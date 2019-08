¿Expropiarán lote de la U. Nacional? Esta y otras dudas sobre el POT

Después de varios meses de estudios y modificaciones, el Distrito radica este lunes ante el Concejo de Bogotá el plan de ordenamiento territorial (POT), la hoja de ruta que guiará el desarrollo de la ciudad en los próximos 12 años. Le corresponde a la administración Peñalosa presentar el nuevo estudio en virtud de que la iniciativa del anterior gobierno fue negada por el mismo cabildo. Y aunque el exalcalde Petro lo sacó por decreto, un fallo judicial lo declaró nulo.

Ahora, el tema vuelve para su veredicto final, en medio de una contienda electoral en marcha que no deja de generar suspicacia. El POT cuenta con 555 artículos, fue socializado en 110 oportunidades (30.000 personas), recibió 20.000 sugerencias y fue concertado con la CAR y avalado por la Secretaría de Ambiente. El Consejo Territorial, por su parte, conceptuó en contra de este.



Dados los efectos que tendrá para el ciudadano de a pie, EL TIEMPO resume los 10 temas que más preocupación han generado y lo que dice el documento.

1. ¿Se tocarán los cerros orientales?

No. Los cerros orientales se van a proteger y no se podría hacer ningún tipo de construcción.



Según el plan de ordenamiento territorial (POT), esta es un área de ocupación pública prioritaria, que es la barrera que definió el Consejo de Estado y que se vuelve área protegida y parte de la estructura ecológica principal. Esta reserva está constituida por 14.000 hectáreas, limitadas al norte por Torca y al sur por el Boquerón de Chipaque.

2. ¿Expropiarán lote de la Universidad Nacional?

No. Según el POT, estos espacios de la Universidad Nacional solo quedarían para uso institucional o dotacional. En un principio se planteó que fuera de uso múltiple (restaurantes, vivienda estudiantil y cosas complementarias), pero no se incluyó. En el Distrito explicaron que en la Universidad Nacional pensaban que con eso se buscaba expropiar un lote del campus, pero eso no era cierto. Tras una concertación, se decidió que no será de uso múltiple.

3. ¿Tendré un bar frente a mi residencia?

No. Con la participación de la ciudadanía se moduló y se volverían más estrictos los permisos para estos establecimientos, y algunos tendrían que salir de donde están. Esta medida estipuló que un bar no puede ubicarse ni al frente, ni al lado ni en la parte posterior de un área residencial. Este POT permitiría que en algunas zonas industriales, en donde no hay residentes y no se genera una molestia de alto impacto, se permitan bares de este tipo.

4 ¿Qué tan altos serán los edificios?

Según el documento, uno de los límites sería de 20 pisos, y aplicaría sobre las grandes avenidas con transporte público masivo. Sin embargo, esto es resultante, es decir, dependerá del tamaño de las vías y de los lotes. Para lograr estas alturas tendrán que pagar cargas en espacio público en la misma zona y dinero. Cuando se desee construir edificios de más de 20 pisos, debe ser donde haya una intersección de dos troncales de transporte público masivo.

5. ¿Tocarán el sector de Pablo VI?

En un principio se buscó ampliar la ciudad en este punto porque allí hay buen espacio público. También se tuvo en cuenta que había mucha oferta de transporte masivo, ya que está la troncal de TransMilenio de la calle 26 y por esta zona pasará la futura troncal de la carrera 68. Sin embargo, tras reuniones con los residentes, se estipuló que mantiene su carácter de bien cultural y no se toca.

6.¿Habrá menos parqueaderos en los conjuntos?

Esto quedará al libre albedrío del constructor. Si este considera hacer muchos parqueaderos, tendrá menos metros cuadrados en los apartamentos, pero con el mismo valor. Lo que sí sería obligatorio con la nueva norma es tener sitios de estacionamiento para personas en condición de discapacidad, cicloparqueaderos y espacio público.

7. ¿Proyectan segunda línea del metro?

La fase dos de la línea uno del metro quedó proyectada para continuar de la calle 72 con Caracas a la calle 170 con autopista Norte. También quedó proyectada la línea dos del metro, que va desde los Héroes, bajando por la calle 80, hasta el portal de la 80, y gira al norte hasta el portal de Suba. Ya quedará a disposición del alcalde que llegue si prioriza la fase dos de la primera línea o hace la segunda línea.

8. ¿La ciudad se va a expandir y por qué?

Según el plan de ordenamiento territorial (POT), sí, y será a través de proyectos como Ciudad Río, Ciudad Tunjuelo, Lagos de Torca, Ciudad Norte y Ciudad Usme, que obliga a que por lo menos el 40 por ciento del suelo sea destinado a viviendas de interés social y prioritario, con equipamientos, infraestructura de servicios públicos, transporte público masivo y con el doble del espacio público efectivo por habitante que existe hoy en la ciudad.

9. ¿Acabarán con el antejardín de mi casa?

En los proyectos que ya existen estos antejardines no se quitarán porque ya es un derecho adquirido, pero en los proyectos y licencias nuevas, los antejardines no funcionarán de forma privada, sino que serán parte del espacio público para el disfrute de la ciudadanía.

10. ¿Habrá zona de tolerancia?

No, y se acabaría la que hoy existe en el barrio Santa Fe, porque según los estudios esto lo que hace es que haya concentración del crimen. Hay que tener en cuenta que la prostitución es un oficio, es un tema de salud púbica y no especifica un uso del suelo. Lo que se reglamentaría es la construcción de moteles, y estos deberán ubicarse en las áreas de actividad múltiple cuatro (donde hay varios comercios) y deben estar sobre la malla vial arterial.



REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET