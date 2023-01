Luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación del colegio Gimnasio Campestre George Berkeley -conocido desde 2014 como Colegio Bilingüe Royal - Bilingüe Nacional-, por servir como fachada para una piramide llamada Forex Investment Team, se empiezan a conocer más investigaciones que se adelantaron en contra de la institución.

En una de ellas, con fecha de julio del 2021, la Secretaría de Educación sancionó al colegio por contratar docentes que no cumplían con los requisitos necesarios para enseñar.



"Sancionar por (...) contratar docentes en la vigencia 2018, con un título diferente al de licenciado en educación, sin acreditar debidamente el curso en pedagogía para ofrecer servicios educativos (profesionales) y tener docentes extranjeros sin haber acreditado que se realizó el correspondiente trámite de apostillaje del título académico y la visa de trabajo", se lee en un documento publicado por la entidad distrital.



La investigación se abrió luego de que un acudiente presentó una queja ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la entidad por "presuntas irregularidades en la intensidad horaria del idioma extranjero – inglés" y la falta de idoneidad de los docentes.



Sobre el primer punto la entidad distrital resolvió absolver al colegio al concluir que en 2018 el colegio no era bilingüe y que solamente desde el año 2021 se implementó el bilingüismo en las áreas de sociales. Para la segunda indagación, se fijó una sanción de amonestación pública por el término de tres días hábiles.

La liquidación

Según una investigación revelada por La W Radio, esta institución educativa fue utilizada por los socios de la firma Forex Investment Team S.A. y Semar Internacional S.A. “como vehículo para disipar el patrimonio de esta sociedad con el fin de evadir la devolución de los recursos ilegalmente captados”.



La indagación da cuenta de cómo es que la sociedad Semar Internacional S.A. transfirió al Gimnasio Campestre George Berkeley a través de un contrato de compraventa protocolizado.



No obstante, la Supersociedades señala que “en los estados de cuenta de la Sociedad, activas para la época, no se registraron movimientos, ni de débito ni de crédito, por lo cual no es claro si en efecto existía la disponibilidad de los recursos".



Además, la emisora reveló que la Supersociedades también decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de ese colegio campestre.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Si usted hizo parte de esta institución y quiere contar su historia, escríbanos al correo ccastillo@eltiempo.com

Más noticias