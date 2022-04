Eran las 7:16 de la noche del sábado 26 de marzo cuando una explosión en el CAI de Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, desató el caos en la zona. Un día después de los hechos, un video presuntamente grabado por el vocero del frente 33 de las disidencias de las Farc circuló en redes sociales, y en él, dicho grupo se atribuía la autoría de la detonación.



El atentado no solo puso fin a un periodo de tres años en los que Bogotá no fue víctima del terrorismo –desde que un carro bomba explotó en la Escuela de Policía General Santander y dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas–, sino que, además, lo que ocurrió en Ciudad Bolívar se llevó la vida de dos niños de cinco y 12 años, dejó a 39 personas heridas y a la capital del país bajo una nube negra de incertidumbre y miedo; o como lo mencionó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en medio de “una amenaza de seguridad nacional”.



Sin embargo, este atentado solo fue una pieza de un rompecabezas que se venía armando con anterioridad y que dejaba pistas de que un hecho terrorista de alto impacto podía presentarse en Bogotá. El 5 de marzo, en la misma localidad, a las 7:25 de la noche, una detonación destruyó parte de la estación de policía de Sierra Morena, y aunque no dejó víctimas fatales, sí puso de relieve una cadena de hechos extraños que habían venido ocurriendo en esa zona de la ciudad.



En ese entonces, las primeras versiones entregadas por la alcaldesa López indicaron que el atentado habría sido cometido por un delincuente común. “En Bogotá no hay presencia ni operación permanente de grupos del conflicto colombiano” señaló López.



No obstante, la versión entregada por el comandante de la Mebog, general Eliécer Camacho, apuntó en un primer momento a que la responsabilidad era de un grupo armado que, mediante la modalidad de contratación, habría logrado impactar a la capital. “Estos grupos trabajan por medio de outsourcing contratando a bandas urbanas que cometen los delitos por ellos”, fueron las primeras palabras de Camacho luego del atentado del 5 de marzo.



Semanas antes del primer atentado, EL TIEMPO ya había notificado del allanamiento de una vivienda en Ciudad Bolívar, donde fueron encontradas 11 barras de Indugel –material explosivo–, una granada y 21 cartuchos para fusil.



Sumado a esto, el 16 de febrero, la Secretaría de Seguridad informó que durante un operativo de la Brigada Octava del Ejército se incautaron 284 paquetes que simulaban ser granadas de mano, 320 paquetes de color blanco con material explosivo, 49.750 cartuchos calibre 7,62 y una docena de radios de comunicaciones y tres cajas con detonadores eléctricos que eran transportados en un camión procedente de Tame (Arauca) y que debían llegar a la ciudad por la vía Aguazul-Sogamoso.



Sin embargo, estos hechos que alertaban, de alguna manera, lo que podría pasar en Bogotá no acabaron ahí. El 12 de febrero, en el kilómetro 81 de la vía que de Villavicencio conduce a la capital, se incautó una maleta con ocho granadas, 210 cartuchos, dos pistolas y 12 panfletos alusivos a grupos delincuenciales. El conductor del vehículo señaló que Bogotá era su destino final.

Medidas excepcionales

Tras el ataque al CAI de Arborizadora Alta, el presidente Duque y la alcaldesa López citaron un consejo de seguridad nacional para tomar medidas al respecto: 120 hombres de inteligencia buscan hoy a alias Jhon Mechas, líder del frente 33 y presunto autor de los atentados al presidente Duque y la explosión en Cúcuta; 1.500 policías de refuerzo para Bogotá, escudo de seguridad en todas las fronteras de la capital con puestos militares, el rastreo de movimientos financieros desde y hacia Bogotá y, finalmente, el traslado de todos los reclusos de máxima seguridad o miembros de las disidencias de las Farc, a otras cárceles del país. Ese fue el resultado de la reunión entre los altos mandatarios y la cúpula militar.



Seguido a esto, López lanzó un paquete de cinco medidas locales enfocadas en reducir los riesgos de comisión se delitos dentro de la ciudad. Desde el 11 de abril, en Bogotá estará prohibido el parrillero en las motos todos los jueves, viernes y sábados entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana; no se podrá permanecer en parques públicos o corredores verdes luego de las 10 p. m. y todos los motociclistas deberán identificarse con su casco y chaleco las 24 horas del día.

Los posibles motivos

¿Qué puede estar pasando? ¿Cuál es la conexión o explicación de esta seguidilla de hechos?



