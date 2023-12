Así robaron a funcionaria en el norte de Bogotá y le vaciaron su cuenta bancaria

El pasado 12 de diciembre, una funcionaria pública fue víctima de robo de su iPhone en el norte de Bogotá por un hombre que transitaba en una motocicleta, sobre las 5:21 de la tarde.



La mujer denunció que bloqueó su dispositivo lo más rápido que pudo con ayuda de su computador. Sin embargo, instantes después el ladrón pudo acceder a sus cuentas bancarias y le robó todo su dinero.



Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar en el que ocurrió el robo, compartidas por Noticias Caracol, se ve que la funcionaria iba caminando por un andén en el norte de la capital colombiana con su celular en la mano.



No obstante, la mujer no se percató de un hombre en moto que estaba parqueado sobre la acera por la que iba caminando y vigilaba todos sus movimientos, así que siguió de largo sin prestar atención.



El delincuente tomó ventaja de la distracción de la funcionaria, prendió la motocicleta y le rapó el teléfono móvil a la mujer, quien trató de forcejear, pero sus intentos fueron en vano.



"Me roban a las 5:21 p. m. y cinco minutos después yo reporto el celular como robado desde mi computador Mac (...). A las 6:08 de la tarde aparece mi teléfono en un deshuesadero, en el centro de Bogotá", indicó la mujer para el medio anteriormente nombrado.

Cuando el ladrón prendió el celular, la funcionaria, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, recibió un correo que informaba que el modo perdido se había desactivado, debido a que supuestamente se había encontrado su celular.



"Luego me informa que se había cambiado la clave de iCloud y se eliminó la opción para encontrar el iPhone. Instantes después empezaron a hacer múltiples compras", señaló la mujer.



La funcionaria también explicó que llegaron a su correo alertas de diferentes domicilios que los ladrones pidieron a diferentes lugares de la localidad de Chapinero: "Fueron alrededor de ocho pedidos".



Fue así como, dice la mujer, lo perdió todo, por lo que le pide a las autoridades que investiguen lo que ocurrió, ya que ella sabe cuál fue el lugar exacto en el que prendieron su celular después del hurto.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

