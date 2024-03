Las nuevas confesiones de John Poulos en caso del feminicidio de Valentina Trespalacios

"Imagínense matar a alguien a quien uno ama", dijo John Poulos este 6 de marzo en audiencia de juicio oral por el caso de Valentina Trespalacios, joven DJ que fue hallada sin vida en un contenedor de basura de Bogotá.

"He estado aquí por un año y no he podido contar mi versión", añadió en el juicio que se adelanta por el feminicidio de Trespalacios.

Poulos ha permanecido en la cárcel mientras surte el proceso judicial al ser señalado del asesinato de la joven, quien apareció sin vida el 22 de enero de 2023. Días antes del crimen, la joven había compartido con el estadounidense.

John Poulos y Laura Hidalgo, madre de Valentina Trespalacios. Foto:César Melgarejo y Sergio Acero Yate. EL TIEMPO Compartir

El hombre no aceptó los cargos de femicidio agravado y ocultamiento de pruebas que le formuló la Fiscalía en las primeras audiencias, y por los que se expone a una condena de 50 años de prisión.

La confesión de John Poulos sobre el asesinato de Valentina Trespalacios

Sin embargo, ahora el estadounidense le relató al juez su versión sobre qué sucedió en la noche del 21 de enero de 2023 y la madrugada del día siguiente tras departir con la joven DJ en una discoteca de la capital, ir a su apartamento y sostener relaciones íntimas.

La joven fue encontrada muerta en enero de 2023. Foto:Facebook: Valentina Trespalacios Compartir

"No recuerdo cómo volví al apartamento. Recuerdo despertarme con la ropa y los zapatos puestos. Valentina estaba al lado mío. (...) Yo estaba en un estado inducido por las drogas y el alcohol", expresó.

"Me levanté, me fui a bañar, vi a Valentina, traté de despertarla, pero no respondió. (...) Estaba destruido, a ella la amaba, había estado con ella nueve meses. Imagínense matar a alguien que uno ama. La habitación me daba vueltas", sostuvo.

Poulos aseguró que tomó "una decisión horrible" cuando notó que Trespalacios no tenía signos vitales: "Traté de escapar y la metí en la maleta azul".

"Lamento esa decisión", añadió.

John Poulos fue capturado tras ser deportado a Colombia. Foto:Interpol Compartir

Según contó, decidió huir porque tenía miedo por su vida: "Dejé el apartamento, bajé al carro que había alquilado, junto con la maleta azul. (...) Fue un día de pánico, no había estado nunca en una situación así".

"Pensé qué hacer con el cuerpo de Valentina. (...) Me dirigí al aeropuerto. Pasé el sitio de alquiler de carros, vi un contenedor de basura, me detuve a ver si había cámaras. Ahí puse el cuerpo de Valentina", afirmó.

"Después, busqué un sitio para comprar una maleta (de viaje). Fui al lugar donde renté el carro para devolverlo", precisó.

Una persona del sitio de alquiler de carros lo trasladó al aeropuerto Internacional El Dorado. Allí, el estadounidense procedió a abandonar el país: "Cuando entré al aeropuerto, busqué un vuelo que saliera pronto. Decidí el de Panamá porque necesitaba salir lo más rápido posible".

En Panamá, a partir de su versión, borró sus cuentas de redes sociales y recibió llamadas y mensajes intimidantes: "(Una persona) amenazó con matarme".

John Poulos durante la audiencia de este 6 de marzo. Foto:Archivo particular. Compartir

Luego, continuó pensando cuál sería el país de destino. "Busqué algún sitio en el que no existiera extradición y encontré a Montenegro. (...) Le escribí un correo electrónico a mi jefe en los Estados Unidos. (Yo) tenía un permiso de dos semanas y le dije que tal vez no podía llegar", explicó.

Pretendía abordar un vuelo de Panamá a Turquía y, tras ello, viajar a Montenegro. Sin embargo, fue capturado el 24 de enero en el aeropuerto cuando estaba en el área de migración. Autoridades lo enviaron a Colombia, donde ha estado encarcelado.

Fotografía de John Poulos cuando fue capturado en Panamá. Foto:Policía de Panamá Compartir

La acusación de la Fiscalía contra John Poulos

La Fiscalía, en su escrito de acusación contra el extranjero, solicitó 50 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado.

John Poulos, estadounidese. Foto:Andrés Sandoval/ Fiscalía Compartir

"En el periodo de tiempo comprendido entre las 11 de la noche del sábado 21 de enero y la mañana del domingo 22 de enero de 2023, estando en el interior del apartamento 802 del edificio Kapodocia, ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá, procedió a golpear de manera violenta, con sus propios puños, la corporalidad de la señorita Valentina Trespalacios Hidalgo, luego ejerció presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte", aseguró el ente investigativo.

Además, la Fiscalía ya había descrito qué hizo el hombre la mañana del domingo: "La introdujo en el baúl del vehículo de placas INL 991, de color gris, el cual había alquilado con anterioridad y procedió a dirigirse hasta la carrera 109 con calle 23G, vía pública del barrio los Cámbulos de la localidad de Fontibón allí, en un contenedor de basuras y escombros la arrojó".

También puede ver:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS