Las razones por las que Cajicá les pone freno a licencias de construcción

En entrevista con EL TIEMPO, la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jacome Rincón habla de las problemáticas y soluciones para su municipio.

Tras la crisis de agua que tuvo el municipio de Cajicá el año pasado, se están llevando a cabo labores de un nuevo tanque y se mira la posibilidad de que el Acueducto de Bogotá no sea el único que suministre el recurso.

¿Por qué Cajicá en los últimos años resultó siendo un municipio tan atractivo para vivir?



Cajicá está ubicado estratégicamente. A nosotros nos rodean los municipios de Chía, Zipaquirá, Sopó, Tabio, Tenjo, Gachancipá. Tenemos muchas cualidades, nuestra gente, la gastronomía, el turismo y muchas cosas más que hacen que tanta gente quiera venir a vivir acá. Sin embargo, ese desarrollo urbanístico nos ha traído unas problemáticas

El suministro de agua fue un problema el año pasado, ¿qué va a hacer usted para garantizar este servicio?



Hemos venido realizando unos trabajos articulados y muy de la mano para el Acueducto de Bogotá porque la situación del año pasado se presentó porque solo estábamos recibiendo 170 litros por segundo y el caudal que hoy día requiere calificar para atender su población y poder atender algunos de los compromisos de desarrollo que se están adelantando son los 220 litros por segundo. Hoy día ya contamos con ese suministro y no hemos vuelto a tener problemas con el agua.

Además, estamos desarrollando unas obras muy importantes que hacen parte del plan maestro de acueducto y alcantarillado que incluye un tanque de rebombeo que va a permitir que el agua que se recibe suba muy rápido a un tanque de compensación de 10.000 litros cúbicos, que va a repartir las aguas por todo el municipio de una manera mucho más regulada.

También, queremos construir en los próximos cuatro años un segundo tanque tanto de rebombeo como de compensación y eso dará la tranquilidad para que el desarrollo de nuevas viviendas no afecte a la población existente, ni a la futura.

¿Por qué el año pasado estuvo tan complejo el suministro de agua?



Desafortunadamente los anteriores gobernantes en su proceso de trabajo no adelantaron las labores requeridas para el desarrollo que venía teniendo el municipio. Para mí la prioridad será dejar en un 80 o 90 por ciento el plan maestro.

Estamos trabajando también con la CAR para revisar qué otra fuente hídrica nos puede servir de suministro y que no solo dependamos del Acueducto de Bogotá.

Cajicá tiene vigentes más de 2.000 licencias de construcción, ¿va a entregar más?



Hay desarrollos que no se pueden parar porque ya cuentan con un permiso. No vamos a entregar viabilidad de servicio público de acueducto y alcantarillado en sectores en los que no podamos cumplir con el suministro de agua.

La movilidad dentro del mismo municipio es un caos, ¿cómo va a solucionar este problema?



Hemos estado haciendo pedagogía y empezamos a hacer cambios pequeños. Por ejemplo, cambiamos el horario de la recogida de basura, ya no se hace en la mañana, sino a las 9 de la noche.

También establecí unos horarios de cargue y descargue porque en los municipios a veces lo hacen a la hora que quieran y donde quieran, entonces eso hace que se formen trancones.

Además empezamos a hacer mantenimiento y mejoramiento de los semáforos porque no teníamos y estamos haciendo operativos con la Secretaría de Tránsito para que la gente no se parquee en vías públicas.

Y en cuanto a vías, ¿piensa construir nuevas para descongestionar las que hay?

Construiré la vía Molino- Variante (de 2,9 km) y la Toyonorte-Manas (de 5,2 km) para descongestionar las vías del municipio. Lo que pasa es que gente de Tabio y Tenjo que tiene que ir a Bogotá obligatoriamente tiene que pasar por Cajicá y nos congestiona; por eso se construirán esas dos vías alternas para que no tengan que entrar al pueblo.

¿Qué va a hacer para garantizar la seguridad?



Estamos haciendo operativos juiciosos. Cajicá no contaba con Sijín, Dijín, Gaula ni Migración Colombia y ya tenemos en el municipio esos equipos que son muy importantes y nos ayudan con la problemática que se ha venido viviendo. Este año hemos capturado expendedores de drogas, personas que roban bicicletas, celulares y dedicadas a la extorsión.

De la mano de las juntas de acción comunal estamos elaborando un plan de seguridad ciudadana y vamos a construir una nueva estación de Policía. También tenemos regulado el consumo de estupefacientes y la restricción para menores de edad a altas horas de la noche en la calle.

Se plantea que el Regiotram del Norte pase por Cajicá, ¿usted apoya este proyecto?



Sí. Lo necesitamos urgente, ya hemos estado trabajando con la Empresa Férrea Regional para conocer el proyecto y socializarlo con la ciudadanía.

¿Cajicá va a ingresar a la Región Metropolitana?



La ciudadanía será quien lo decida, tenemos que revisarlo muy bien entre todos.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