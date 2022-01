Líderes de las comunidades indígenas asentadas en el parque Nacional rechazaron las opciones de reubicación ofrecidas por el Distrito para las 1.300 personas que habitan ese espacio desde el pasado 29 de septiembre.



(Además: Personería entuteló al Distrito por comunidad Emberá del parque Nacional).

Nos están rechazando en los sectores en donde están los coliseos. ‘Aquí no pueden permitir que lleguen los emberás’, dicen los vecinos FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, les ofrecieron hasta cinco espacios en diferentes sectores de la capital, pero no aceptaron ninguno. El primero de ellos es la Unidad de Protección Integral La Florida, en la localidad de Engativá, en donde decenas de personas de las 14 comunidades indígenas que llegaron a la ciudad huyendo de sus regiones ya se encuentran asentadas.



Posteriormente se les ofreció un inmueble de la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano ubicado en el barrio Las Cruces, el cual fue rechazado por los líderes de la comunidad argumentando que allí, años atrás, funcionó un matadero y que habitar ese espacio iba en contra de sus tradiciones. “Además, allí solo caben 107 familias y nosotros somos cerca de 450 familias conformadas por más de seis miembros”, señaló en aquel momento Rafael Benítez, líder de la comunidad.



Recordemos que el 17 de diciembre del año pasado el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Bogotá falló a favor de las 14 comunidades indígenas que habitan dicho espacio, en la acción de tutela interpuesta por el Personero de Bogotá cuatro días antes. En su momento, la jueza Viviana Gutiérrez concedió las medidas cautelares solicitadas por el funcionario.



(Lea también: 490 indígenas emberá del parque La Florida retornarán a Chocó y Risaralda).



La determinación de la jueza obligaba a las entidades distritales a garantizar “la protección y garantía de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, derechos prevalentes de niños y niñas, derechos de los adultos mayores, seguridad alimentaria, mínimo vital y vivienda en condiciones dignas”, en un plazo máximo de 10 días.



El mecanismo cobijaba a las comunidades indígenas emberá katío, emberá chamí, emberá dobidá, kokonuko, nasa, cumbaltar pasto, kubeo, koreguaje, wayuu bakatá, zenú, pijao mohan y eperara siapidara, oriundos de diferentes regiones del país y quienes, en su gran mayoría, son víctimas del conflicto.



En la acción de tutela, presentada directamente por el personero Julián Enrique Pinilla, se hacía un recuento de todos los acontecimientos ocurridos desde finales de septiembre hasta mediados de diciembre, y de las cinco mesas de diálogo que se han desarrollado entre el Distrito Capital y las Autoridades Indígenas Organizadas en Bakatá.

Facebook Twitter Linkedin

La comunidad Emberá está ubicada en este momento en el parque Nacional de Bogotá. Foto: MIlton Díaz

Dichas acciones debían tomarse antes de que el 2021 finalizara y notificarse al juzgado. Además, el fallo ordenaba a la Alcaldía adelantar todas las acciones necesarias para realizar la caracterización de los pueblos indígenas.



Por tal motivo, los espacios que el Distrito ofreció para la reubicación en el marco del cumplimiento de la tutela son: el coliseo Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar (carrera 42 con calle 73 sur), el coliseo Maryland en Bosa (carrera 100 con calle 74 sur) y el coliseo Las Cruces en Santa Fe (carrera 4.ª con calle 1C).



“Lo que han dicho es que nos van a entregar los sitios, pero no han entregado nada. Nos mostraron una casa de coliseo en el barrio Arborizadora Alta, en Bosa, y también en Santa Fe, pero allá tampoco hay las garantías: no hay baños, sitios para dormir y está sin techo”, le dijo a EL TIEMPO Leoníval Campos, líder de la comunidad emberá katio.



Por su parte, la Secretaría de Gobierno de la capital señaló en días pasados, ante la negativa de los líderes, que estas edificaciones pueden ser adaptadas a sus requerimientos. “Se les ha dicho que si aceptan los últimos cuatro espacios, se realizan las adecuaciones necesarias para garantizar todas las condiciones de albergue temporal”, manifestó la entidad.



