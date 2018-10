Las razones por las que decretaron ley seca en Corabastos

Los altos índices de criminalidad en la localidad de Kennedy tienen a las autoridades enfocadas en generar acciones para bajarlos. Solo entre enero y agosto del 2018 se presentaron allí 101 homicidios, 17 más que en el mismo periodo del 2017. Además, de acuerdo a lo expresado por la Secretaría de Seguridad, esta localidad es la que más casos de riñas registra en la capital, 1.547 entre enero y julio de este año.

De las 13 Unidades de Planeación Zonal (UPZ) de Kennedy, la 80, Corabastos, es una de las que más inconvenientes presenta. Entre enero y julio del 2018 hubo en esta zona 14 homicidios y 167 casos de lesiones personales.



Adicionalmente, entre el 1 de agosto de 2017 y el 10 de agosto de 2018, se impusieron 2.299 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia sancionados por el Código de Policía y 1.076 por porte de armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público.



Todo este panorama está enmarcado en una ocupación indebida del espacio público en el barrio María Paz e inmediaciones de la central de Abastos más grande del país. Aunque esta última cuenta con una reglamentación interna que aclara las limitaciones del expendio de bebidas embriagantes al interior y exterior de la corporación, no existe un control efectivo.

“Se pudo establecer que existen vendedores ambulantes autorizados por las directivas de la Central así como no autorizados que invaden áreas de circulación vehicular y peatonal afectas al espacio público (…) impiden la libre circulación por la fijación de mesas, sillas y demás elementos en los cuales desarrollan actividades de venta y consumo de bebidas incluyendo las alcohólicas desde tempranas horas de la mañana”, se lee del documento con el que se decretó la ley seca para esta zona.



Y es que según lo establecido por las autoridades, el 67 por ciento del total de homicidios y el 87 por ciento del total de las lesiones personales registradas en la ciudad, son causadas por riñas, generalmente asociadas al consumo problemático de bebidas alcohólicas.



"Creo que la medida de Ley Seca en la UPZ Corabastos decretada por el Distrito para bajar índices de riñas, homicidios y lesiones personales va a tener buenos resultados en los tres meses previstos, pero se tiene un riesgo y probabilidad de que se incremente el consumo clandestino, no solo de bebidas alcohólicas, sino de alcohol adulterado y drogas, en particular bazuco", expresó sobre la medida el experto en seguridad Hugo Acero.



Esta medida será aplicada por tres meses en los barrios María Paz, Corabastos y El Amparo los siete días de la semana durante las 24 horas del día. Según el alcalde Enrique Peñalosa "El consumo de alcohol desde por la mañana ha generado muchos problemas de violencia, incluso de homicidios".



