Accidentes y peleas falsas, entre las nuevas modalidades de robo en Bogotá

Montando escenarios falsos, utilizando las plataformas digitales y hasta agrediendo a ciudadanos con choques de corriente, los delincuentes se han valido para perpetrar robos en la capital del país.



A los métodos de hurto tradicionales se les suman nuevas modalidades, según han denunciado varias víctimas en Bogotá.



Acá le contamos cuáles son las artimañas que han puesto en marcha los criminales en los últimos meses.

La mayoria de los casos de hurto en Bogotá son dados a conocer públicamente a través de redes sociales, pero es preciso resaltar que se debe hacer la denuncia respectiva a las autoridades para tener un reporte oficial y así también, poner en alerta a la Policía Metropolitana.

Robo a celulares montando falsos escenarios

Una de las modalidades de hurto a celulares que han reportado los ciudadanos en Bogotá desde las últimas semanas tiene que ver con falsos escenarios que crean los delincuentes.

Según las víctimas de este método, los criminales identifican a una persona que lleva un celular, lo observan y analizan por unos minutos, identifican el tipo de dispositivo que usa, sus características físicas y, en algunos casos, hasta se memorizan la contraseña de desbloqueo.



Luego, fingen que ese celular es suyo y se hacen pasar por víctimas de hurto.



Uno de ellos grita y genera caos, a su alrededor hay cómplices que hacen el papel de testigos y, finalmente, se apropian del teléfono.



Este hecho ha sido denunciado en el sistema de transporte público y en festivales de música.



"Una persona empezó a decir que yo le había robado el celular. Me gritó: '¡Tú me robaste el celular!', y otra empezó a gritar: '¡Están robando celulares!', entonces alertó a todo el mundo y se lanzó a quitarme el celular. Era un grupo de gente de siete u ocho personas (...) Nos pudimos salvar porque mi fondo de pantalla es una foto con mi novia", dijo un joven que asistió al evento Megaland.

Falsas peleas en lugares con aglomeración de personas

Esta es otra modalidad en la que los delincuentes montan falsos escenarios.



Según la denuncia de los ciudadanos que han sido testigos, y han alertado a través de redes sociales, los criminales estarían aprovechando los lugares donde circulan un gran número de personas, para fingir una pelea y generar caos.



Las víctimas son las personas que se acercan a evitar la pelea, o quienes se amontonan para observar lo que pasa. En ese momento los cómplices se acercan y utilizan el llamado cosquilleo para robar.



Alejandra Azcárate, víctima de ladrones en el norte de Bogotá: 'Lamentable y asqueroso'

Robo de celular Foto: iStock

Robos con taser

EL TIEMPO ha recibido denuncias de ciudadanos quienes aseguran haber sido robados en el norte de Bogotá con lo que, al parecer, sería un arma taser, reconocida por paralizar a las personas con pasos de corriente de alto voltaje.



Jóvenes, quienes se movilizaban en bicicleta por el mencionado sector de la ciudad, aseguraron que fueron abordados por hombres que los amenazaron con este elemento y los despojaron de sus celulares, bicicletas y celulares.



Sin embargo, no denunciaron el hecho con las autoridades.

Robo de vehículos en plataformas de compra y venta

En lo corrido de 2023 se ha reportado el robo de 3.242 carros, lo que representa un incremento frente al mismo periodo de 2022, cuando hubo 3.050 casos.

Frente a las modalidades de robo de vehículos a mano armada, se le suma una más, por lo que las autoridades invitan a la ciudadanía a ser cautelosos cuando quieran vender sus carros y los oferten en plataformas digitales.



Criminales se están haciendo pasar por compradores sin levantar sospechas, para pautar un encuentro, finiquitar el negocio y luego robarse el carro.



"Se hacen citas (...) y se hacen tratos verbales. O se da una parte del dinero y al otro día dicen que van a terminar de hacer el contrato. Engañan a la persona diciéndole que van a llevar el vehículo para someterlo a un peritaje. Al siguiente día, no aparecen", comentó el teniente Yair Arcila, jefe del grupo de automotores de la Sijín de la Policía, para Citytv.



Una vez hurtan el automotor, lo comercializan por autopartes.



Exmilitar expulsado en Facatativá: aparece con escalofriante audio y amenaza a vecinos

Falsos accidentes para robar

Los delincuentes no contentos con pinchar las llantas o forzar puertas, ahora tienen una nueva trampa para los conductores, la cual implicaría poner en riesgo su propia vida para realizar su cometido.



Cayendo sobre los carros u ocasionando choques simples, los ladrones y sus cómplices buscarían que el conductor se baje del vehículo para luego hurtar sus pertenencias.



Sin embargo, estos hechos no estarían siendo denunciados ante las autoridades. Frente a un caso de este tipo ocurrido en días pasados en la localidad se Suba, la Policía mencionó a CityNoticias, que "no hay denuncias sobre esta modalidad", por lo que señalaron que ante cualquier sospecha se recomienda llamar a la línea de emergencias.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

