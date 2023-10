Las sorpresas de los resultados electorales en Bogotá /Opinión

Las elecciones locales son un buen indicador para leer la ciudad y definir las prioridades de gobierno para los próximos 4 años.



Varios hechos llaman la atención: Carlos Fernando Galán, en su tercer intento por llegar a la alcaldía, no solo logró una votación histórica -obtuvo cerca del 50% de los votos- sino que evitó una segunda vuelta. Además, su partido político aumentó el número de curules en el Concejo, al pasar de 2 a 8 escaños.

Juan Daniel Oviedo, aunque perdió, también resulto ganador. Se convirtió en figura pública local y nacional: más de 600.000 bogotanos votaron por su propuesta de ciudad. El hecho de aceptar la curul de la oposición en el Concejo lo mantendrá vigente en los medios de comunicación y, posiblemente, lo busquen más adelante para ser fórmula vicepresidencial.



(De su interés: Capturaron en Cúcuta a hombres que asesinaron a joven y abusaron de su novia en Soacha)

Gustavo Bolívar tuvo una pérdida considerable en la capital, a pesar del apoyo presidencial y la ‘toma por Bogotá’ de las últimas semanas, lo cual demuestra que los votos del Presidente Gustavo Petro no son tan endosables como se pensaba. Sin embargo, el Pacto Histórico, a través de la Colombia Humana, se mantiene como una fuerza importante en el Concejo de Bogotá, con 7 escaños para el próximo periodo, aumentando en 4 curules su representación.



Para el resto de candidatos a la Alcaldía los resultados no fueron tan favorables, quienes, al no pasar el umbral, no tendrán derecho a la reposición de votos.

Por el lado del Concejo Distrital también hubo algunas sorpresas: tan solo 21 concejales repiten, lo cual, a primera vista, denota cierta renovación; no obstante, cuando se analiza con detenimiento, algunos de los nuevos tienen vínculos familiares con políticos tradicionales, bien sea como hijos, hermanos o cónyugues. Otros tantos ya habían sido concejales y regresan en esta oportunidad.



(De su interés: Análisis: ¿Qué les espera a las obras del metro tras resultados electorales en Bogotá?)

El Partido Verde logra imponerse como una fuerza importante en la corporación: obtiene 8 curules, aunque pierde 4. Es posible que el voto castigo hacia la administración de Claudia López hubiese pesado en las preferencias electorales. No obstante, no es tan fácil de identificar, pues perdieron también concejales críticos a la administración como Diego Cancino.

Por su parte, el partido Centro Democrático aumenta en 2 curules, gracias a figuras nuevas como Daniel Briceño y Sandra Forero. El partido Liberal, con 6 concejales, sigue siendo una fuerza importante en la corporación, aunque pierde un cupo. Cambio Radical, que iba en coalición con otros 2 partidos, logra 4 asientos, pero tan solo uno es netamente de este partido. Por su parte, el movimiento del candidato Rodrigo Lara sumó 2 curules, un hecho significativo dada la competencia por el Concejo. El partido Conservador se mantiene como minoría: en esta oportunidad solo conquistó un escaño, un voto que siempre hacen valer a la hora de hacer coaliciones de gobierno.

Cabe resaltar la escasa participación de mujeres en la composición del cabildo: solo 11 escaños serán para ellas, 4 menos que en la última elección. Gran parte de las mujeres que llegan lo hacen por la lista cerrada del Pacto Histórico.



También llama la atención la llegada de un representante del grupo de moteros: Edison Julián Forero, quien obtuvo una votación muy alta y, seguramente, será una voz que se oponga a cualquier iniciativa que atente los intereses de los motociclistas. Desde ya la tendrá difícil el próximo Secretario de Movilidad.



(De su interés: Triunfo de Galán le ahorró a Bogotá millonario costo de la segunda vuelta de elecciones)

Lo cierto es que el próximo alcalde inicia con una ventaja en términos de acuerdos políticos, pues varios de los partidos y candidatos electos lo apoyaron durante su candidatura. Habría que esperar para ver cómo Galán logra consolidar el equilibrio de poder entre tantos líderes políticos que van a reclamar participación burocrática en su administración.

Más noticias de Bogotá

REDACCIÓN BOGOTÁ

ÓMAR ORÓSTEGUI

ESPECIAL PARA EL TIEMPO