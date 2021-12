“Hoy será mi último día de trabajo” fueron las palabras que le dijo la periodista Natalia Castillo a su papá, el señor Nelson Castillo, minutos antes de salir de su casa a enfrentar no solo la que sería su última jornada laboral, sino también sus últimas horas de vida. Sobre la una de la tarde, contó el señor Castillo, Natalia le envió un mensaje donde le decía que saldría a tomar unas cervezas con sus amigos y que esperaba no demorarse. Sin embargo, Natalia nunca regresó a casa.



Cerca de las 2:30 a. m., del pasado 24 de diciembre, las cámaras del sector de rumba de Galerías registraron a Natalia Castillo salir de un reconocido bar del lugar, presuntamente, con destino a su casa. Sin embargo, las cintas de seguridad que han sido recopiladas por las autoridades que investigan el caso muestran cómo dos hombres descienden de un carro color gris, atacan a la periodista y emprenden la huida por la calle 57 hacia la avenida Caracas. Las primeras hipótesis indican que el móvil del hecho sería un robo de celular.

De acuerdo con las versiones preliminares de los amigos y allegados a Natalia, la periodista se habría negado a entregar su dispositivo móvil a los delincuentes, quienes en un acto de forcejeo acabaron con la vida de la comunicadora. De acuerdo con una primera versión de la Fiscalía, se podría tratar de una banda delincuencial que opera con regularidad en el sector de las discotecas.

Por su lado, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, afirmó: “Se han analizado más de 30 cámaras de seguridad y tenemos claras las características y el recorrido que hizo el vehículo que transportó a los homicidas”.



De la misma manera, el general Vargas dijo que se ha entrevistado a los testigos oculares de los hechos, entre los que estarían los dos amigos que acompañaban a Castillo esa noche, y que en conjunto con la Fiscalía y los policías del cuadrante se ha hecho una identificación de los delincuentes recurrentes de la zona “con el fin de verificar dónde se encontraban y qué estaban haciendo el día de los hechos”.

Aunque las autoridades han anunciado la apertura de una investigación por el caso de la periodista, Nelson Castillo, padre de la víctima, dijo que no conoce los pormenores del trabajo que realizan los investigadores y que por el momento sabe “lo mismo que también conocen los medios: una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre quienes perpetraron el crimen y el estudio de más de 30 cámaras de seguridad”, añadió.

Por su lado, María Emma Preciado, madre de Natalia, pidió celeridad en el proceso de investigación. “Sé que las autoridades tienen muchas herramientas para investigar, hay muchas cámaras, no podemos esperar a que pasen seis meses para que nos digan qué pasó con mi hija” fueron las palabras de Preciado, al tiempo que afirmó: “Este es un dolor muy grande que no le deseo a nadie ni como mamá, tía o amiga. No tengo paz y nunca me imaginé que esto nos pasara a nosotros. Hija vuela muy alto”.



Aunque el caso de Natalia Castillo ha recordado el de otras víctimas que también fueron brutalmente asesinadas en medio de robos, las cifras de seguridad reportadas en la ciudad parecen ir en contravía de estos trágicos hechos. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, aseguró: “Hemos tenido casos lamentables de personas atacadas en eventos de inseguridad como el caso de la periodista Natalia Castillo. A su familia y amigos y a todas las víctimas de algún delito, nuestro trabajo constante para prevenir y evitar que pasen o para judicializar los casos que ocurran”.

Justamente, la mandataria ha declarado que, comparando las cifras de los últimos meses de 2019 y 2020, las de este año han mostrado una mejoría en materia de seguridad.



No obstante, los números revelados por la Secretaría Distrital de Seguridad indican que en lo que va del año los homicidios, en general, han aumentado 10,8 por ciento frente a 2020; mientras que, el último reporte del de la misma entidad sobre homicidios en medio de hurto, con corte a noviembre de este año, revela que 115 sujetos han sido asesinados en medio de un atraco en Bogotá. Comparando las cifras de 2020, cuando solo fueron 51 casos, frente a las de 2021, se presentó un aumento de 119 por ciento.



Lo cierto es que la familia de Castillo pide que las autoridades “pongan todo su esfuerzo en encontrar a los culpables”, como lo mencionó Nelson Castillo, el padre de la joven comunicadora.



Por el momento, los investigadores están levantando los retratos hablados de los presuntos homicidas mediante las descripciones de los testigos. Los acompañantes de Natalia en la noche de su homicidio también están siendo interrogados por la Fiscalía.





JONATHAN TORO

EL TIEMPO @ToroRomeroJ