso particular. Sin embargo, se han presentado dificultades", dijo el fiscal asignado al caso durante la audiencia.



Además, el fiscal explicó que en el momento no cuentan con el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), base de datos del organismo donde los funcionarios del Instituto Nacional deben cargar las valoraciones de Medicina Legal.



