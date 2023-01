Tras su llegada a Bogotá este jueves 26 de enero, hacia las 7:00 p. m. inició la audiencia del ciudadano estadounidense John Poulos, principal sospechoso del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios.

En esta, el juez 59 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura de Poulos, a pesar de que el abogado defensor Martín Alberto Riascos García señalara que la captura del sospechoso había sido ilegal y que, además, se le habían vulnerado sus derechos.

De igual modo, la defensa aseguró que no se podía llevar a cabo la legalización porque hubo inconsistencias en su captura en la Ciudad de Panamá, donde se le mantuvo aislado e incomunicado. También presentó quejas ante las heridas que le causaron las esposas, “tuvo un ataque de pánico y no lo han dejado acceder a su medicamento para controlar el colesterol: Stapin. Lleva tres días con la misma ropa y no sabemos si ha tomado alimentos", agregó.



John Poulos dijo que temía por su seguridad y pidió vigilancia especial. Foto: EL TIEMPO

El abogado también resaltó que faltaban 7.000 dólares (unos 31’645.000 pesos colombianos) que tenía Poulos al momento de la captura.



Riascos García alegó, además, que al hombre no se le garantizó que entendiera sus derechos y que sus lentes se le habían perdido. “Mi defendido asegura que no es cierto que cuando llega a Bogotá fuera leída la orden de captura, comunicados sus derechos y comunicado el motivo por el que estaba siendo capturado”, afirmó.



Durante el proceso, el defensor insistió en que su cliente había sido maltratado, pero eso no fue impedimento para que el juez legalizara la captura: “Aquí no hubo dignidad humana, aquí no ha habido el debido proceso”, indicó. Finalmente, Riascos interpuso un recurso de apelación.

