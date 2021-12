2021 ha sido un año complicado en materia de seguridad para la capital. A los frecuentes robos, hay que sumarle la violencia con la que atacan los delincuentes, violencia que ha dejado varias víctimas mortales. EL TIEMPO reconstruyo cinco historias de personas que fueron asesinadas en medio de atracos.



(Además: Balance de Navidad dejó números positivos en Bogotá).

Natalia Castillo

Facebook Twitter Linkedin

Natalia Castillo Preciado trabajaba para oficina de la UNODC en Colombia desde hace 5 meses. Foto: Twiiter @NATYUJUNA

En la madrugada del 24 de diciembre fue ingresada a urgencias de la clínica Palermo la joven periodista Natalia Castillo, quien minutos antes había sido herida de gravedad por un grupo de delincuentes que intentaron robarle el celular a la salida de un bar en el sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo.



No hay testigos confirmados del crimen, según las autoridades. Los amigos que departían con ella esa noche estaban dentro del establecimiento de celebración en el momento en que Natalia salió a contestar una llamada en su celular y, trágicamente, fue asesinada.



Cindy Natalia Castillo o Peque, como la llamaban sus amigos cercanos, había logrado un largo recorrido en el sector público de las comunicaciones en el país. Antes de ingresar a la UNODC, Castillo ocupó cargos en la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización, en 2019 hizo parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en 2015 fue comunicadora de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).



El hecho provocó la reacción de Pierre Lapaque, representante de la UNODC en Colombia, quien compartió en Twitter el siguiente mensaje: “Con profundo dolor me sumo a los sentimientos de mis colegas y de la familia de nuestra apreciada Natalia Castillo. Siempre la recordaremos como una excelente compañera y valiosa profesional que aportó a la misión de nuestra Oficina con compromiso y pasión”.



El repudio y la condena por el hecho han sido el común denominador entre los amigos de la víctima. Uno de los primeros en rechazar lo ocurrido fue el CEO de la firma de consultoría Estrategia y Poder, Carlos Suárez, quien dijo que el asesinato de Castillo hace parte de uno de “esos miles de atracos que truncan las vidas por un celular, una bicicleta o unos cuantos pesos”.



(Siga leyendo: Existen 247 zonas en Bogotá propensas a deslizamientos).

Diego Alejandro Pérez

Facebook Twitter Linkedin

Diego tenía 23 años y era deportista. Foto: Archivo particular

Diego Alejandro Pérez fue asesinado el jueves 23 de diciembre en medio de un atraco en el barrio Gran Granada (Engativá), sector que se ha convertido en una pesadilla para sus residentes por la inseguridad y el abandono.



Sus familiares lo recuerdan como alguien amoroso y sumamente disciplinado. El deporte no solo era su pasión, sino que próximamente se convertiría en su profesión, pues estaba a pocos meses de graduarse de una licenciatura en Educación Física.



Su tía señala que siempre volvía a casa a las 7 a. m., se bañaba y salía puntualmente para ir a trabajar con su padre en la papelería de la familia. “Lo hacía mientras reunía el dinero suficiente para cumplir su sueño: montar un gimnasio”, contó.



Como cada mañana desde que abrieron los gimnasios en la ciudad, Diego Alejandro salió del conjunto residencial Florida de la Sabana a las 5:25 a. m. para ir a entrenar. Solía trotar hasta el barrio Villas de Granada, lugar en donde estaba el local de adecuación física, pero desde hace dos días había empezado a utilizar su bicicleta.



El jueves 23 de diciembre, apenas había recorrido dos cuadras cuando dos sujetos se le aparecieron en medio de la oscuridad en el cruce de la carrera 117 con calle 77. Según el testimonio de la Policía, los delincuentes, armados con puñales, le quitaron la bicicleta y el celular. “Él, en su afán de recuperar el vehículo, persiguió a los delincuentes, quienes lo hirieron con arma blanca en el pecho. El herido es trasladado al hospital de Engativá, en donde falleció”, dijo el mayor Miller Rojas, comandante de la Policía de Engativá.



No obstante, familiares de la víctima dicen que esta versión no es verídica, y que a Diego Alejandro lo asesinaron en el mismo lugar en donde le quitaron su bicicleta. “Él no persiguió a los ladrones: eso es falso. Lo apuñalaron en esa misma esquina, y Diego, por sus propios medios, regresó hasta el conjunto a pedir ayuda”, le dijo a EL TIEMPO una tía del joven.



Cuentan los residentes del sector que la ambulancia tardó más de una hora en llegar y que la Policía hizo presencia en la zona varios minutos después del crimen. Asimismo, diversos testimonios indican que los ladrones se refugiaron en una vivienda del barrio Unir, contiguo a Gran Granada y al que muchos señalan como el foco de la inseguridad de la zona.



(Lea también: ¿Qué pasó con los huecos de Bogotá reportados para el Plan de Choque?).

Juan Pablo Rodríguez

Juan Pablo Rodríguez, de 26 años, transitaba el pasado 27 de julio por el barrio Santa Bárbara de la localidad de Usaquén cuando fue abordado por dos sujetos para robarlo.



