Las razones de Claudia López para acusar a la Colombia Humana

La alcaldesa Claudia López, se fue de frente y culpó a la Colombia Humana de promover parte de la reciente ola de violencia en distintos puntos de la ciudad que ha dejado, entre otras, la muerte violenta del ingeniero Camilo Vélez, el viernes 25 de junio en inmediaciones del portal Américas, por un cable atravesado, y la retención de 22 buses del SITP en un solo día de protestas, el lunes pasado.



López había mencionado recientemente que “sectores políticos extremistas” promovían estos hechos, pero sus denuncias se personalizaron y señaló a este movimiento político, liderado por el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, de dotar a los vándalos con algunos elementos que se han usado para generar daños y desmanes.

“Ni Bogotá ni Colombia se merecen esta forma destructiva de hacer campaña para ganar la presidencia. Respeten a la ciudadanía y sus bienes públicos”, escribió López en su cuenta de Twitter.



De inmediato, a través de redes sociales empezaron a aparecer todo tipo de comentarios, de diversos sectores, en contra y a favor de la denuncia de la mandataria. Por un lado, el expresidente Álvaro Uribe hizo lo que sería impensado hace algunos años, y fue alabar lo dicho por una de sus férreas contradictoras. “Muy importante la denuncia de la alcaldesa Claudia López sobre los proveedores de dotación a los violentos”, expresó el líder natural del Centro Democrático.



¿Pero cuáles son las pruebas que tiene la mandataria para hacer estas acusaciones? Ella se refirió a tres hechos concretos para sostener su denuncia, por la que Petro ya solicitó una rectificación.



“De la misma organización política, un senador los dotó de elementos para enfrentarse con la Policía, una concejal mintió sobre ambulancias que terminaron vandalizadas, ediles y dirigentes locales les dan apoyo logístico en bloqueos, los convocan a mantener la confrontación”, argumentó la alcaldesa, y agregó: “Y su jefe máximo condiciona dejar el caos polarizante a que Bogotá dejé de invertir en TransMilenio. Son muchas voces y acciones de la misma organización en la misma dirección de radicalización y destrucción. Una vez más los invito a recapacitar. Tienen mejores formas de ganar”.

Así quedó el Portal Suba tras actos vandálicos. Foto: Archivo particular

Un capítulo de choque reciente entre este partido político con el Distrito ocurrió el pasado 22 de mayo, cuando la concejala Heidy Sánchez dijo que supuestamente estarían usando ambulancias para transportar heridos al portal de las Américas, lo que generó que ese día se vandalizaran dos ambulancias.



“Concejala Heidy, su irresponsabilidad difundiendo información falsa puso ayer en peligro a la misión médica y ha generado que manifestantes paren ambulancias y les impidan pasar a atender heridos”, dijo en su momento el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



Más allá de esto, las autoridades de seguridad avanzan en seis líneas de investigación para determinar quiénes están detrás de hechos de violencia y vandalismo, principalmente en los portales de Suba y las Américas, y en el sector de Yomasa, en Usme.



Entre los elementos que se evalúan están algunos audios que permitirían inferir que hay coordinación entre presuntos miembros de las primeras líneas de Bogotá entre ellas e, incluso, con otras ciudades.



Además, las autoridades indagan qué hay detrás del aumento de la violencia y la organización sistemática de los ataques que ocurren en contra de miembros de la Fuerza Pública. Se ha detectado que, por ejemplo, les están poniendo icopor a las bombas molotov para que se pegue en los uniformes o el aumento del uso de machetes por supuestos manifestantes.

“No es ninguna protesta pacífica, es violenta; salen, como dicen ellos mismos, a combatir, no a manifestarse, es a generar daños y miedo. Esos delincuentes buscan generar terror en la comunidad y buscan enfrentar a la Policía Nacional, y en la búsqueda de generar daños está el sistema de transporte público, el TransMilenio especialmente”, expresó el general Óscar Gómez, comandante (e) de la Policía de Bogotá.

Colombia Humana responde

Ante las graves acusaciones de la alcaldesa, el exalcalde Petro le respondió por redes sociales: “Solicito públicamente a la alcaldesa de Bogotá rectificar esta afirmación calumniosa. Para desinflar llantas no se necesitan dotaciones y los gestores de convivencia fueron fortalecidos en la Bogotá Humana precisamente para no usar el Esmad”, dijo.



Petro agregó: “He solicitado el levantamiento de bloqueos y una tregua mientras pasa la ola de pandemia hace meses, pero la respuesta estatal no es más que una táctica electoral de descrédito sobre nosotros. La bancada del Concejo debe analizar si es hora de pasar a la oposición en Bogotá”.



Sobre esto último, las concejalas Susana Muhamad, Ana Teresa Bernal y Heidy Sánchez, de este movimiento político, ya anunciaron que evaluarán el paso de la independencia en el cabildo distrital, a una oposición de manera definitiva a la Administración Distrital.

Este martes, en Fontanar del Río, Suba, tras el evento en el que el presidente Duque y la alcaldesa López presentaron la segunda línea del metro, volvieron los desmanes entre fuerza pública y manifestantes. Ante excesos de los agentes contra un joven y dos periodistas de RCN, varios agentes fueron desvinculados de sus cargos.

