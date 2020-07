Las otras denuncias contra el doctor Ignacio Soler Moreno

“Yo quiero hacer una denuncia en contra del médico Ignacio Soler Moreno. Este individuo me realizó un procedimiento de bichectomía hace tres meses. Lo ejecutó mal y quedó incompleto”, esta es solo una más de las quejas que han salido a relucir luego de que EL TIEMPO publicara la historia de la joven Wendy Alexandra Bueisaquillo Giraldo, quien murió el pasado 4 de julio mientras le realizaban una lipoescultura en Cedritos. (Lea también: Drama por muerte de joven tras cirugía estética en Cedritos)

De acuerdo con esta usuaria, ella abonó $ 1’200.000 para el procedimiento, que también incluía una lipoescultura, un precio irrisorio para este tipo de intervenciones.



“Quedamos en que cuando me hiciera la segunda cirugía él me arreglaría el rostro, pero por asuntos personales no pudo volver a su consultorio. Ahora tengo que vivir con un procedimiento incompleto y además nunca me van a devolver mi dinero”. Esta víctima prefiere ocultar su identidad porque afirma que, durante el tiempo que lo conoció, “le pareció una persona grosera de alcances peligrosos”.



Otros pacientes dicen haber sido intervenidos por este médico en Villavicencio.



Catalina Maza León dice que decidió operarse con Soler el 3 de mayo de 2019. “Me intervinieron en una clínica estética llamada Splendo. Ese día, mi tía, que era mi acompañante, dice que no le daban razón de mi estado de salud, por lo cual empezó a preocuparse hasta que le dijeron que yo estaba presentando una insuficiencia para respirar”.



Cuando la mujer la vio, ella se encontraba en condiciones deplorables de salud. “Luego yo empeoré y me llevaron a una clínica en ambulancia, a Servimédicos”, contó.

La tuvieron que reanimar porque sus dos pulmones se le habían llenado de aire (neumotórax), algo que, por lo general, sucede solo en uno. “Mi piel estaba morada, de color feísimo. Estaba muy mal”.



Maza cuenta que incluso la póliza que compró por recomendación del médico salió falsa, así que no tenían soporte alguno para el pago de los servicios médicos. “Este supuesto doctor se lavó las manos diciendo que yo había comprado la póliza por mi cuenta. Tuvo una actitud con mi familia de desinterés total por mi salud y por lo que tuvimos que pagar en la clínica para recuperarme”.

Wendy Alexandra Bueisaquillo Giraldo fue una de las víctimas de Soler Moreno. Foto: Archivo particular

Luego de permanecer dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), esta joven duró cinco días más hospitalizada. Tuvieron que hacerle varias transfusiones de sangre hasta que la dieron de alta. “Salimos directo a la Secretaría de Salud de Villavicencio a radicar un derecho de petición, pero nunca pasó nada”. Las fotos y videos que guarda esta paciente sobre lo que le pasó lo dicen todo.



En la clínica donde ella se recuperó le dijeron que con regularidad atendían a pacientes operados por Soler que llegaban en condiciones terribles. Catalina dice que tuvieron que pasar dos meses para que sus heridas cerraran. Ella se realizó una abdominoplastia y una lipectomía bilateral. (Relato de una madre: ‘Mi hija quería verse delgada y acabó muerta en manos de un médico’)



En el 2017, este médico fue denunciado por el cantante de música popular Jeison Jiménez. Su madre tuvo varios quebrantos de salud tras ser operada por Soler. En ese momento, la paciente fue tratada por otro médico por un absceso infeccioso. En esa época, la Secretaría de Salud de Bogotá corroboró que aparecía inactivo en el Registro especial de prestadores de servicios. También en operativos se le hizo un decomiso de medicamentos en un lugar donde Soler solía realizar procedimientos sin las condiciones adecuadas.



El nombre de este médico también sonó en el caso de la modelo Edna Patricia Espinosa, quien murió de un infarto tras ser operada en un consultorio en el norte de Bogotá en enero de 2009. En ese momento, Soler le dijo a EL TIEMPO: “Edna no era obesa ni tenía sobrepeso. Yo ya le había operado la nariz y los senos, y ella quería reducir sus medidas de cintura. El jueves se hizo todos los exámenes, y procedimos a operar (...). Cinco minutos antes de finalizar se presentó el paro cardiaco. A la paciente se le hicieron todas las maniobras de reanimación, pero no respondió, 30 minutos después fue declarada muerta”.



EL TIEMPO obtuvo un documento del 10 de julio de 2019 en el que la Subdirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud (SDS) abre una investigación administrativa en contra de Soler por irregularidades en un consultorio en el que atendía en la carrera 68 n.° 23-34 sur. Las sanciones también contemplaban amonestación, una multa por 3’312.000 pesos, decomiso de productos, suspensión de registros o licencias y hasta cierre de su establecimiento.



Otra mujer, quien prefiere ocultar su identidad, tras realizarse una cirugía de aumento de mamas tuvo que denunciarlo por un implante mal puesto. “Tengo un seno deforme”.



Tras recordarle la última investigación administrativa a la SDS, esta dijo que todas las investigaciones habían quedado en manos de la Fiscalía General de la Nación. EL TIEMPO consultó con el ente investigador, y allí dijeron que tardarían en buscar si había o no resultados de estas.



EL TIEMPO también tiene copia de una denuncia de enero de 2019 en Villavicencio por una cirugía de glúteos que terminó con la paciente en cuidados intensivos.

EL TIEMPO habló con el cirujano plástico Felipe Castro Esguerra, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, quien dijo que supuestos médicos siguen haciendo estas intervenciones porque sus pacientes no denuncian por miedo o vergüenza. “Yo les digo que desconfíen de promociones o combos. Estos son procedimientos que requieren de años de estudios y especializaciones”.



Nuevamente tratamos de ubicar a Soler, pero este se encontraba aún en audiencia por la muerte de Wendy y no pudo dar su versión de los hechos. Según la SDS, solo este año han recibido 27 quejas en Bogotá por procedimientos de cirugía estética que terminaron complicándose.

REDACCIÓN BOGOTÁ