“Llevamos días diciéndole a la alcaldesa que no nos vamos a mover hasta que no nos garanticen una solución de vivienda digna. Si nosotros aceptamos movernos para el lugar que ellos nos ofrecen, en un año nuevamente vamos a tener los mismos problemas”, señaló Rafael Arbeláez, representante del pueblo cubeo del Vaupés.



La Secretaría de Gobierno explicó que el pasado 4 de enero las comunidades indígenas rechazaron nuevamente las opciones de reubicación. Además, que en este momento se encuentran atentos a un nuevo pronunciamiento del juez, al cual ya notificaron sobre la negativa.



Campos explicó que uno de los motivos por los cuales no aceptaron dichos espacios es por el rechazo de varios vecinos que viven en las zonas aledañas a los coliseos propuestos. “Nos están rechazando en los sectores en donde están los coliseos. ‘Aquí no pueden permitir que lleguen los emberás’, dicen los vecinos. Tampoco nos dicen cuántos se van a llevar. Lo que queremos es una casa digna mientras se retorna y reubica a la población. No han cumplido con el fallo de tutela que ordenó el juez”, y añadió: “Esas casas no son dignas. No hay techo, no hay espacio donde dormir, no hay baños, no hay lavaderos”.



“El escenario jurídico que se avizora es el adelantamiento de un incidente de desacato dirigido las autoridades indígenas, las cuales se rehúsan a cumplir el fallo amparadas en la pretensión de que las medidas provisionales propuestas por los accionados no cumplen con el enfoque diferencial (usos y costumbres asociados a la tierra) y que, en cambio se afecte de modo sustancial el entorno del parque nacional (que ellos habitan por decisión propia, no porque hubieran sido desplazados por autoridades nacionales o locales de cualquier orden), el cual es un bien de uso público, destinado a la recreación pasiva de todos los habitantes de la ciudad”, señaló Natalia Cifuentes Arboleda, abogada y especialista en derecho penal y derechos humanos.



Cifuentes sostiene que "el juez dará la oportunidad a la comunidad indígena de expresarse sobre las circunstancias por las cuales se abstienen de cumplir el fallo; valorará qué tan razonable y constitucionalmente admisible resulta la pretensión de imponer a la ciudadanía en general, las costumbres de los indígenas a los demás y en este caso a los ciudadanos que habitan la capital".



(Siga leyendo: Indígenas emberá del parque Nacional le dijeron no a la reubicación).

Se les ha dicho que si aceptan los últimos cuatro espacios, se realizan las adecuaciones necesarias para garantizar todas las condiciones de albergue temporal FACEBOOK

TWITTER

Otra opción que tienen los emberás y el resto de pueblos indígenas es el retorno a sus territorios, alternativa que ha beneficiado a 1.165 hasta la fecha.



El 1.º de diciembre 112 familias conformadas por 423 personas que hasta ese momento habitaban la UPI del parque La Florida retornaron a Mistrató, Risaralda, y el Alto Darié, Chocó. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, en aquel momento, a los ciudadanos que regresaron a Risaralda se les otorgó transporte, camiones para llevar los enseres y, adicionalmente, se les entregó kits de bioseguridad, alimento y vivienda.



Dos semanas después, 150 familias aceptaron ser reubicadas en Bagadó, en el departamento del Chocó, y Pueblo Rico, en Risaralda. En aquella ocasión fueron trasladados 180 niños, 160 mujeres y 150 hombres.



“Llevamos a cabo este retorno con total éxito. Garantizamos la entrega de los enseres y ayudas en especie y en dinero y pretendemos que estas familias permanezcan en sus resguardos”, expresó en un comunicado Luis Alberto Donoso, director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero.



Sin embargo, para las comunidades indígenas dicha reubicación no resuelve los problemas que atraviesan las personas que allí viven desde finales de septiembre. “Nosotros estamos aquí porque nos toca; si tanto les interesa este espacio, que la alcaldesa venga y ponga la cara. Si tuviéramos garantías de vivienda digna, salud y participación en políticas públicas, ya no estaríamos en este sitio”, señaló Arbeláez días atrás.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Con reportería de Diego Lozano

Más noticias

Pico y placa afectaría a los restaurantes, según Acodres

No habrá temporada taurina 2022 en la Plaza de toros Santamaría de Bogotá