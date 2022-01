De un tiempo para acá, Bogotá ha empezado a gozar de un circuito de competencias de freestyle orgánico y robusto, impulsado por decenas de jóvenes que a través de economías alternativas sustentan un movimiento urbano ligado a la cultura hip-hop. Organizaciones como Apriorismo, con su liga profesional, los eventos en plazas de Código de Barras o las más de 50 competencias callejeras que cada fin de semana se toman las localidades de la ciudad dan fe de ello.



La historia del freestyle en la capital no es nueva. De hecho, la primera competencia oficial que se organizó en Colombia tuvo el sello de Red Bull, siendo la final internacional de 2006 la única competencia de este calibre en realizarse en el país hasta la fecha.



Para 2022, el movimiento recibe un nuevo impulso con la llegada de dos de las organizaciones del freestyle más importantes del mundo: Urban Roosters de España y God Level de Chile. Ambas, con millones de fanáticos en los países hispanohablantes y con el músculo económico para potenciar el talento nacional.



“En términos de gestión cultural y organizacional, la llegada de estas franquicias es muy positivo porque todavía no tenemos algo así de grande. (...) Era algo que se venía acercando por el buen desempeño de nuestros referentes; además, acá se están creando un nicho y unas audiencias muy atractivas para estas marcas”, dijo Arci, referente del freestyle local y vocera de Código de Barras.



Brayan Guerrero, de Apriorismo, se refirió a estas nuevas apuestas. “Me parece excelente que una multinacional como FMS llegue a Colombia. Nosotros hemos entendido que la competencia genera industria, y que esa industria va a permitir que el mercado se expanda y se empiece a invertir. Todo eso va a posibilitar que más artistas y promotores puedan vivir de esto”, dijo a EL TIEMPO.

Urban Roosters y FMS

La Freestyle Master Series es una competencia anual creada en 2017 por la organización Urban Roosters, que cuenta con liga profesional en España, México, Chile, Argentina y Perú.



Este año, la gran novedad de FMS es su llegada a Colombia. La noticia se venía rumoreando desde mediados del 2020, y hasta se hablaba de una competencia que iba a reunir a los mejores competidores de los países andinos. No obstante, Asier Fernández, CEO de Urban Roosters, confirmó en abril del año pasado la llegada.



En ella compiten 12 MC’s en un formato de campeonato que los enfrenta a lo largo de 11 jornadas –todos contra todos– y que cuenta con un sistema de ascensos y descensos como en el fútbol. Al final de la temporada, el competidor que más puntos acumule se lleva el trofeo de campeón. Quienes ocupen las últimas dos casillas pierden automáticamente su puesto en la competencia, y son reemplazados por los raperos que durante el año hayan sumado más puntos en los circuitos nacional de competencias de calle y de tarima.



La liga comenzará el 26 de febrero –la primera fecha será en Medellín– y contará con representantes de Venezuela y Colombia. El último confirmado fue Camilo Ballesteros (Valles-T).



Ballesteros se sumó a 11 competidores que previamente fueron confirmados por la organización: Daniel Rendón (Big Killa), Daniel Martín (Carpediem), Wilmer Chang (Chang), Airon Lemus (Airon PunchLine), Rubén Correa (RBN), Yordwin Gaviria (Gaviria), Bassil Castellanos (Elevn), Gerson Plata (Filósofo), Miguel Aldana (Ñko), Manuel Calero (Letra) y Lokillo Flórez, comediante y trovador paisa.



La gran ausente será Maribel Gómez (Marithea), MC caleña que manifestó no poder participar por problemas en su cronograma de competencias. “Desafortunadamente, en esta primera temporada de la FMS Colombia no ha sido posible compaginar calendarios con Marithea para que pueda formar parte de la liga”, señaló la organización.



Un aspecto positivo es que las fechas no solo se realizarán en Bogotá, sino que jornada a jornada visitarán las principales ciudades colombianas. Por otro lado, Fernández anunció el pasado jueves que el país también recibirá una jornada de FMS Internacional, torneo que reúne a los competidores que ocupan las primeras cuatro casillas de cada país.



Big Killa y Carpediem harán parte de FMS Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO

God Level

El 8 de abril Bogotá recibirá por primera vez una jornada del mundial de freestyle por parejas. Así lo confirmó la organización a través de sus redes sociales. “Este año partimos a Colombia. Vamos al Movistar Arena en Bogotá el viernes 8 de abril a las 19 horas”, señalaron desde la productora en un live de Instagram.



God Level es una de las organizaciones más relevantes dentro del panorama de las competencias de improvisación competitiva, e históricamente uno de los festivales de hiphop más prestigiosos en Latinoamérica.



La capital del país dará inicio al torneo que reúne a 16 competidores de 10 países en un formato de eliminación directa. La dupla ganadora será la que, al final de las siete fechas del mundial, que se llevarán a cabo en Perú, México, Chile, España, Argentina y Estados Unidos, sumen más puntos.



Por Colombia estarán en tarima Valles-T y Marithea. También habrá duplas conformadas por tres campeones mundiales de Red Bull: los españoles Sergio Castro (Chuty) y José Manzano (Skone), y el mexicano Eder Lozano (Rapder). Además, llegarán al país el asturiano Gabriel Sánchez (Gazir), campeón de la última FMS Internacional, y los referentes del freestyle argentino Lucas Santo (Klan) y Eduardo Cachavilano (Cacha).



Otras competencias para Bogotá en 2022

Más allá de esta novedad, los eventos que se han consolidado en la ciudad durante los últimos años seguirán siendo la plataforma para los freestyler, que buscan ganarse un lugar entre los mejores.



La liga profesional K.O Federación de Freestyle, organizada por Apriorismo, tendrá su última fecha el próximo 20 de febrero. Esta competencia cuenta con una audiencia promedio en sus transmisiones de 60.000 personas y será determinante en las próximas semanas porque reúne a varios de los competidores que ya firmaron con Urban Roosters.



“Esperamos tener público para esa jornada. En la última fecha que realizamos tuvimos 200 personas presencialmente y esperamos poder aumentar el aforo”, dijo Guerrero.



Asimismo, Bogotá recibirá la competencia internacional Flava on the Mic, las clasificatorias para Supremacía MC, y eventos locales como Código De Barras y el Gran Freestyler Distrital, la única competencia con apoyo institucional.



Por último, este año nuevamente habrá campeonato nacional de Red Bull, del cual Martihea es la defensora del título y que da cupo para la Batalla de los Gallos Internacional 2022.

