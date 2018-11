La dupla que decidió lavar tenis a domicilio

¿Cuántas veces no hemos llegado de un paseo o un concierto con nuestros tenis completamente embarrados y pensamos más de una vez en cómo lavarlos, aun más cuando no hay tiempo?

Pensando en ello y en el auge que está teniendo el uso de calzado deportivo, no solo entre estudiantes o deportistas, sino en trabajadores y empresarios, Víctor Palacio y Felipe González, dos amigos publicistas, decidieron desde hace cuatro meses lavar tenis a domicilio y hacer de este servicio su empresa.

“Clean Rabbit Colombia es el nombre de nuestra idea. Actualmente, recogemos los tenis en las casas de nuestros clientes de lunes a miércoles, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, entre las calles 45 y 153, y los entregamos de jueves a sábado. Nuestra meta es extendernos al resto de Bogotá y por qué no ofrecer el servicio en otras ciudades”, cuenta Víctor.

Clean Rabbit Colombia es el nombre de nuestra idea. Actualmente, recogemos los tenis en las casas de nuestros clientes de lunes a miércoles, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Los dos publicitas se conocieron hace unos cinco años trabajando en una agencia, desde entonces han sido una excelente dupla creativa. Allí, sus compañeros y amigos siempre le preguntaban a Felipe por sus tenis, porque además de usarlos a diario, los llevaba muy limpios.



“Siempre he limpiado mis zapatos y las personas me preguntaban cómo lo hacía y hasta que les enseñara y Víctor me dijo que hiciéramos de eso algo grande, que lo ofreciéramos como un servicio, porque a veces la gente no sabe cómo hacerlo bien, le da pereza o pone a alguien que no sabe a lavarlos y terminan dañándolos”, cuenta Felipe.



Para él, el lavado de tenis implica toda una técnica, dependido del material del calzado, que, según explica, de no hacerlo correctamente los deteriora o inclusive los puede dejar con mal olor.



“Hay tenis con materiales específicos que la gente no tiene ni idea cómo limpiarlos, si meterlos a la lavadora o solo echarles agua y jabón. Y resulta que dependiendo de los materiales existen diferentes técnicas y productos. En otros países estos son toda una tendencia, así como el uso de tenis, que cada día se incorpora más al outfit de las personas”, añade Felipe.

Hay tenis con materiales específicos que la gente no tiene ni idea cómo limpiarlos, si meterlos a la lavadora o solo echarles agua y jabón.

Si bien ahora Clean Rabbit Colombia está enfocado exclusivamente en la limpieza y mantenimiento de tenis, según los publicistas, pretenden ampliar su servicio a la refacción, remodelación y personalización de estos.



Además, se encuentran trabajando en la creación de un kit de limpieza con el nombre de su marca y un producto para el cuidado de los tenis.



Y aunque durante en los primeros cuatro meses que llevaba su proyecto el trabajo no ha sido fácil, porque son ellos mismos quienes recogen, lavan y entregan las zapatillas, la buena acogida que han tenido los ha hecho enfocarse casi que al 100 por ciento en su empresa.



“En un principio solo queríamos un ingreso extra, pero yo tuve que renunciar al trabajo que tenía para poder atender las solicitudes que nos llegan a diario”, dice Felipe.



“También nos tuvimos que delimitar la zona en que prestamos el servicio inicialmente, para cumplirles a las personas con la hora de recogida y de entrega, porque durante el primer mes esa fue la queja que tuvimos. No podíamos llegar a tiempo por ir a zonas retiradas”, agrega Víctor.Para comenzar a abarcar otras zonas de Bogotá, Víctor y Felipe se encuentran en conversaciones con empresas que realizarían el domicilio.

Los publicistas son quienes recogen, lavan y entregan los tenis. Foto: Claudia Rubio/ EL TIEMPO

Así se pide el servicio

se encuentra en las redes sociales como : Instagram y Facebook: @cleanrabbitcol y como Clean Rabbit Colombia, o a través de WhatsApp con los números: 314 442 9889 y 319 557 8215.



Desde ahí, usted puede escribirles a estos dos jóvenes para que vayan a su casa por los tenis que necesita lavar.



Ellos solicitarán una fotografía de los tenis para diagnosticar cuánto tiempo tardará su lavado o mantenimiento.



También acuerdan el día y hora en la que los recogerán y entregarán. El costo de todo el servicio, incluyendo los dos domicilios, es de 25.000 pesos. Los pagos son en efectivo o por transferencia bancaria, al momento de recogerlos o contraentrega.



Hay tenis de tela que requieren más de una lavada y mayor tiempo de secado. Esos se pueden demorar hasta tres días.

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA​@ChapineroET