Para analistas como Juan Sebastián Jiménez, sociólogo y politólogo experto en seguridad de la Universidad Nacional, “se está generando un conflicto por el control de un cinturón específico de la ciudad que abarca a Ciudad Bolívar y Usme, y que involucra la posibilidad de tránsito clave para la economía ilegal (armas y drogas) a través del corredor que conecta a Sumapaz y Sibaté”. Sin embargo, Jiménez señaló que ese conflicto no escalará más allá de esa zona de la ciudad. “No veo en un futuro atentado, por ejemplo, en el norte de Bogotá”, puntualizó.



En contravía de esto, Luis Felipe Vega, experto en seguridad y geopolítica de la Universidad de Leipzig, Alemania, opina que la situación que se está dando en Ciudad Bolívar tiene componentes más complejos: “Lo particular de la amenaza que está creciendo en Bogotá, es que se está cumpliendo la premisa del ‘Mono Jojoy’ de llevar la guerra a las ciudades”. Según Vega, el despliegue de fuerza disponible que se hizo en Ciudad Bolívar no es ingenuo, pues el Gobierno “debe tener información de inteligencia sobre la gravedad del asunto. Esto no se trata de ir detrás de un hombre que puso una bomba, es un grupo armado que quiere mostrar su fuerza en Bogotá”.



Otra de las grandes teorías que rodean los hechos delictivos del último mes es el factor político. Para Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de Fundación Paz y Reconciliación, esta hipótesis es fuerte. “La ola de violencia puede ser de carácter político. Es usual ver que los grupos armados cometan estos hechos en medio de una contienda electoral para mostrar su fuerza y capacidad”.



No obstante, Morales no considera que sea tan clara la línea de responsabilidad que puede tener el frente 33 de las disidencias de las Farc en todo esto: “El frente 33 está en Catatumbo, no en Bogotá. No hay que dejar de lado las dinámicas propias de Ciudad Bolívar y los grupos delincuenciales que en esa zona se pelean el control del narcomenudeo y el tráfico de armas. Lo que ocurrió pudo haber sido, incluso, una retaliación de estas bandas criminales como ‘los Costeños’ o ‘los Paisas’ en contra de la Fuerza Pública que los combate a diario”.



Y el fiscal general, Francisco Barbosa, dice este domingo en entrevista con EL TIEMPO que tampoco hay que olvidar el ‘plan despedida’ del Eln al presidente Iván Duque.



El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo, por su parte, que el presidente Duque ha dado un plazo de 40 días para dar con el paradero de alias Jhon Mechas, quien, según las investigaciones, “desde Venezuela y con protección del régimen de Maduro, han buscado subcontratar una acción terrorista con un grupo delincuencial en Bogotá”.



Aunque las medidas son estrictas y el escudo de seguridad dictado por el presidente Duque ya se inició, siguen apareciendo hechos que indicarían la presencia permanente de grupos armados en la ciudad. En la mañana del viernes, la Fiscalía General informó en Bogotá sobre la captura de César Alejandro Díaz, alias Piter o Aldaír, y de quien se presume es el cabecilla de la disidencia de las Farc ‘Segunda Marquetalia’ que opera en el Huila y Caquetá.



Aunque pareciera ser un hecho sin relación con la tensa situación de la ciudad, lo cierto es que alias Piter fue capturado en el barrio Alfonso López, en la localidad de Usme, que es frontera con Ciudad Bolívar, donde habría llegado para adquirir armas y explosivos que posteriormente serían entregados al frente 17 de las disidencias de las Farc.



Frente a este hecho, Carlos Roberto Izquierdo, director especializado contra las organizaciones criminales, una dependencia de la Fiscalía, dijo que “el material de prueba da cuenta de que este hombre, supuestamente, llegó a la ciudad hace algunas semanas para comprar armas y explosivos; asimismo, la evidencia técnica indica que, al parecer, anticipó su llegada a la ciudad para escapar de varias operaciones militares”.

Pese a la movilización de los gobiernos Nacional y Distrital para proteger a la ciudad, lo cierto es que los atentados del 5 y 26 de marzo dejaron como resultado un estado de alarma en Bogotá. Sumado a ello, hoy dos familias de Ciudad Bolívar completan nueve días desde que el terrorismo les arrebató a sus hijos.



JONATHAN TORO

Redacción EL TIEMPO