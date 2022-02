Las mujeres bogotanas no solo han ganado espacios en diferentes ámbitos de la ciudad, sino también mayor liderazgo dentro de los partidos políticos. De hecho, varias de ellas encabezan hoy listas al Congreso y tienen más participación que en las dos últimas elecciones, porcentualmente frente a los hombres.

De los 171 candidatos que tienen las listas a la Cámara de Representantes por Bogotá, 69 son mujeres. Eso quiere decir que representan el 40 por ciento de los aspirantes. Si bien en la campaña de 2018 había más listas –fueron 14 y ahora son 11–, en la mayoría de los casos tenían un poco más de un tercio de los renglones. En 2014, el porcentaje fue menor, apenas llegaron al 33 por ciento.



No obstante la mayor participación femenina que habrá en marzo próximo –un fenómeno que también se presenta para Senado–, esta aún no alcanza niveles de igualdad, como lo establece la ley de paridad de género, aprobada por el Congreso en 2020. Pero, sin duda, según analistas políticos y candidatas, la norma contribuye a avanzar en ese sentido y a que haya una cultura de la igualdad, pero también existen otros factores.



Patricia Muñoz Yi, docente investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, considera que la mayor presencia de mujeres en las listas al Congreso, y en particular a la Cámara, es el resultado de los diferentes intentos de reforma electoral para aumentar y visibilizar la presencia de mujeres en las listas a cuerpos colegiados de elección popular, que se cristalizaron con la ley de paridad de género, pero también porque los partidos y movimientos “empezaron a entender que en el futuro se hace necesario promocionar la formación de liderazgos femeninos (…) y que cada vez necesitan mujeres más competitivas en el terreno electoral, para poder impulsar su supervivencia”.

Y a la par ha habido “un cambio cultural en el que se valora la llegada de las mujeres a estos escenarios” y su vinculación en las listas ya no se ven tanto como “un relleno” o para cumplir con la norma.



Para Carlos Andrés Prado Becerra, docente del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, es claro que los partidos han entrado en la apertura de los liderazgos de género, aunque aún hay casos en los que las mujeres son incluidas para “llegar a un electorado poco representado o identificado con baronesas electorales”.



“Es importante ver si ese cambio cultural en realidad puede convertirse en fuerza política independiente, caso Estamos listas, y esperar si las mujeres que logren curules se convierten en dirigentes de sus partidos”, indica el analista político.



La politóloga Elisabeth Ungar, por su parte, dice que aunque hoy hay más mujeres

incursionando en política, “aún falta un largo camino por recorrer” y que hay partidos y movimientos que lo hacen por convicción, pero otros como una formalidad o por cumplir con el mandato de paridad.



“Más mujeres no necesariamente significa una mayor apertura, recordemos casos en los que mujeres han llegado al Congreso en cuerpo ajeno, con los votos de hombres de la familia condenados por diferentes delitos”, señaló Elisabeth Ungar.



La participación de las mujeres en las listas a la Cámara por Bogotá Foto: Archivo particular

En estas elecciones en la capital hay colectividades que optaron claramente por igual o mayor participación femenina en las listas a Cámara. Es el caso de Cambio Radical, con 10 de los 18 renglones ocupados por mujeres, o la de Centro Esperanza, que les dio los nueve primeros lugares. O también el Pacto Histórico, que intentó una lista “cremallera” (con alternancia de hombre y mujer) y tiene ocho rostros femeninos en su cuadernillo electoral.



Y hay colectividades que apostaron por darles la cabeza de lista, aunque algunas no logran la paridad. Tienen al frente mujeres la coalición Centro Esperanza y los partidos Cambio Radical, Alianza Verde, Nuevo Liberalismo y Salvación Nacional, aunque estos últimos les dieron 6 de 18 y 4 de 10 cupos, respectivamente.



Las listas con un 30 por ciento de participación femenina son las de los partidos Centro Democrático, Liberal, Nuevo Liberalismo y la coalición de Colombia Justa Libres y Mira.

La representante y cabeza de lista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, dice que las transformaciones culturales han avanzado más rápido que las leyes y los partidos políticos, y que hoy no se puede concebir una lista o incluso una fórmula presidencial sin la participación de las mujeres.



“Las mujeres hemos ganado espacios de representación importantes, no solamente en la política, sino también en el sector privado, lo que ha permitido mostrar que somos igual, o más competentes que los hombres”, señala Miranda.



Carolina Arbeláez, exconcejal de Bogotá que encabeza la lista de Cambio Radical, dice que hay partidos comprometidos con “empoderar” a las mujeres que quieren participar en política y espera que ese esfuerzo no se quede solo en las listas, sino que sean elegidas congresistas.



“Todos los partidos deben promover los liderazgos femeninos que están haciendo las cosas bien, en los territorios y por diferentes causas, como animalistas, feministas…, que están en una lucha por querer salir del anonimato”.



Julia Miranda, exdirectora de la Unidad de Parques Nacionales y cabeza de lista del Nuevo Liberalismo, asegura que la dirección de su partido se la está jugando por la mujer como una forma de “resarcir una deuda” que tenían desde el nacimiento de la colectividad, cuando solo contaba con un rostro femenino entre sus directivas (el de María Cristina Ocampo).



“En Bogotá somos varias, pero no estamos en la lista por ser mujeres solamente, sino porque tenemos una representatividad frente a un tema específico y pueden aportar al partido, a la campaña y, por supuesto, al país”, dice, y agrega que a ella, por ejemplo, la invitaron porque ha trabajado en el tema ambiental toda su vida y “quieren que yo les aporte lo que conozco y mi experiencia”.

