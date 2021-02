Las obras que les abrirán paso a las pilonas del metro

Este lunes se dará inicio a las primeras obras de infraestructura que le abrirán paso a la construcción del viaducto de 23 kilómetros por donde transitará la flota de trenes del metro. Se trata del traslado de grandes redes de acueducto y alcantarillado que interfieren con el trazado.



Desde las 8 de la noche, y durante cuatro días, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) estará dedicada a la reubicación de 77 metros de longitud de la línea Tibitoc-Casa Blanca, una tubería matriz de casi dos metros de diámetro por donde circula a alta presión el agua que consumen más de 3 millones habitantes del occidente y suroccidente de Bogotá.



La tubería pasa actualmente por el separador central de la avenida Boyacá y será trasladada al costado occidental. Sin embargo, para realizar dichas actividades será suspendida la prestación del servicio.



Según la gerente general de la EAAB, Cristina Arango, esta intervención afectará el suministro de agua para más de dos millones de personas de 113 barrios que están en la zona de influencia de esa línea matriz –Tibitoc-Casa Blanca es una de las principales redes de la ciudad y por ella se conduce el agua del río Bogotá que es tratada en la planta Tibitoc, en Tocancipá, hasta el sur de la ciudad– y que se encuentran en las localidades de Kennedy y Bosa, y parte de Ciudad Bolívar y Puente Aranda.



Mientras realizan el traslado de la red, el servicio en esos sectores se prestará de manera intermitente y alternada o, incluso, con baja presión, como es el caso de los que tienen alternativas por otras redes. “Algunos barrios, para tratar de no afectarlos durante todo el período que dura el operativo, van a tener agua por 12 horas, mientras que otros no la tendrán, y en las siguientes 12 horas los intercambiaremos”, explicó Arango.



Además, se están instalando 12 tanques, donde la gente puede abastecerse, y habrá 15 carrotanques distribuyendo el líquido en las zonas que más lo necesiten



Un operativo similar, pero que no tiene que ver con el metro, realizó el Acueducto la semana pasada en la misma línea de conducción, a la altura de la autopista Sur con avenida Villavicencio. Aunque solo se cambió una válvula de 1,5 metros de diámetro y con más de 50 años de servicio, fue necesario restringir el suministro durante 51 horas para al menos 700.000 personas de 48 barrios.



Ahora, con el objetivo de abrirles espacio a las obras de las pilonas del metro y otras actividades que deberá adelantar el concesionario Metro Línea 1, la EAAB tendrá que realizar 28 intervenciones –12 en redes de agua y 16 en alcantarillado– a lo largo de lo que será la primera línea del megaproyecto férreo.Esas obras son financiadas por la Empresa Metro y su costo se estima en alrededor de 180.000 millones de pesos.



Algunas de esas intervenciones son más complejas a nivel de ingeniería y, como en la intersección de la Boyacá con Primero de Mayo, representan un verdadero desafío para la EAAB a la hora de montar la logística de suministro de agua.



De hecho, además de la tubería matriz Tibitoc-Casa Blanca, también se realizarán trabajos en las líneas Silencio-Casa Blanca y Timiza, en un buen tramo del canal Tintal II y en varias redes de distribución locales. “Cuando uno piensa en las interferencias no se imagina tanto la magnitud. Esta es la ciudad que no vemos, la ciudad subterránea, donde hay unos tubos enormes por los cuales llevamos el agua y el alcantarillado a todas nuestras casas”, explica la gerente, quien descarta que se vayan a encontrar sorpresas, como viejas tuberías que no aparecen en ningún plano, como llegó a suceder en el pasado. La empresa dice que ha adelantado la actualización y modernización del catastro de redes y que estas están mapeadas en un 90 por ciento.



El pulpo de la 68

Un punto clave y que sin duda representa el mayor desafío para el Acueducto es la avenida 68 con Primero de Mayo. En ese cruce –conocido como el ‘pulpo’ porque allí se encuentran las redes de todas las empresas de servicios públicos–, además del traslado las líneas de agua y alcantarillado, está prevista la construcción de dos puentes vehiculares, una estación de intercambio de pasajeros del metro y de TransMilenio, y el metro elevado.



“Ese es un punto crítico para todos. Todas las empresas de servicios públicos tenemos que desarrollar gran infraestructura, al igual que TransMilenio y el futuro metro. Ese punto es crítico sobre todo porque todos tenemos que trabajar ahí y el orden y la forma en la que hagamos las intervenciones para no afectar a los demás es lo que hace que sea un reto de ingeniería”, precisa Arango.



Igual que en la intersección de la Primero de Mayo con Boyacá, en la carrera 68 también se correrán las redes para darles pasó a las obras del metro que se harán poco después. Los diseños de esas líneas ya se están terminando y tienen un avance del 96 por ciento.



Se espera que en el segundo semestre de este año comiencen esas obras y que, de nuevo, los habitantes de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar enfrenten restricciones en el suministro. Una vez se tengan los diseños definitivos, la empresa espera establecer cuál sería el operativo que afecte lo menos posible a esas comunidades.



“Nosotros tratamos de evitar los cortes al máximo, y hay veces que lo logramos, pero también hay veces que no, porque eso depende del tipo de intervención que tengamos que hacer”, afirma.

A la par de ese frente de trabajo, también está comenzando el recubrimiento de 2,3 kilómetros del canal Tintal II, que va a lo largo de la avenida Villavicencio. Este irá entre la avenida Ciudad de Cali y el canal Cundinamarca, cerca del río Bogotá.



“Lo que va a pasar allí es que va a aparecer una vía. Nosotros debemos hacer un 'box culvert', y eso básicamente es una gran caja larga por donde se encauza un tramo del canal, para darle paso al metro. Esa obra ya se inició, tiene un avance de alrededor del 4 por ciento, y esperamos terminarla este año”, dice Arango, quien destaca que se trata de un proyecto de “gran magnitud”.



Y si bien para la construcción del metro se considera también como un punto crítico la Caracas con calle 72, donde primero tendrá que construirse un paso a desnivel y la Empresa Metro ha adelantado que deben diseñar un gran plan de movilidad, la gerente del Acueducto indica que las obras de traslados de redes no tendrán mayores impactos en la zona de influencia.



GUILLERMO REINOSO

Editor de redacción Bogotá

