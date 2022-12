Ocho meses han pasado desde que las llamadas “tomaseras” drogaron y robaron a Pawel Camilo Restrepo Torres en un bar ubicado en la Primera de Mayo, en la famosa ‘cuadra picha’, al sur occidente de la ciudad.



Pero lo que inició como un caso de escopolamina terminó en una trágica muerte en la que Restrepo fue arrollado por un carro y, presuntamente, dejado a la deriva por dos policías que atendieron su caso. Hoy, Deisy Rodriguéz, dice que no descansará hasta encontrar respuestas sobre la muerte de su esposo y que a la fecha se cursan tres investigaciones diferentes por los hechos de la noche y madrugada del 12 y 13 de mayo.



La primera, es el juicio en contra del hombre que atropelló a Restrepo Torres en la Av. Américas, quien no aceptó cargos, y a quien la Fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo por exceso de velocidad e infracción a las señales de tránsito.



Un segundo proceso es el que se adelanta en contra de los dos uniformados, que según las versiones de los testigos de la Clínica Occidente, habrían dejado a la deriva al hombre en estado de indefensión y con signos claros de haber sido drogado en la entrada del centro médico sin dar aviso ni alertar sobre el estado de salud del hoy occiso. Según la esposa Restrepo, se pidió que este proceso lo adelantara la Procuraduría y no la Policía Nacional para evitar un posible conflicto de intereses.



El último de los procesos judiciales que se adelantan por este caso es uno por robo en el que se busca dar con el paradero de las famosas “tomaseras” que esa noche escopolaminaron y robaron tanto a Camilo Restrepo como a su acompañante, un hombre conocido como Freddy, quien también fue medicado con una sustancia destinada para pacientes psiquiátricos que requieren prescripción médica.



“No podemos normalizar que no se pueda salir a tener un momento de esparcimiento porque se puede ser víctima de un robo y menos que cuando se denuncie se victimice más y se cuestione el comportamiento de la gente”, señaló Rodríguez.



REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO.