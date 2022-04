El retrato en blanco y negro de un Jorge Eliécer Gaitán engominado, mirada vigilante, leve sonrisa, traje de payador, es el referente tutelar de los fregaderos de ropa, que el tristemente célebre caudillo del pueblo, en su calidad de alcalde de la capital, fundó en 1936.



Aquí, a Gaitán, se le venera en un altar al lado de dos imágenes del Sagrado Corazón de Jesús (dos por falta de uno en el país de los descorazonados), un cuadro suplicante de las benditas almas del purgatorio y un crucifijo de madera.





Lavaderos Comunitarios Gaitán Foto: David Rondón

Carrera 2.ª A n.° 4-52, barrio Fábrica de Loza (localidad Santa Fe), subiendo por la avenida de los Comuneros, en la frontera de La Candelaria y Belén, a la vera del imponente Centro Comunitario Lourdes, son las señas del buen guía para ubicar los Lavaderos Comunitarios Gaitán.



“Sigan pa’ dentro, no les dé miedo de los perros que hoy ya mordieron”, es el saludo burlón de bienvenida de don Luis Alberto Tovar Mora, líder comunal y administrador de los Lavaderos Gaitán, desde 1976. Su hermana, doña Blanca Lilia, encargada de la vigilancia y el mantenimiento, recibe a los reporteros con sendos vasos de tinto.



Son 32 lavaderos elaborados en ladrillo y cemento, pintados de amarillo canario, dispuestos de lunes a sábado, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para que la vecindad lave sus prendas a puño limpio, como se hacía cuando los lugareños no tenían la más remota idea de las lavadoras eléctricas.

Cuando yo le metí mano, en el 76, para rescatarlos, me gané muchos problemas, pero los sacamos adelante porque esto es un patrimonio del barrio que hace parte de la memoria histórica de Bogotá FACEBOOK

“Los usuarios están carnetizados y pagan 2.000 pesos mensuales por el uso de las albercas. Esa plata se invierte en implementos de mantenimiento: llanas, palustres, arena, cemento, y de aseo, para conservar bonito y organizado el lugar. Es que esto estuvo abandonado en distintas épocas, sobre todo después de la violencia”, relata don Luis Alberto, que a sus 72 años se apoya en un bastón por dolencias de cadera.

“Mi madrecita, Blanca Lilia Mora, que en paz descanse, administró los lavaderos hasta su fallecimiento. Después fue refugio de maleantes, como los de la temible banda ‘la Pesada’, de viciosos y pordioseros. Aquí no entraba ni la autoridad. Cuando yo le metí mano, en el 76, para rescatarlos, me gané muchos problemas y enemigos, hasta estuve detenido, pero los sacamos adelante porque esto es un patrimonio del barrio que hace parte de la memoria histórica de Bogotá”, puntualiza Tovar.



Cuenta el líder que Jorge Eliécer Gaitán mandó a construir las albercas hace ya 86 años, después de una visita que hizo por las faldas del cerro de Guadalupe, los terrenos Ronderos, propiedad de un acaudalado finquero, y observó a varias mujeres arrodilladas sobre las enormes piedras de la quebrada San Juanito, lidiando con arrumes de ropa: “Dicen que Gaitán habló con el hacendado Ronderos para que le vendiera al municipio un tramo de esas tierras, con el fin de construir su proyecto, y el granjero, por la estima y la admiración que profesaba por el político liberal, se lo cedió gustoso, sin cobrarle un peso, y sin firmar documento”.

Huerta y arte

Y es que en estos predios la cita diaria no se remite solo al lavado de ropa sino al cultivo de legumbres, frutas, hierbas y hortalizas, que con esmero mantienen lavanderos y lavanderas. De eso dan fe doña Irma Vega Cantor y el profesor Joaquín Ramírez, fundadores de hace veinte años de la Huerta Bacatá, que se abre fértil y promisoria en los surcos, con el precioso marco de una poceta, “el agua más pura y fría de Bogotá, que baja de la montaña y que se utiliza para surtir las albercas y la línea de riego”, interpela el administrador Tovar.



Doña Irma no revela los 70 años que dice acumular en su cédula. Se presenta como la “mona picosa” de la tribu. Mujer de cabello corto, tinte magenta, atlética y dotada de fino humor y sabiduría. Reside con una hija en el barrio Belén y no falla entre semana a los lavaderos. “Aquí cultivamos y nos proveemos de acelga, lechuga, lulo, tomate de árbol, papayuela, repollo morado, perejil liso y crespo, hierbitas para la digestión y para los entumecimientos del cuerpo, entre otros frutos que brotan por la gracia de Dios, porque esta tierra es bendita, y se le cuida y se le quiere”, apunta la lideresa Irma.



