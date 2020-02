Las nuevas amenazas que trae el consumo de drogas en Bogotá

Altas concentraciones de las sustancias, peligrosas mezclas caseras e incluso la creación de una nueva droga que ya se exporta son algunos de los hallazgos que realizó la corporación Acción Técnica Social a través del proyecto ‘Échele cabeza cuando se dé en la cabeza’, y que están contenidos en el informe ‘Tendencias en preparación, acceso y consumo 2019-2020’.

Julián Quintero, director de esta corporación, la cual lleva cerca de 10 años generando y difundiendo información sobre sustancias psicoactivas (SPA), habló -entre otros temas- de cómo se ha transformado el consumo en Bogotá y del giro que le dio la alcaldesa Claudia López a la atención de este fenómeno.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos del informe?



Primero, la alta concentración de las sustancias que están en el mercado. El riesgo no está muy asociado a que vendieron una cosa por otra, sino que lo que vendieron es muy fuerte. Lo segundo, lo que se está usando para mezclar y adulterar sustancias en el mercado, y lo tercero es que la gente está haciendo sus propias drogas en las casas.



¿Cómo es eso?



No se necesitan grandes conocimientos de química porque la droga hoy no es pasar hoja de coca a cocaína o opio a heroína, haces un preparado o una mezcla. En 2CB se nota mucho, y en otras preparaciones que se están experimentando, incluso también con el alcohol. El semestre pasado vimos cómo siete muchachos en Ubaté estuvieron a punto de perder la vista porque a la mezcla clásica de alcohol con frutiño ellos le agregaron tíner.



(Lea también: El 'tusi' se está alterando con opioides y se populariza entre jóvenes)



¿Qué otra mezcla es peligrosa?



El ‘tusi’ colombiano es un preparado que mezcla diferentes sustancias y dista mucho de ser la molécula original del 2CB que se hizo famosa en Colombia y que las autoridades llamaban la cocaína rosada. Con apoyo del Observatorio de Drogas de Colombia analizamos 27 muestras reportadas como 2CB por los consumidores, y solo tres dieron positivo para 2CB, el resto eran en su mayoría una mezcla de MDMA, cafeína y ketamina, algunas muestras presentaban acetaminofén, MDA y anfetamina.

¿Se puede decir que nació una nueva droga, el ‘tusi’ colombiano?



Básicamente, en Colombia se creó una nueva droga, ese Tucibí que se vende rosado o de colores es una nueva sustancia, que además no es una droga como tal, es un preparado. Ya llegó a España, Argentina, Chile, Perú, y sabemos que también a California. Es básicamente un polvo rosado que mezcla varias sustancias.



Si estos alucinógenos se pueden preparar en una casa, ¿cómo controlarán las autoridades su propagación?



Lo que nosotros vemos es una demostración más de que el contexto del tráfico ilegal le ganó la guerra a la lucha contra las drogas, y por más esfuerzos de la policía o que se firmen decretos, esto no se va a acabar. No solo por la demanda y oferta, sino porque cada vez hay nuevas sustancias, prácticas y hay nuevas experiencias, sensaciones por vivir como seres humanos.



(Lea también: Cocaína rosada, ¿la droga favorita de adolescentes de estrato alto?)



¿Le han dicho en algún momento que su mensaje incita al consumo?



Siempre me lo han dicho, y parte de dos cosas, una desinformación total de lo que hacemos; hoy estaba hablando con la secretaria de Salud de Medellín y estaba muy asustada de cuáles eran nuestros proyectos, le dijeron que nosotros poníamos un estand para promover el consumo, le expliqué que reducimos intoxicaciones, que trabajamos solo con mayores de edad y le cambió todo. Lo segundo es un tema de frustración frente a los enfoques prohibicionistas.



¿Qué sustancias se pueden encontrar en Bogotá?



Usted en Bogotá puede conseguir lo que quiera que se venda en el mundo de manera masiva, la gente dice que qué es lo nuevo, no, nada, cosas extrañas no mucho, lo que sale son variaciones de la molécula para que sea más fuerte, más estimulante. Uno siente un consumo regular en la ciudad de marihuana, bazuco, cocaína, LSD, 2CB, Tucibí rosado, heroína y alcohol destilado artesanal y destilado tradicional, eso también se está moviendo. Ya de ahí para adelante hay un mercado grande de medicamentos sin prescripción, y también el tema del yagé.



(Lea también: Metanfetaminas: una experiencia que lo puede llevar a la muerte)



El secretario de Seguridad dijo que atacarán estructuras de tráfico de drogas, pero que también habrá atención a los consumidores, ¿qué opina de esta postura?



Nos parece positivo el giro que dio la capital en términos de abordaje del tema de drogas. Está en mora de derogar el decreto que dejó Peñalosa que solo se fundamenta en la persecución de los consumidores. Deben enfocarse en la red de narcotráfico, y la labor de salud e integración social es concentrarse en los consumidores recreativos y problemáticos.



En Bogotá podría haber unos 8.000 consumidores en habitabilidad en calle, y puede haber unos 350.000 consumidores de marihuana recreativa. El ejercicio debe concentrarse en los recreativos que son funcionales, que están vinculados a la sociedad, para evitar que se vuelvan problemáticos.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom