Claudia López ha sido una de las mandatarias más polémicas desde que inició su periodo al frente de la capital del país. Las características propias de sus carácter fuerte y directo le han causado uno que otro encontrón con personalidades de la esfera política de la ciudad y algunos de sus comentarios no han sido bien recibidos por la ciudadanía.

En esa vía, comentan algunos expertos que una de las mayores debilidades de la alcaldesa es su habilidad para comunicar que en ocasiones es poco asertiva y envía mensajes que levantan la indignación hasta de su propio electorado.

Lo invito a vender su carro

"Los impuestos son por tener carro, lo invito a que lo venda". Desde que Claudia López pronunció esa frase no le han parado de llover las críticas.



La alcaldesa de Bogotá respondió eso en una entrevista en Noticias Caracol cuando le preguntaron sobre los reparos de algunos conductores que no están de acuerdo con los cobros de los impuestos de los vehículos. Esto, teniendo en cuenta que el carro no lo van a poder usar todos los días tras la puesta en marcha del nuevo horario del pico y placa.

Venda el carro sumercé



Cuando elegimos gobernantes que no tienen ni idea que hacer y toman medidas mediocres pic.twitter.com/00GjRH8oR8 — Andres Moreno Jaramillo 📊 (@andresmania) January 12, 2022

Trabaje Juiciosa

El pasado 11 de febrero de 2021, una nueva polémica entre la alcaldesa Claudia López y una vendedora ambulante puso en tensión las comunicaciones del Palacio Liévano.



En esa ocasión, mientras López camina por una calle de la localidad de La Candelaria, cerca de la plaza de Bolívar, invitando a las personas a no realizar reuniones en sitios cerrados sino en espacios abiertos, aparece una vendedora informal que le reclama por las ayudas a los informales.



La alcaldesa, quien lleva en la mano un mensaje con la nueva campaña ciudadana 'Detalles que salvan', ve a la mujer y continúa caminando, mientras le dice: "Ahí están trabajando, sumercé. Trabaje juiciosa. Trabaje juiciosa, sumercé".

#TrabajeJuiciosa significa algo así como , No me dañe el show y defiéndase como pueda? 📣 🤡 pic.twitter.com/xUwmDZm7lR — Hugo Rodríguez, MD (@hugortopedista) February 11, 2021

Discriminación contra venezolanos

Uno de los talones de Aquiles de la mandataria han sido los temas de seguridad en la ciudad, y en eso, el control de la población migrante venezolana que ha llegado a la ciudad. Pese a que López ha dicho que una minoría de ciudadanos del país vecino son los causantes de algunos problemas de seguridad en Bogotá, lo cierto es que ha tenido una que otra salida en falso donde ha lanzado comentarios delicados sobre esta población.



Una de las declaraciones más polémicas de López fue cuando, en medio de una reunión con habitantes de la localidad de Kennedy, aseguró que "hay temas de criminalidad. Yo no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación y eso lo tiene que trabajar Migración Colombia".

"No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente: alcaldesa @ClaudiaLopez#TuGobiernoEnKennedy pic.twitter.com/3s1K4Dn1XA — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 30, 2020

Rifirrafe con el empresario Mario Hernández

En julio de 2021 el empresario Mario Henández expresó su molestia mediante las redes sociales por el mal estado en el que se encuentra la malla vial de la ciudad. En esa oportunidad Hernández dijo que “¡Señores concejales qué pasa con las vías desbaratadas de la ciudad! ¿Dónde están los impuestos?”.



A lo que la alcaldesa de Bogotá les respondió “Los rines de tu lujoso carro pueden esperar, los estómagos de las familias en pobreza no”. Para argumentar que los impuestos de la ciudadanía estaban destinados los programas de rescate social para las familias vulnerables en medio de la pandemia.

Señores concejales qué pasa con las vías desbaratadas de la ciudad ! Donde están los impuestos ? — Mario Hernandez (@marioherzam) July 25, 2021