Rodríguez, quien era auxiliar de odontología en un centro médico de la zona, estaba acompañado de su pareja sentimental. Caminaban, hacia las 8:40 p. m. del martes pasado, por la calle 122 con carrera 18B, cuando un hombre que vestía ropa oscura y traía un casco se atravesó en el camino.



El hombre intimidó a la pareja con arma de fuego para intentar robar el dispositivo móvil de alguno de ellos. Las víctimas salieron corriendo, pero fueron perseguidas por el ladrón, quien les disparó: las balas alcanzaron a Rodríguez.



El joven odontólogo quedó tendido en el piso. Testigos les informaron a las autoridades que había sido impactado en dos ocasiones cuando el delincuente accionó su arma.



Patrulleros adjuntos al CAI de Unicentro conocieron el caso y se trasladaron hasta el lugar de los hechos. En ese instante, arribó una ambulancia que transitaba por el lugar y le brindó los primeros auxilios. Lo trasladaron a la clínica Reina Sofía, no muy lejos del sitio donde ocurrió todo. Al llegar al centro asistencial, el personal médico dictaminó que Rodríguez había fallecido.

Daniel Felipe Rodríguez

Facebook Twitter Linkedin

Rodríguez tenía 20 años y era estudiante de odontología. Foto: Archivo particular

Daniel Felipe Rodríguez solo tenía 20 años de edad y siempre fue un apasionado del fútbol. Su madre, cabeza del hogar, estuvo ahí para celebrar sus triunfos en la materia, pues su sueño era llegar a ser titular en las ligas profesionales.



En la tarde del domingo 15 de agosto de 2021, Daniel decidió dedicarse a adelantar trabajos de la universidad, pero a eso de las 6:40 de la tarde salió hacia una cigarrería ubicada a la vuelta de su casa para comprar un lápiz que necesitaba.



En el camino se encontró con su tía, se vieron a los ojos, se saludaron, pero cada uno siguió su camino. “Mi sobrino tuvo que hacer fila, pues en esa cigarrería respetaban los protocolos por el covid-19”.



Como casi todos los ciudadanos lo hacen en un momento de espera, este joven sacó su celular de su bolsillo para ojear un rato sus mensajes, y fue en ese momento cuando dos extraños decidieron que ahí tenía que culminar su vida.



Mi sobrino alcanzó a ingresar, y al salir de la cigarrería, pidió ayuda, herido, pero se desplomó en la entrada de la cigarrería.

Nadie lo quiso auxiliar.



En esa calle había un taxi parqueado, y justo frente a este vehículo se ubicó una moto negra manejada por un hombre con parrillero a bordo. Este último se bajó, le disparó a Daniel en el rostro, le quitó el celular y huyó. Su vida acabó en un tiempo menor de lo que usted pudo leer este párrafo. “Él alcanzó a ingresar y a salir de la cigarrería, alcanzó a pedir ayuda, pero se desplomó en la entrada del negocio”.



Tres cuadras más adelante los asesinos, lejos de huir, hicieron lo mismo con otro transeúnte que también murió. Dos familias sumidas en una tragedia a causa de la violencia.



La tía de Daniel escuchó los disparos, a su mente llegó el rostro de su sobrino, arribó de la mano de la madre del joven. La escena es desgarradora. Trataron de brindarle los primeros auxilios, entre los ruidos estridentes de una tragedia marcaron a la línea 123, pero al lugar no llegaban ni las ambulancias ni la policía. La madre de Daniel vio lentamente cómo se le esfumaba la vida a la persona que más amaba.

Miguel Ángel Millán

Facebook Twitter Linkedin

Tenía 28 años y era padre de familia. Foto: Archivo particular

Miguel Ángel Millán, de 28 años de edad, padre de familia, buen amigo y trabajador, según sus cercanos, fue asesinado la noche del 25 de abril de 2021 en el barrio Villa Colombia, en la localidad de Bosa, en medio del intento de hurto de su celular.



Llevaba al menos tres minutos hablando por su móvil en una esquina, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron para intimidarlo con arma de fuego, y así robarlo. Sin embargo, Miguel Ángel quiso evitar el asalto, por lo que corrió.



El copiloto se bajó de inmediato del vehículo y empezó a dispararle. Lo hizo en al menos cuatro oportunidades. En su huida, el joven quiso ocultarse en una tienda, hasta donde llegaron los disparos, que incluso hirió a una persona que estaba allí.



“Era una persona honesta, trabajador, padre de familia, de 28 años, yo siempre fui criado con él, compartimos muchas cosas, que vengan a decir que fue por ajuste de cuentas, no fue así; solo pido justicia”, comentó uno de sus más cercanos amigos.

Los homicidios, en alza

1.029 personas han perdido la vida por un homicidio entre enero y noviembre de este año, según las cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Ese número supera en 10,8 por ciento los reportes en el mismo periodo de 2020.



La situación sobre el aumento de los homicidios ya había sido advertida por la concejala Marisol Gómez, quien dijo que "este 2021 ha sido un año muy difícil para los bogotanos en materia de seguridad y el aumento de homicidios nos está documentando esa realidad con cifras muy precisas".

EL TIEMPO