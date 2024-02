Le niegan la libertad a mujer acusada de asesinar a su hijo de 15 meses en Santa Marta

Continúan las investigaciones acerca de la muerte de un menor de 15 meses en la ciudad de Santa Marta. La madre está vinculada en el caso y a pesar de que solicitó la libertad, esta fue negada.

El padre del menor, Edwin Guerrero, le dijo a Citytv que "para que iniciara el juicio hubo muchas maniobras por parte de la defensa... de una u otra forma el juicio se inició, pero han sido audiencias canceladas por parte de la Fiscalía".



"No puedo creer que se haya llegado a vencimiento de términos por culpa, tal vez de la Fiscalía", indicó.



La madre del menor asegura que lo que sucedió fue un accidente que no pudo prevenir, pero el padre la responsabiliza por la muerte del bebé y es que fue acusada del delito de homicidio agravado.



Puede leer: Los reveladores datos de la Fiscalía sobre homicidio violento de Dilan Santiago Castro



Este 16 de febrero se conoció que un juez decidió revocar la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento proferida por la defensa en la acusada y esto quiere decir que deberá seguir enfrentando el proceso desde la cárcel.



El padre hizo un llamado a las autoridades para darle más atención al caso e indicó que no va a descansar hasta que se haga justicia por la muerte de su hijo.

