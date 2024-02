Laura Sarmiento, de La Kalle, tras sufrir accidente de moto: 'No me quiero morir'

La periodista Laura Sarmiento sufrió el pasado viernes un grave accidente de tránsito en Bogotá cuando se desplazaba en una moto que, al parecer, opera para una aplicación de movilidad.



La comunicadora, nacida en Tunja y que trabaja para la emisora La Kalle, está en delicado estado de salud y su familia denuncia que el conductor de la motocicleta transitaba a alta velocidad y, tras sufrir un choque contra un taxi, ella terminó volando por encima del carro.



Pese al aparatoso siniestro, el motociclista le habría quitado el casco a la mujer y huyó del lugar, dijo la familia de Laura Sarmiento.



De acuerdo con la denuncia, tras tomar el servicio, la mujer le pidió al hombre que por favor disminuyera la velocidad, pero fue demasiado tarde, pues terminaron chocando contra un taxi que habría frenado de manera inesperada, lo que no le da tiempo al motociclista de reaccionar y la mujer salió volando por encima del carro.



Así lo comentó la propia Laura Sarmiento a Noticias Caracol. La joven también manifestó que tras el accidente, el conductor le dijo que se parara: "Levántese que no pasó nada".



Al estar sola, tras la huida del conductor de la moto, Sarmiento comenzó a pedir ayuda desde donde se encontraba. También denunció que hubo demoras por parte de ambulancias para recogerla tras el siniestro.



Sarmiento dijo que tuvo que llamar a uno de sus compañeros, quien también trabajaba en Blu Radio, y decirle que había tenido un accidente y no la querían ayudar: "Por favor, llévenme a una clínica, se los ruego. No me quiero morir".

¿En qué estado de salud se encuentra la presentador?

Laura Sarmiento afirmó que el accidente hizo que, hasta el momento, no pueda movilizarse.



"No puedo moverme, me duele el pecho, la quijada del mentón, la cadera, los brazos", agregó en entrevista con ese medio de comunicación.



Aunque el siniestro no le ocasionó fracturas, tiene “múltiples” contusiones en todo su cuerpo.