“Además de la siembra –continúa la señora Vega–, tenemos grupo de danzas y aeróbicos, en coordinación con el profesor Ramírez, igual que un taller de manualidades y artesanías en distintos materiales como yeso. Hace un tiempo, elaboramos unas máscaras divinas con nuestros rostros, que hoy están expuestas como materas en la casa museo de Guaira, en el barrio Belén. A estos lavaderos vienen universitarios a entrevistarnos para sus tareas y sus tesis, porque les parece lindo todo lo que hacemos, que es con mucho amor y dedicación”.

Lavaderos Comunitarios Gaitán Foto: David Rondón

Kira, Toby y Max, los perros cuidanderos de los Lavaderos Gaitán, ladran y baten sus colas en señal de alegría, porque ingresa una tropilla de señoras con platones, baldes, bolsas de plástico y talegos de lona repletos de ropa para lavar: doña Olga Cancelado, del barrio Belén; doña Carmenza Jiménez, de La Peña; doña Ilia Pulido, de Lourdes, armada de un taco verdoso de jabón Perla, entre otras venerables lavanderas como Magolita, la más veterana de las albercas, todas ellas listas a cumplir con la faena.

La amorosa Magolita

Magolita Pinzón tiene 87 años y contaba 13 cuando el perturbado albañil Juan Roa Sierra le descerrajó los tiros de muerte a Jorge Eliécer Gaitán en la calle 14 con carrera séptima, aquella tarde fatídica del 9 de abril de 1948.



Bella, dulce, de una amabilidad que desarma a cualquiera, y una memoria y fluidez de narradora profesional, Magola figura en el anuario como la lavandera más antigua y vigente de las Albercas Gaitán. Vive en el barrio Belén con su hija Nelly y su nieta Paula, y transita de su casa a los lavaderos sin ayuda de nada y de nadie. Esta vez, solo el brazo del cronista que por cortesía ella permitió para acompañarla a su morada.

Facebook Twitter Linkedin

Lavaderos Comunitarios Gaitán Foto: David Rondón



“Yo vengo aquí a lavar desde que estaba niña. Ahora, de vez en cuando, porque mi hija me regaló una de esas lavadoras modernas de botones, y no me di mañas de ponerla a funcionar. Mejor dicho, no aprendí y ya no quiero aprender. Mi Nelly lo hace por mí. Después de una vida de fregar en estos lavaderos, una no puede desprenderse de la costumbre. Además, aquí tengo mi club de chismografía, porque mientras se lava se raja del prójimo, pero no se le sostiene a nadie”, dice Magolita con deliciosa socarronería.

Hija del anolaimuno Abraham Pinzón, almacenista del viejo tranvía, Magola relata que estudió la primaria en la Escuela Rayado, en la carrera tercera con calle trece, donde hoy funciona el Teatro Libre de Bogotá. Al cuidado de su madrastra, agrega que una vez cumplido el ciclo escolar, como era de rigor en ese entonces, las jovencitas pasaban de los pupitres a los oficios caseros: cocina, aseo de la vivienda, lavado y planchado. Así narra la noble señora sus tempranos trajines de niña:

“En esa época, esto era potrero y quebradas. Había un pozo grande con cuatro piedras enormes. Yo de chiquita recuerdo que a doña Merceditas le daba el claro de luna lavando la ropa y los uniformes de la policía y el ejército. De un tubo grande salía un chorro impresionante de agua. La ropa se extendía en las alambradas de púas que cercaban los potreros. Mi madrastra nos compraba jabones Victoria y Varela, con los que lavábamos los chiros de mi papá y mis hermanos”.

Yo vengo aquí a lavar desde que estaba niña. Ahora, de vez en cuando, porque mi hija me regaló una de esas lavadoras modernas de botones, y no me di mañas de ponerla a funcionar FACEBOOK

“Para que el jabón rindiera y se volviera compacto, se machacaba finito sobre la piedra y con mañita se iba moldeando hasta hacerlo bola. Quedaba como un mundo, pero chiquito. Muchas mujeres se ganaban la vida lavando ropas de colegios, de obreros o de familias. Llegaban a las cuatro de la mañana y les anochecía dobladas sobre las piedras. Cuando inauguraron los Lavaderos Gaitán, se continuó el trabajo, que ha sido el mismo de las lavanderas de toda la vida, como la que esto le cuenta: agua, jabón, refriegue, golpear sobre la piedra para ablandar la mugre, torcer, sacudir y colgar, y cantar para aliviar un poco la dura costumbre. Así, hasta el sol de hoy, como me ve, y aquí estoy enterita. Gracias a Dios no me quejo de nada, ni de lo mal vivido ni de lo que he sufrido. Y tengo 87”.



De acuerdo, Magolita, usted es una santa, solo que la iglesia lo ignora, pero no pasaron derecho Garzón y Collazos con el tributo que les hizo en la guabina Las lavanderas, original del maestro Nicolás Velásquez Ortiz:

Sigue lavando, lavando, / oh lavandera ignorada. / Sigue lavando, lavando, / hasta entrar la oscuridad. / Que por más salto en la quebrada / no limpiarás estas manchas, / no limpiarás estas manchas / de la triste humanidad.

RICARDO RONDÓN*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

