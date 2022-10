Internet es un gran archivo para el humor. Es en la red que se guardan piezas que pueden marcar precedentes en el argot popular de cada país y sociedad, pues estas son reflejos de cómo la gente interpreta la comedia, a veces correcta, a veces incorrecta.

Que haya vídeos inmortalizados tanto en internet, como en la cultura popular de la gente y no solo en el país que se creó, sino en su repercusión en varios países cercanos, o incluso, lejanos, con una concepción del humor muy diferente, dan fe de que en muchos casos, el humor no necesita idiomas para ser entendido, así sea de una forma superficial.

En Colombia, hay casos de sobra. ‘Doña Gloria’, ‘Eres un gamín’, ‘Péguelo, péguelo’ y muchos otros ejemplos de metrajes que han quedado tatuados en la mente de muchos internautas colombianos.

Una de aquellas grabaciones fue ‘Las ñeras de la loma’, en la cual se pudo apreciar que, a veces, el humor no perdona a nadie, pues en el caso colombiano, las personas de escasos recursos en el ámbito socioeconómico también han sido frecuentemente utilizados como objeto de sátira y a veces de burla.

Por lo que el valor moral que se le atribuye a este tipo de humor siempre estará en debate. Sin embargo, el mundo evoluciona, y ‘Las ñeras de la loma’ también lo hicieron.

¿Quiénes son 'Las ñeras de la loma’?



‘Tifha Daza’, junto con sus tres amigas en ese entonces: ‘Maryi Jiménez’, ‘Erika Gomita’ y ‘Laura Chiquilla Plus’, protagonizaron el video que dice ser la tercera edición de ‘Las ñeras de la loma’.

En dicho grabación, la misma ‘Tifha Daza’ comenta que el video fue hecho para que las cuatro le enviaran “saludes” (saludos) a todos sus seguidores en Facebook.

También se pueden escuchar diferentes frases de las cuatro jóvenes: “Picos para todos y para los hipócritas”, dice Maryi, mientras hace el gesto de insulto con el dedo medio de su mano izquierda.

Más adelante, las cuatro jóvenes les enviaron saludos a sus parejas. En el caso de Tifha Daza, ella dijo: “Le quiero mandar un saludo a mi novio, que lo amo mucho y me hace mucha falta y que muchos besos”.

Finalmente, las cuatro chicas dicen en conjunto: “Brindamos por todas las hipócritas que les caemos mal, que nos quieren ver en el piso, pero no van a poder, y que nos siguen saludando las muy ridículas. Per***”, concluyen.

El video ha alcanzado a la fecha más de 1,7 millones de visualizaciones y cerca de mil ‘me gusta’ en YouTube.

Tifha Daza: once años después



Una de las protagonistas de dicho video, quien se hacía llamar en aquel entonces como ‘Tifha Daza’, reapareció once años después de la creación del célebre metraje.

El nombre verdadero de la joven es Dayana Camacho, quien actualmente tiene una cuenta de TikTok, con cerca de 30 mil seguidores. La chica, a comparación del famoso video, en el que se le puede ver un cabello más desarreglado, actualmente se le ve mucho más arreglada, con el cabello más lacio.

En uno de sus videos en dicha red social, la mujer confesó que en el presente no se habla con ninguna de las otras jóvenes con las que apareció en ‘Las ñeras de la loma’, pues poco después encontró una relación que la llevó a distanciarse de ellas de forma paulatina.

“La verdad es que hace cuatro años nos dejamos de hablar, porque tuve una relación de cuatro años y me alejé de todas mis amigas. Ellas no me volvieron a hablar y yo también les dejé de hablar”, explicó en dicho video, que cuenta con 30,9 mil ‘me gusta’ y más de 260 comentarios.

Así mismo mostró fotos más recientes de algunas de sus antiguas amigas y comentó que sigue viviendo en el mismo barrio.

En otro video, también de TikTok, Dayana compartió más contenido inédito mientras seguía juntándose con sus pasadas amigas.

