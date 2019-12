Las nuevas tendencias deportivas tienen su propio pico y placa

En Bogotá, en los parques públicos para los deportistas de nuevas tendencias deportivas (NTD), existe una medida similar a la del pico y placa, con la diferencia de que no restringe la movilidad.

Como una forma de garantizar que la práctica de estas modalidades que están en auge pueda llevarse a cabo con libertad y sin restricción alguna por el espacio, hace 15 años nació el pico y placa en una parte del deporte.



“Han sido años de diálogo entre los chicos y nosotros (IDRD), les explicamos cómo funciona y gracias a eso hemos sacado adelante el proyecto”, explica Fredy Ortiz, coordinador de NTD del IDRD.



El método consiste en que cada vez que se habilita un parque nuevo, “nos reunimos y este entra a ser parte de los parques que cada día son asignados a una modalidad, sin que se repitan en la semana. Por ejemplo, el jueves, en Tercer Milenio, será BMX, y skate, en Fontanar del Río en Suba”, precisa.



En total son 18 modalidades deportivas en Bogotá: slackline, lacrosse, street workout, bikepolo, malabares urbanos, raid de aventura, fútbol freestyle, parkour, rollerblading,jump rope, jugger, BMX flatland, BMX dirt jump, BMX park, roller derby, longboard,skateboarding y panna street.

Y son unos 32 parques ubicados en 14 localidades, divididos en cuatro zonas, cada una con un monitor. Allí, los escenarios específicos para modalidades como BMX o bicicrós pueden ser usados por los demás puesto que las condiciones se prestan para ello. Es decir, aunque en la ciudad no hay un lugar específico para lacrosse, quienes lo practican pueden usar las canchas de fútbol, al igual que los de parkour aprovechan muros y pistas para entrenar.



Todo eso se ha dado con el propósito de aprovechar los parques para el deporte y tener un control con el fin de evitar aglomeraciones. Antes del ‘pico y placa’, todos los deportistas llegaban al mismo punto e impedían entrenar, montar en cicla, en patines o hacer saltos.



“Hoy en día, como son tantos parques, lo que se ha tratado es que sea igual en todos, es decir, que la misma capacidad que hay en el sur también se cumpla en el norte”, comenta Ortiz.



En el proyecto que ha organizado las prácticas de NTD están el censo específico de esa población y tres líneas de trabajo: formación, participación y organización.

No rayar la curva

Esta es una campaña adelantada por el IDRD para que ni los deportistas ni las personas externas firmen las curvas o hagan grafitis en los espacios, pues no son aptos para eso, además, la pintura de algunos grafitis artísticos hechos en las rampas no permite que las llantas puedan moverse igual.



Sin embargo, sí han realizado campañas para artistas urbanos que reflejen la identidad de los espacios, pero las propuestas que han llegado no cumplen con los requisitos que pide IDRD, que trabaja junto con la Secretaría de Integración Social en el tema.



