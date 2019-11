Las nuevas manifestaciones ciudadanas que dejan las marchas

El sonido metálico, penetrante, de las cacerolas de estos últimos días no ha sido la única expresión de solidaridad ciudadana que ha dejado el paro. En sentido contrario, en las calles y en las redes sociales ya hay quienes claman porque les permitan trabajar y obtener su sustento económico este fin de año.

Por ejemplo, comerciantes de San Victorino temen que las manifestaciones, bloqueos viales y enfrentamientos con el Esmad en el centro de Bogotá afecten sus tradicionales ventas de la temporada decembrina.



“Esto perjudica al país, a la economía y a cientos de familias que dependen del sector comercial. Estamos en una temporada muy importante, y ahora la gente tiene miedo de venir al centro”, dijo Ruth Gamba, vendedora del sector.

Estamos en una temporada muy importante, y ahora la gente tiene miedo de venir al centro FACEBOOK

TWITTER

Y es que el impacto no ha sido poca cosa. Según Yansen Estupiñán, gerente del GranSan, uno de los centros mayoristas más populares de Bogotá, en los primeros días de paro hubo pérdidas cercanas a los 24.000 millones de pesos. Fenalco, por su parte, calcula que el impacto a nivel nacional va por el orden de los 150.000 millones.



“Esta es la época del año en la que más vienen los mayoristas a aprovisionarse para impulsar sus ventas en la primera quincena de diciembre”, explicó Estupiñán, y agregó: “La protesta social es bonita. Pero hay grupos que esperan una reacción de la Policía para bajar a la carrera décima y la Jiménez para robar los negocios”.



(Le puede interesar: Muere Dilan Cruz, joven herido el sábado en marchas en Bogotá)



Al final, piden, con un clamor tan fuerte como el de las consignas que suenan por estos días, que los dejen trabajar. Para ello han adelantado jornadas cívicas de limpieza y actos simbólicos de paz. La idea, dicen, es invitar a los clientes al sector. Un sentir, algo más extremo, se vive en las redes sociales.



Con hashtags como #NoMasMarchas y #CojanOficio, algunos ciudadanos aseguraron que su forma de protesta sería ‘producir para sacar a Colombia adelante’. Otros, incluso, convocaron a una “gran trabajatón”. A estas tendencias se sumaron trinos contra los bloqueos de anoche. “No hay derecho que millones de personas tengan que caminar hasta sus casas por bloqueos a TransMilenio. Que nos dejen trabajar”, publicó una mujer en su cuenta de Twitter. Otro usuario se despachó: “Dejen trabajar, dejen estudiar, dejen vivir”.



Sectores que apoyan el paro respondieron, a su vez, con trinos marcados con el hashtag #SeMetieronConLaGeneraciónQue ‘vuelve ocho veces con el ex y lo justifica’, ‘todavía insiste que era gol de Yepes’, ‘le saca memes a todo’ y otras frases con las que pretendían hacer notar su ‘resistencia’.



Desde ese lado, también se manifestó el empresario de moda Mario Hernández. Él, a través de su cuenta de Twitter, publicó un video en el que hizo una advertencia a los dirigentes nacionales: “Esto lo han construido por malas administraciones, por no pensar en la gente. Tenemos que tomar medidas no solo para un grupo, sino para la comunidad”.

EL TIEMPO