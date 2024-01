'Me deben seis meses de arriendo': mujer en Bogotá vive pesadilla por inquilinos

Al sur Bogotá, en el barrio Villas de Kennedy, una mujer está viviendo un drama porque unos inquilinos no le han pagado el arriendo de seis meses de una casa que consta de tres pisos.



Según la víctima, la deuda supera los 10 millones de pesos y, a pesar de que haya recurrido a algunas entidades legales, no ha logrado que las personas desalojen su predio.



(Puede leer: Esto debe hacer si un inquilino no paga el arriendo durante varios meses y no desaloja).

La mujer, que prefiere proteger su identidad, manifestó a CityTv que arrendó una casa de tres pisos, desde ese momento empezó la angustia, y, por tanto, un dolor de cabeza que parece interminable.



Desde el primer mes les está cobrando a los inquilinos, pero siempre sacan todo tipo de excusas.



“Me deben seis meses de arriendo, que son 12 millones de pesos. Yo necesito que me desocupen la casa y se vayan. Pero no quieren desocupar”, expresó la mujer a CityTv.



(Puede leer: Este es el valor máximo que le podrían subir al arriendo para el próximo año 2024).

Facebook Twitter Linkedin

No pagar el arriendo puede ocasionarle serios problemas ante la ley. Foto: Fotomontaje a partir de imágenes de iStock.

Debido a la preocupante situación, la mujer ha puesto varias denuncias ante las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido una respuesta concreta por parte de estos entes de control para que las personas se vayan de su casa.



“Yo los demandé por medio de la Casa de Justicia. Fui allá, nos tocó la conciliación al mes. La jueza les dio dos meses de espera a ellos. Ellos no cumplieron la conciliación. Y todos groseros dijeron que ellos ya habían hablado con la jueza y eso es una gran mentira", relató al medio previamente mencionado.



(Puede lees: Los riesgos que tiene la vivienda turística en propiedades horizontales).



Además, los inquilinos no volvieron a pagar los servicios públicos, perjudicando aún más la situación. “Los recibos se fueron a cobro jurídico”, dijo.



Y al parecer tienen mascotas. De manera que, la mujer se pregunta cómo las están manteniendo en medio de la situación, por lo que también estuvo en Protección animal.



Así, se conoció que no solo le deben a ella, sino también a más personas. Hace aproximadamente 15 días golpearon a uno de los inquilinos, ante ello, denunciaron a la dueña de la casa, culpándola por la agresión.



Con lo anterior, la mujer manifestó: "A mí me tocó ir a la Fiscalía a demandarlos, porque si algo les llega a pasar, me echan la culpa".



Por su parte, espera que la autoridades la ayuden a solucionar esta situación.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de CityTv

Lea más noticias...