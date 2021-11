Ocupación indígena del parque Nacional: dos meses y sin salidas a la vista

Después de dos meses pasando días y noches sobre la fría tierra del parque Nacional, niños, niñas, mujeres y hombres empiezan a sentir las consecuencias de la falta de concertación entre el Distrito, el Gobierno Nacional y los líderes de la comunidad.



La nueva víctima de esta situación es un niño que aún no cumplía los dos años de edad y que falleció en la tarde del pasado domingo en el hospital San Ignacio, tras haber presentado quebrantos de salud durante varios días.



(Además: ¿Quién responde por el niño emberá fallecido en Bogotá?).

Ante este suceso, la Personería Distrital indicó este lunes que se inició la indagación preliminar en contra de las Secretaría de Salud, Gobierno e Integración Social. “Se practicó visita administrativa a la Secretaría de Gobierno, y mañana se visitarán las restantes. Esto, con el objetivo de recaudar las pruebas necesarias para determinar si hay algún tipo de responsabilidad disciplinaria en estos lamentables hechos”, señaló el ente de control.



Pero este no es un caso aislado. Se trata tan solo de uno de los 289 niños emberás que están en riesgo de contraer alguna enfermedad o de ser víctimas de redes de explotación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno. Junto a ellos, hay 26 mujeres emberá katío y chamíes embarazadas que aguardan una solución ante una crisis que ya completa 61 días.



Esta entidad ya había realizado una denuncia en contra de los líderes de la comunidad ante el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, el pasado 18 de noviembre, por “vulnerar los derechos de los menores de edad indígenas”.



Asimismo, la Secretaría de Salud denunció este lunes que identificó el caso de un bebé de 2 meses, hermano del niño fallecido el domingo, con problemas respiratorios que por poco no puede ser atendido por un médico, dado que su acudiente no lo autorizó. “Adicionalmente, suspendió el suministro de oxígeno y solo minutos después permitió la remisión al hospital San Ignacio”, señaló la entidad.



Las cinco mesas de diálogo que se han instalado hasta la fecha entre voceros de los indígenas y de la alcaldía, y que han contado con la participación del Ministerio Público, no han arrojado resultados.

A las familias que retornarán se les otorgarán los componentes de transporte, buses y camiones para llevar los enseres. FACEBOOK

TWITTER

Por parte del Distrito, las propuestas han estado orientadas a reubicar a toda la comunidad en otro sitio de la capital. Uno de estos lugares es la UPI del parque La Florida, en donde ya hay un grupo de indígenas listos para retornar a sus territorios en Chocó y Risaralda. La segunda opción que ha puesto sobre la mesa la Administración distrital es un inmueble de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) en la localidad de Santa Fe, no obstante, líderes de la comunidad emberá se oponen a esta reubicación argumentado que dicha posibilidad no es una “garantía de vida digna”.



“En ese lugar los niños se exponen al hacinamiento y los mosquitos que salen del río Bogotá. Acá pueden correr libremente y allá (refiriéndose al parque La Florida) es un riesgo muy grande que un niño resulte con alguna enfermedad por los insectos”, dijo Rafael Arbeláez, representante del pueblo cubeo del Vaupés (otra de las comunidades indígenas que habitan el parque) e integrante de la Autoridad Indígena en Bakatá.



Otra de las salidas que tienen los indígenas es retornar a sus territorios. De hecho, la Unidad para las Víctimas anunció que un grupo de 130 familias conformadas por 423 personas partirá mañana hacia el departamento del Risaralda, esto, tras una negociación de varios meses con las personas asentadas en el parque La Florida.



“A las familias que retornarán se les otorgarán los componentes de transporte, buses y camiones para llevar los enseres y, adicionalmente, se les entregarán kits de bioseguridad, alimento y vivienda como se definió con la comunidad. (...) Días después adelantaremos comités de justicia transicional en el Chocó para acompañar a las familias del parque La Florida hacia Mistrató y el Alto Darién”, señaló Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas.



(Siga leyendo: Niño indígena Emberá fallecido ya venía con quebrantos de salud).

El funcionario aseguró que, al momento, no se ha podido llegar a un acuerdo con las comunidades del parque Nacional: “El Distrito ha estado muy atento para abrir esos espacios. El Distrito tiene una responsabilidad frente al proceso de caracterización e identificación del número de familias para iniciar el proceso de retorno y reubicación. Pero mientras no exista la voluntad de la comunidad es muy difícil articular”.



Frente a esa posible solución al conflicto, los indígenas manifiestan que no es viable ni recoge las necesidades de cada familia indígena. “La alcaldesa debe entender que aquí, en el parque Nacional, no hay un solo grupo y que no todos queremos retornar. Somos 14 pueblos que estamos cansados de volver a nuestras tierras y que nos vuelvan a echar. (...) Lo que nosotros estamos pidiendo es garantía de vivienda digna”, señaló el mayor indígena Arbeláez.

¿Quién responde?

Si se establece que el niño se pudo haber salvado si recibía la atención médica a tiempo, la responsabilidad recae en las personas que no permitieron el oportuno tratamiento. FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO consultó con analistas en materia penal para determinar quiénes podrían ser los responsables ante la justicia por la muerte del menor de edad. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, afirmó que los responsables en este caso son las personas que no permitieron la atención oportuna. “Si se establece que el niño se pudo haber salvado si recibía la atención médica a tiempo, la responsabilidad recae en las personas que no permitieron el oportuno tratamiento”, aseguró.



(Además: Distrito denuncia explotación de menores emberás con fines económicos).



Respecto a los delitos en que se les podrían imputar a los responsables, Bernate explica que serían dos. “Dependiendo de la gravedad en la situación del menor, en este caso estaríamos, por lo menos, hablando de una clara omisión de socorro; pero si ellos efectivamente realizaron alguna acción que impidió el traslado del niño a un centro médico, estaríamos ante un homicidio culposo”, explicó.



Para Carlos Gilberto Gómez Cifuentes, abogado litigante y conjuez de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, este caso podría tratarse de una conducta omisiva si se observa desde la perspectiva de la justicia ordinaria. “Bajo la comprensión tradicional de la cultura occidental podría aplicarle una pena a las personas que allí están, sin embargo, lo veo muy difícil porque atentaría contra la autonomía de las instituciones de justicia de esas comunidades”, indicó.



No obstante, argumenta que en este caso deberían primar los derechos de los menores. “En los términos del artículo 44 de la Constitución Política, los derechos de los niños están sobre todos los demás. En ese sentido, independientemente de que se les reconozca a las comunidades indígenas autonomía y jurisdicción, y a pesar de que tengan concepciones culturales distintas, no pueden ser tan distintas como para no reconocer el derecho a la vida de los menores”, le dijo a EL TIEMPO

EL TIEMPO